Rostock

In die Jahre gekommene Dächer, marode Zäune und Wasserschäden in den Hausfluren – am Mittwochabend wurde in der Sitzung des Ortsbeirates Markgrafenheide über den Zustand und die Weiterentwicklung der Wohnliegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) diskutiert. Zahlreiche Anwohner versammelten sich im Heidehaus, um mehr über den aktuellen Stand der Dinge zu erfahren und ihrem lang angestauten Frust Luft zu machen.

Sanierungsarbeiten in Markgrafenheide

„Der Zustand einiger Häuser und Außenanlagen ist wirklich eine Zumutung“, klagt Ortsbeiratsmitglied Volkmar Lässig (Rostocker Bund). Seit Jahren sei an einigen Wohnblöcken der Bima nichts gemacht worden. Konkret denkt der Rostocker dabei an die Waldsiedlung in Markgrafenheide. „Die Dächer sind voller Moos, und Wasserschäden in manchen Treppenhäusern wurden nie beseitigt.“ Mit seiner Beschreibung trifft er genau den Nerv der anwesenden Anwohner. „Es ist traurig, dass die Instandhaltung nicht funktioniert. Wieso bezahlen wir eigentlich so hohe Neben­kosten“, fragt Karin Nagel in die Runde.

Hinweise, die Petra Jakubek, Zuständige für die Wohnungen in Mecklenburg-Vorpommern, gerne aufnimmt. Sie stellt an diesem Abend die Pläne der Bima vor. Einige der Anmerkungen seien bereits bekannt. Daher wolle man noch in diesem Jahr mit Sanierungsarbeiten beginnen. Angefangen in der Max-Reichpietsch-Straße 1 und 2 sowie 7 und 8. „Die Dächer werden gemacht und die Fassaden sollen erneuert werden“, teilt Jakubek mit. Aktuell laufe eine Ausschreibung dazu. „Wir hoffen, dass alles nach Plan verläuft und wir zügig vorankommen.“ Im nächsten Jahr sollen schließlich die Hausnummern 3 bis 6 folgen, bevor die Außenanlagen hergerichtet werden. Wann genau das sein wird, vermag Petra Jakubek noch nicht zu sagen. „Es kann sich unter Umständen bis 2020 hinziehen. Sobald wir einen konkreten Zeitplan aufgestellt haben, werden alle Mieter von uns informiert“, verspricht die Bima-Mitarbeiterin.

Anwohner fordern Nachrüstung mit Fahrstühlen

„Das ist ja schön und gut, aber was ist mit den ganzen anderen Problemen“, erkundigt sich einer der Anwesenden. Seit Jahren würden die Mieter um die Nachrüstung von Fahrstühlen kämpfen. So beispielsweise auch Dagmar Benesch. Sie hat vor einigen Jahren Unterschriften gesammelt in der Hoffnung, dass die Bima dadurch den Bedarf erkenne. „Nicht nur für uns ältere Menschen ist das wichtig. Familien gewinnen dadurch ebenfalls mehr Wohn- und Lebensqualität“, sagt die Rostockerin.

„Wir sind dran. Die Kosten müssen allerdings genau abgewägt werden“, entgegnet Jakubek. Aufgrund der Wassernähe sei die Bodenbeschaffenheit für einen Anbau hinderlich. „Es wäre eine Pfahlgründung erforderlich und diese ist kostspielig“, erklärt die Mitarbeiterin der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Des Weiteren müssten auch geplante Bauvorhaben berücksichtigt werden.

Neubau in Hohe Düne geplant – 50 Wohnungen soll es geben

In Hohe Düne sollen gleich zwei fünfgeschossige Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 50 Wohnungen errichtet werden. „Der Bauantrag steckt noch in den Kinderschuhen. Wann es losgeht, ist noch völlig unklar“, betont Petra Jakubek. Weil ein Teil der Fahrzeugstellflächen auf dem Baugrundstück entfallen würde, werde aktuell über die neuen Parkmöglichkeiten nachgedacht. „Das ist alles ebenfalls mit hohen Kosten verbunden“, sagt sie. Auch wenn keiner der Anwesenden etwas gegen das Bauvorhaben einzuwenden hat, erschließt sich ihnen der Zusammenhang zwischen dem geplanten Projekt in Hohe Düne und den aktuellen Problemen in Markgrafenheide nicht. „Das sind doch völlig unterschiedliche Sachen. Wieso hängt das eine vom anderen ab“, fragt eine Bürgerin. Zurecht, findet auch Dagmar Benesch: „Wir waren zuerst hier. Daher sollten die Fahrstühle Vorrang haben.“

Bürger-Forderungen sollen berücksichtigt werden

„Wir müssen schauen, dass wir die gesamte Liegenschaft wirtschaftlich gestalten“, erwidert die Bima-Mitarbeiterin. Sie kann den Frust der Bürger verstehen und versichert, dass ihre Forderungen nicht unberücksichtigt bleiben. „Das Nachrüsten von Fahrstühlen an den bereits existierenden Gebäuden ist bedeutend wichtiger, als der Neubau in Hohe Düne“, findet auch der Ortsbeiratsvorsitzende Jürgen Dudek (Rostocker Bund).

Susanne Gidzinski