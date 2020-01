Tessin

Die Auftragsbücher sind voll, die Kapazitätsgrenzen auf dem Grundstück in Tessin ausgereizt. Das Metallbauunternehmen S+T Fassaden aus der Recknitzstadt ist so gut im Geschäft, dass der Betrieb erweitert werden muss. Gegenüber der bisherigen Produktionshallen im Gewerbepark wurde im Herbst 2019 ein Grundstück erworben. „Hier wollen wir ein neues Verwaltungsgebäude errichten“, kündigt Geschäftsführer Stefan Karnatz an. Im April soll mit dem Bau begonnen werden, noch vor Weihnachten will die Verwaltung umziehen. Im nächsten Jahr ist der Bau einer neuen Lagerhalle angedacht.

Firma ist seit 1993 in Tessin ansässig

Seit 1993 ist der Betrieb in Tessin ansässig und kontinuierlich gewachsen. In nunmehr drei Produktionshallen werden nach Kundenwunsch die Leichtmetallfassaden und Dachelemente gefertigt, zuvor, gleich nebenan, von Planern und Konstrukteuren entwickelt und später von eigenen Monteuren vor Ort angebracht. „Vorgehängte hinterlüftete Fassaden sind unser Hauptprodukt“, sagt Firmenchef Karnatz und damit haben die Tessiner die Nase ziemlich weit vorn, gehören nach eigenen Angaben bundesweit zu den „Top-3-Anbietern“ in der Branche. „Unser Gebäude atmet, wird gelüftet, kann entfeuchten“, beschreibt Karnatz die Vorzüge der Fassaden made in Tessin.

70 Projekte im Jahr – lange Liste der Referenzen

Etwa 70 Projekte pro Jahr setzt S+T-Fassaden um – in der Region, bundesweit, international. Das Flughafendach in Rostock-Laage, das Einkaufscenter Marktkauf in Lütten Klein und die Fassade des Aida-Firmensitzes in Rostock tragen die Handschrift des Unternehmens. Drei U-Bahnhöfe in Düsseldorf, die Zentralbibliothek in München oder die Humboldt-Box in Berlin wurden individuell „eingekleidet“. Schulen und Hochschulen in ganz Deutschland verteilt grüßen mit dekorativen Metallplatten aus hiesiger Produktion. Das Grundbuchamt in Greifswald hat ein rostiges Kleid aus Cortenstahl. Thermen, Kliniken, Firmen- und Bürogebäude, Einkaufszentren, Laborgebäude – die Liste der Referenzen ist lang.

Bahnhof Graz , Ferrari World in Abu Dhabi , Konzerthalle in Taiwan

Im Ausland ist es der Hauptbahnhof Graz, den dank S+T-Fassaden ein verrücktes Dach schmückt oder die Ferrari World in Abu Dhabi, ein riesiger Freizeitkomplex, den die Tessiner 2009 mit bedacht haben. Mit 231 000 Quadratmeter Fläche und 900 Tonnen Gewicht ist dieses Aluminiumdach eines der größten Metalldächer der Welt. 2016 sind Experten aus der Recknitzstadt nach Taiwan gereist, um hier die Verantwortung für die Montage eines in Deutschland hergestellten Metalldaches zu übernehmen. „Wir wurden da zu Hilfe gerufen“, erinnert sich Karnatz, der als Lehrling in der Firma gestartet ist und seit fünf Jahren zur Geschäftsleitung gehört. Vorarbeiter hätten die Taiwanesen angeleitet, 30 000 Quadratmeter Aluminium-Stehfalz-Dach auf eine gigantische Konzerthalle in Kaohsiung zu montieren. Ein Staatsauftrag des Kulturministeriums in Taiwan, für den es später mehrere Preise für Architektur und Design gab. „Weltweit sind wir nur bei Prestigeprojekten dabei“, sagt der Firmenchef.

Tessiner Monteure waren auch am Dach einer riesigen Konzerthalle in Taiwan beteiligt. Quelle: S+T-Fassaden

2016: Blick auf die Montagearbeiten beim Bau des 30 000 Quadratmeter großen Dachs der Konzerthalle in Taiwan. Quelle: S+T

2013 und 2018 hat S+T Fassaden Niederlassungen in Owingen am Bodensee und in der Nähe von Koblenz gegründet, um von Süddeutschland aus besser agieren zu können. Ingenieure, Planer, Zeichner, Industrie-Meister und gewerbliche Mitarbeiter arbeiten dort an hochwertigen-Fassaden, Aluminium-Dächern und Fenstern. Insgesamt zählt der Unternehmensverbund, zu dem auch die Produktionsbereiche Metallvertrieb Nord und Süd gehören, heute rund 180 Mitarbeiter, davon sind 105 am Standort Tessin beschäftigt. Und es werden mehr.

Azubis bekommen Zuschüsse zum Führerschein

Acht Lehrlinge werden derzeit im gewerblichen Bereich ausgebildet. „Nicht für den Markt sondern für uns“, stellt der Geschäftsführer klar. Auf Messen, durch Kooperation mit Schulen, im Internet und in sozialen Medien wird um Nachwuchs geworben. „Wir betreiben da viel Aufwand“, sagt Karnatz, „beteiligen uns auch an den Führerscheinkosten, denn Mobilität ist wichtig.“ Die meisten der Azubis wurden bisher übernommen. Die Mitarbeiter werden übertariflich entlohnt. Alle Monteure arbeiten nur an vier Tagen pro Woche. „Sie sind Donnerstag Abend zu Hause und haben ein langes Wochenende für die Freizeit“, sagt Karnatz.

Geschäftsführer der S+T-Fassaden GmbH, Stefan Karnatz, vor der Ansicht des neuen Verwaltungsgebäudes. Quelle: Doris Deutsch

Mit einem Wohlfühlklima wollen die Chefs dem Fachkräftemangel begegnen. So wird im Verwaltungsneubau auch ein Fitnessraum für alle Mitarbeiter eingeplant, ein Ruheraum und eine Terrasse mit Outdoorküche. Das ganze IT-System wird umgestellt, um Homeoffice zu ermöglichen. „Das wird bitter nötig, wir müssen etwas tun für unsere Kollegen“, sagt Karnatz. Es stand die Frage am Standort: Bleiben oder gehen? „Wir bleiben, hier ist unser Zuhause.“ 3,5 Millionen Euro werden in den Neubau investiert, Fördermittel vom Land sind zugesagt.

Ein großes Projekt 2020 wird die Dachsanierung am Flughafen Laage. Außerdem werden die Tessiner die Fassaden des neuen Rostocker Fraunhofer-Institutes bauen und montieren. Sie werden dem Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin aufs Dach steigen. Aktuelle Baustellen in Rostock sind das Studi-Nest, ein neues Studenten-Wohnheim Am Vögenteich, und die Hansekaserne. „Und wir sind auch in Österreich und in der Schweiz tätig“, nennt Karnatz weitere Aufträge.

Von Doris Deutsch