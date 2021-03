Rostock

„Wir freuen uns natürlich darauf, wieder auf der Bühne stehen zu können“, sagt Schauspieler Ulrich K. Müller. Und er ergänzt: „Und dafür sind wir ja auch da!“ Es ist wie eine Aufbruchstimmung im Volkstheater Rostock. Ulrich K. Müller steckt mit seinen Kollegen gerade in den Endproben zu Ödön von Horváths „Jugend ohne Gott“.

Das Stück soll am 22. März im Großen Haus des Rostocker Volkstheaters Premiere haben. Auch Corona führt ein bisschen Regie. Sicherheit ist natürlich dabei das oberste Gebot. „Die Schauspieler sind alle getestet“, erklärt Theatersprecherin Ute Fischer-Graf.

Niedrige Inzidenzwerte in Rostock ermöglichen Öffnung

Und das soll nur ein Anfang sein. Mit insgesamt sechs Premieren kommt das Volkstheater aus der behördlich verordneten Schließzeit. Alle vier Sparten des Hauses haben die Zeit genutzt und Angebote für den Neustart erarbeitet. Da hat sich auch ein bisschen was angestaut.

„Seit dem 1. November habe ich nicht mehr auf der Bühne gestanden“, erinnert sich Ulrich K. Müller. Nun geht es endlich wieder los: Am kommenden Montag will das Haus wieder öffnen, möglich ist das dank der niedrigen Corona-Inzidenzwerte in Rostock.

„Jugend ohne Gott“ macht den Anfang

Den Anfang macht Ödön von Horváths Stück „Jugend ohne Gott“, das am 22. März auf die Bühne kommt. „Es ist durchaus ein Stück mit aktuellem Bezug“, sagt Ute Fischer-Graf, „geeignet ist es für Zuschauer ab 14 Jahren.“ Das Stück hat Ödön von Horváth bereits 1937 geschrieben, es thematisiert, wie Menschenverachtung und Rassismus entstehen können. Auf die Bühne gebracht wird es in Rostock von Hausregisseur Daniel Pfluger.

Und das Volkstheater liegt mit dem 22. März fast im Zeitplan: Gedacht war die Premiere regulär für den 20. März, jetzt hat es nur zwei Tage Verspätung.

Ein Premierenwochenende folgt

Auf die Premiere folgt ein ganzes Premierenwochenende, eingebunden sind dabei alle Spielstätten des Volkstheaters. „Die Marquise von O“ nach einer Novelle von Heinrich von Kleist ist für den 25. März im Ateliertheater angesetzt. Dieses Schauspiel brandmarkt die Frauenfeindlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Aber es geht thematisch auch leichter zu: Das Theatersolo „Diven sterben einsam“ von Dirk Audehm hat auch am 25. März Premiere, aber in der Kleinen Komödie Warnemünde.

Ein Tanzprojekt und eine Farce bereichern das Spektrum

Das Tanzprojekt „Life Letters 2“ feiert die Premiere am 26. März, ebenfalls im Ateliertheater. Das Tanztheater verarbeitet diesmal künstlerisch Erzählungen von Migrantinnen. Und am 27. März ist in der Kleinen Komödie Warnemünde die Ehefarce „Offene Zweierbeziehung“ zu sehen. Dieses Stück von Franca Rame und Dario Fo ist seit 1983 weltweit erfolgreich. Auf der Bühne sind in Warnemünde Katharina Paul und Bernd Färber zu erleben.

Die Rostocker Premierenwoche endet am 28. März mit Musiktheater im Großen Haus. Bereits um 15 Uhr kommt dort die Operette „Salon Pitzelberger“ von Jacques Offenbach auf die Bühne. Diese Inszenierung kommt von Anja Nicklich, die musikalische Leitung hat Martin Hannus inne.

Im Theater wird nun die Öffnung organisiert

Ein volles Programm also. Im Volkstheater wird nun der Betrieb für die baldige Öffnung organisiert. „Die Hygienemaßnahmen für Publikum und Mitarbeiter, die den Theaterbesuch absichern, werden im Moment vorbereitet“, erklärt Ute Fischer-Graf.

Und das Volkstheater testet für einen sicheren Betrieb auch die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung. Im Theater wartet man nun auf Konkretisierung der Auflagen, um den Besucherbetrieb organisieren zu können. „Sobald die detaillierten behördlichen Verfügungen vorliegen und damit auch die Zahl der nutzbaren Sitzplätze feststeht, kann der Vorverkauf starten“, so Ute Fischer-Graf.

Auch Theaterfreunde warten auf die Öffnung

Bis dahin bittet das Volkstheater die Besucher, ihre Karten auf den Wartelisten der Theaterkasse oder im Internet zu reservieren. Der Besucherdienst des Theaters steht dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr telefonisch unter 0381/3814700 und per E-Mail unter theaterkasse@rostock.de zur Verfügung. Eine Reservierung ist auch direkt auf der Internetseite möglich: Gäste können sich Plätze hier sichern.

Auch die Theaterfreunde warten sicherlich darauf, dass es wieder losgeht. Schauspieler Ulrich K. Müller ergänzt: „Wir freuen uns auf das Publikum und denken, dass sich das Publikum auch auf uns freut!“

Von Thorsten Czarkowski