Kühlungsborn

Heike Timmann und ihr Mann sind gut vorbereitet: Fünf Tage verbringen sie in Kühlungsborn, für jeden Tag haben sie bereits von zu Hause einen Tisch im Restaurant reserviert. „Das ist die bessere Variante, dann muss man sich nicht einreihen und warten“, sagt sie. Vor Corona sei das nicht erforderlich gewesen. „Aber jetzt gibt es weniger Tische. Da können die Restaurants ja auch gar nichts dafür.“

„Sehr schlau“ findet Markus Falenski, Chef des Kühlungsborner Brauhauses, das Vorgehen der Urlauber. „Durch die Verordnungen ist es Pflicht, dass reserviert werden muss. Wir haben dafür ein Online-System“, sagt er. Das funktioniere ganz gut. „Am Telefon schafft man es gar nicht mehr. Wir haben es zu dieser Saison angeschafft. Im Hinblick auf Corona macht es natürlich Sinn.“

Die Hauptzeit zum Essen gehen sei 18 Uhr. „Da wollen alle. Das geht nicht. Das muss man straffen.“ So könnten beispielsweise Familien mit Kindern schon etwas früher kommen. „Das Spontane fällt weg, aber wenn man es weiß und flexibel ist, dann geht es.“ Voll sei es trotzdem. „Es steht immer eine Schlange vor dem Haus“, sagt der Gastronom. „Das ist unbefriedigend. Die Leute sehen die leeren Tische und wissen nicht, dass die Tische alle reserviert sind.“ Über 50 Plätze sind im Brauhaus weggefallen, weil Abstände eingehalten werden müssen und der Tresen nicht genutzt werden kann. Außerdem braucht Markus Falenski mehr Personal, das am Eingang kontrolliert, ob die Gäste geimpft, genesen oder getestet sind.

Mit Reservierung auf der sicheren Seite

Über ein tragbares Kassenterminal, mit dem die Angestellten auch die Bestellungen aufnehmen und kassieren, können sie den Saalplan einsehen, auf dem alle Tische und die dafür vorliegenden Buchungen eingezeichnet sind. „Das wiederum spart Personal“, sagt Markus Falenski. „Wenn mal eine Buchung wegfalle, könne der Tisch mit Laufkundschaft besetzt werden.

Gitta Tott und ihr Mann machen zum ersten Mal in Kühlungsborn Urlaub. Sie hatten Glück und haben ohne Reservierung in einem Restaurant einen Tisch bekommen. Für das nächste Mal wollen sie aber auf Nummer sicher gehen. „Heute Abend gehen wir wieder essen, aber dieses Mal mit einer Reservierung.“, sagt sie.

Auch Gisela und Hans Richter haben die Erfahrung gemacht, dass ohne Reservierung kaum ein Tisch zu bekommen ist. „Wir waren kurz nach Corona in Kühlungsborn, da ging es. Jetzt ist es natürlich extrem“, sagt Gisela Richter. „Man mag gar nicht mehr Essen gehen“, sagt ihr Mann. Teilweise sei es nicht mehr möglich, einen Tisch für den nächsten Tag zu bekommen. „Manche Restaurants nehmen auch gar keine Reservierungen an.

Einige Tische bleiben für Laufkundschaft

Auch das Restaurant Wenzel Prager Bierstuben in Warnemünde gibt nur ein bestimmtes Kontingent zur Reservierung frei. „Ein paar Tische behalten wir für Laufkundschaft“, sagt Filialleiterin Lisa Klein. „Man kann nicht alle Gäste gleich verprellen.“ Allerdings sei das Wenzel in Warnemünde mit 38 Tischen auch ein großes Restaurant. „Wir haben auch die Kapazität.“ Auch die durch Corona erforderlichen Abstandsregelungen seien dadurch einfacher zu verschmerzen. „Wir sind schon immer ein großes, hallenmäßiges Restaurant, uns geht es ganz gut mit weniger Tischen.“

Auch in Warnemünde war bis vor ein paar Jahren noch 18 Uhr die beliebteste Essenszeit. „In den letzten drei, vier Jahren haben sich die Uhrzeiten verändert. Die Leute sind auch bereit, schon um 16.30 Uhr oder 17 Uhr zu kommen, so dass man drei Mal am Tag die Tische belegen kann“, sagt Lisa Klein.

Personal wird angeschrien

Wenn Gäste abgewiesen werden müssen, sei es auch schon zu unschönen Szenen gekommen. „Viele sind einfach frustriert. Sie verstehen nicht, warum bestimmte Tische reserviert sind und warum man zum Beispiel auf der Terrasse nicht reservieren kann“, sagt sie. Es sei auch schon vorgekommen, dass das Personal angeschrien wurde. Lisa Klein empfiehlt Gästen, es um 17 Uhr zu probieren. „Da findet man meist noch Lücken.“

Das Problem sei aber generell, dass es zu viele Menschen gebe, zu wenig Tische und zum Teil zu wenig Personal – nicht erst seit Corona. „Wir sind Tage im Vorfeld ausgebucht. Die Leute rufen zur Hanse Sail an für Weihnachten und Silvester“, sagt die Filialleiterin. „Das ist auch empfehlenswert.“

Dehoga-Sprecher: „Einschränkungen werden bleiben“

Auch Lars Schwarz, Sprecher des Kreisverbandes Rostock der Dehoga Mecklenburg-Vorpommern, kennt das Problem. Er ist selbst Gastronom. „Einige vergeben Zeiten, weil es anders nicht mehr geht“, sagt er. Ein Grund für den Andrang sei, dass viele Hotels ihre eigene Gastronomie für ihre Gäste vorbehalten hätten, damit dort die Qualität des Services nicht leidet. „Das hat Effekte auf alle, die am Markt übrig sind.“

Die Leute seien es gewohnt, dass Restaurants 365 Tage im Jahr von morgens bis abends geöffnet haben. Das werde so nicht weitergehen. „Es wird Einschränkungen geben in Öffnungszeit und Angebot“, sagt Lars Schwarz. „Da werden wir nicht drum herumkommen.“

Denn die Abstandsregelungen wirken sich auf die Einnahmen aus: „Halb so viele Plätze heißt halb so viel Umsatz“, sagt der Dehoga-Sprecher. Der Verband hatte sich deshalb gewünscht, dass bei der Einführung von 3G in der Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern auf die Abstände verzichtet werden könnte. Das sei in Schleswig-Holstein möglich. „Dem ist das Land nicht gefolgt, nur die Dokumentationspflicht ist weggefallen. Mehr war nicht rauszuholen.“

In vielen kleinen Orten gebe es nur noch eine Gastronomie, die die letzte Anlaufstelle sei. „Wir werden ein leises Sterben erleben“, sagt Lars Schwarz. „Wenn ein Hotel zumacht, wird es wahrgenommen. Wenn im Binnenland eine Gastronomie weggeht, kriegen wir das so schnell nicht mit.“

Von Cora Meyer und Ava Malchow