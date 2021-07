Rostock

Der Alte Strom in Warnemünde ist am Sonnabend gut besucht. Zahlreiche Menschen drängeln sich durch die Massen, viele versuchen, noch einen Platz in den voll besetzten Restaurants zu ergattern. Zur 83. „Warnemünder Woche“ sieht das Ostseebad fast so aus, als hätte es die Pandemie nicht gegeben.

„Wahnsinn, wie viel hier los ist, das ist man gar nicht mehr gewohnt“, sagt Diana Höhn. Die Thüringerin ist derzeit zur Mutter-Kind-Kur in der Region und hat zuvor noch nie von dem Volksfest gehört. „Aber es ist schön hier, wir gehen jetzt noch ein wenig an der Promenade spazieren.“ Neben zahlreichen Imbiss- und Händlerständen interessieren sich ihre beiden Töchter am meisten für den Verkäufer, der aus Luftballons Tiere und Figuren formt. „Wir haben einen Herzluftballon bekommen“, sagt die vierjährige Lotte stolz. Auch ihre Schwester Annelie gefällt es. „Nachher gehen wir hier noch essen.“

Abgespecktes Programm in Warnemünde

Während das Mutter-Töchter-Gespann zum ersten Mal bei der „Warnemünder Woche“ ist, kennen sich Silvia und Bernd Ermisch bestens aus. „Wir sind jedes Jahr hier. Bestimmt seit zehn Jahren“, sagt Bernd Ermisch. Auch dieses Jahr ist das Paar erneut aus dem Harz angereist. „Uns gefällt Rostock, uns gefällt Warnemünde“, sagt Silvia Ermisch. „Dieses Jahr ist das Programm aber leider etwas mager.“

Lotte (4) und Annelie (10) aus Thüringen freuen sich über ihre Herz-Luftballons, die ihre Mutter ihnen bei der Warnemünder Woche gekauft hat. Quelle: Katharina Ahlers

Nachdem das Fest im vergangenen Jahr pandemiebedingt ganz ausgefallen ist, findet es dieses Jahr deutlich abgespeckt statt. Um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, ist die Zahl der Buden und Stände verkleinert worden. Es wurden zudem mehrere große Schilder aufgestellt, die die Besucher zur Mitwirkung auffordert. Traditionelle Programmpunkte wie der Eröffnungsumzug „Niege Ümgang“, der Trachtenumzug oder auch das gemeinsame Shantysingen können nicht stattfinden.

Landprogramm: Konzerte im Kurhausgarten

Die täglichen Konzerte und das gesamte Kulturprogramm wurden in den Kurhausgarten verlegt. Dort seien alle Vorkehrungen getroffen, um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, hieß es vom Veranstalter. Bis einschließlich Sonntag dürften 600 Besucher in den Kurhausgarten, anschließend lasse die Verordnung 800 Gäste zu.

Die Rostocker Jürgen und Angelika Salawa haben sich einen der Plätze im Kurhausgarten gesichert. „Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass mehr passiert – gerade in dem Bereich um den Teepot“, sagt Jürgen Salawa. „Aber es ist besser als nichts.“ Seine Frau nickt. „Wir werden uns jetzt die Eröffnung und später vielleicht noch Segelschiffe ansehen.“

Jürgen und Angelika Salawa freuen, sich, dass die Warnemünder Woche zumindest in kleinem Rahmen wieder stattfindet. Quelle: Katharina Ahlers

Die Eröffnungsveranstaltung beginnt bei bedecktem Himmel mit einem Auftritt der Warnemünder Trachtengruppe. Anschließend wird das Fest mit dem Fassbieranstich durch Regine Lück offiziell eröffnet. „Mein Vater war bei der Marine stationiert und bei uns in der Familie lief immer alles maritim ab“, erinnert sich die Bürgerschaftspräsidentin. „Da gehört die Warnemünder Woche einfach dazu. Ich erinnere mich noch, wie wir uns alle schick gemacht haben für das Fest – ich habe ein weißes Kleid mit blauen Blümchen getragen.“

„Es ist schön, dass das Leben zurückkehrt“

Nach der offiziellen Eröffnungsfeier folgt das nächste Konzert – die Rostocker Band „Les Bummms Boys“ sorgt gewohnt gut gelaunt für eine ausgelassene Stimmung bei den Zuschauern, die auf ihren Plätzen sitzend mittanzen. „Wir haben durch Zufall erfahren, dass die Band heute hier spielt – wir sind Fans und wollten dabei sein“, sagt Julian Müller.

Konzert bei der „Warnemünder Woche“: Die Bummms Boys sind am Sonnabend im Kurhausgarten aufgetreten. Quelle: Katharina Ahlers

Die „Les Bummms Boys“ seien authentisch, zudem seien die Rhythmen und die Texte erfrischend. „Das ist keine Mainstream-Musik und macht einfach gute Laune“, sagt der 26-Jährige. Er stößt mit seiner Freundin Franziska Vauteck an – die Rostockerin feiert am Sonnabend ihren 25. Geburtstag. „Nachher laufen wir hier noch ein bisschen an der Promenade entlang. Es ist ungewohnt, dass so viel hier los ist.“

Das freut Roswitha Albrecht. „Es ist so schön, dass hier wieder mehr los ist“, sagt sie. „Es wird Zeit, dass das Leben hier zurückkehrt und wieder ein bisschen Kultur nach Warnemünde kommt“, sagt die Warnemünderin. „Der Alte Strom ist so schön, es gibt so viele tolle Restaurants. Es ist toll, dass es wieder losgeht.“

Von Katharina Ahlers