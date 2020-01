Wilsen

Seit Wochenbeginn ist die Dorfstraße in Wilsen nur noch eingeschränkt befahrbar. Ab 20. Januar ist der Abschnitt vom Konower Weg bis zur Gemeindegrenze Kritzmow dann voll gesperrt. Die dringend notwendige Sanierung der Straße beginnt. „Zunächst werden wir den Asphalt abfräsen“, kündigt Alexander Petters, Bauleiter der Firma Groth & Co. Bauunternehmung GmbH aus Rostock, an. Im nächsten Schritt würden dann die darunterliegenden Feldsteine aufgenommen, der Boden ausgekoffert und eine Tragschicht eingebracht. „Diese Schotterpiste zieht uns dann in den Ort rein“, erläutert der Bauleiter das Prozedere. Erst zum Schluss werde neuer Asphalt aufgetragen.

Die Arbeiten sollen bis zum 30. April andauern. Dann sei der erste Sanierungsabschnitt von 450 Metern Dorfstraße abgeschlossen. 443 000 Euro investiert die Gemeinde in den grundhaften Ausbau dieses Straßenteils. „Ein straßenbegleitender Gehweg gehört dazu, ein neuer Regenwasserkanal zur Straßenentwässerung wird verlegt und die Straßenbeleuchtung erneuert“, erklärt Hans-Werner Bull, Bürgermeister der Gemeinde Stäbelow. Bis an den Baubereich kann von beiden Seiten herangefahren werden. Die Grundstückszufahrten werden an die neue Straße angepasst. Auch Landwirt Matthias Jähnke kann auf seine Flächen, die Ackerzufahrten sind gesichert.

Der Rest der Dorfstraße in Wilsen soll ebenfalls noch saniert werden, „allerdings nicht vor 2021“, wie Bull bemerkt. 2020 werde noch der Radweg von Stäbelow nach Wilsen gebaut.

Von Doris Deutsch