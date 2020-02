Volle Kanne: Karls in Rövershagen eröffnet neue Erlebniswelt zum Thema Emaille

Rövershagen

Auf dem Außengelände von Karls Erlebnisdorf in Rövershagen wird derzeit wieder fleißig gebaggert. Zwischen Melkerturm und Kartoffelsackrutsche entsteht eine neue Themenwelt. Am 3. April, kurz vor den Osterferien, sollen dort Karls Emaille-Werke eröffnen.

„Schon Ende vergangenen Jahres haben wir dafür die Rübenrutsche und das Ziegengehege abgebaut, um Platz zu schaffen“, sagt Sprecherin Nadja Schriever. Tierliebhaber müssen sich aber nicht sorgen: „Die Ziegen sind nur auf den Kinderbauernhof umgezogen und können auch dort gestreichelt werden“, so Schriever.

Auch der bisherige Dorfladen und das frühere Traktormuseum werden für die neue Erlebniswelt komplett umgebaut. Neben einem Shop für die bei Karls sehr beliebten Emaille-Produkte sollen Besucher dort auch Informationen über den Herstellungsprozess erhalten. „Der Eingang besteht aus zwei riesigen Kannen, die über den Köpfen der Besucher Wasser hin und her spritzen“, macht die Sprecherin neugierig.

Karussell am Fabrikschornstein

Der Innenbereich der neuen Erlebniswelt erfährt ebenfalls eine Umgestaltung. Auf dem Hof soll künftig das Café Kanne die Gäste zum Verweilen bei Heißgetränken und Kuchen einladen. Vor allem Eltern können dort Platz nehmen und ihre Kinder beim Spielen beobachten. Denn ein neues Fahrgeschäft ist in diesem Bereich auch geplant. „Es trägt den Namen Speedition und wird quasi wie ein Fabrikschornstein gestaltet“, sagt Nadja Schriever.

Auch ein neues Fahrgeschäft ist bei Karls in Rövershagen geplant. Quelle: Karls Erlebnisdorf

An der täuschend echt wirkenden Esse, die sich dreht, gibt es dann mehrere kleine Autos, die von den Passagieren selbst in die Höhe gelenkt werden können.

Ein Neubau bleibt bewusst unvollendet

Ein weiterer Neubau auf dem Gelände soll dagegen bewusst nicht fertig gestellt werden – auch nach der Eröffnung nicht. „Das sogenannte Werk II wird im New-York-Style gestaltet. Es ist neu, aber auf Alt getrimmt; wie eine Ruine ohne Dach, die schon ewig dort auf dem Gelände steht“, kündigt die Karls-Sprecherin an.

Im Außengelände von Karls Erlebnisdorf in Rövershagen eröffnet bald ein neuer Kletterpark. Besucher können an einer Hausfassade bis auf 7,50 Meter klettern. Quelle: Karls Erlebnisdorf

Die Fassade dient künftig als Kletterwand, an der sich sportliche Besucher an Seilen gesichert bis 7,50 Meter in die Höhe bewegen können. „Zusätzlich wird dort der Indoor-Kletterwald, der früher Teil des Tobelandes war, jetzt nach draußen gebaut.“

Neue Achterbahnen für zwei weitere Dörfer in MV

An den Karls-Standorten in Mecklenburg-Vorpommern ist die Emaille-Welt nicht die einzige Neuerung in diesem Jahr. „In Zierkow und Koserow eröffnen am 3. April neue Raupenbahnen“, kündigt Nadja Schriever an. Damit bekommen auch die Dörfer auf Usedom und Rügen solch eine Achterbahn, wie sie bereits in Rövershagen steht.

Von Claudia Labude-Gericke