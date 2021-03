Vollsperrung der A20 bei Rostock nach Unfall durch Auffahrfehler

Rostock

Am Freitagmorgen musste die A20 bei Rostock in Richtung Lübeck für einige Stunden voll gesperrt werden. Wie die Polizeiinspektion Güstrow mitteilt, ist ein Unfall in Folge eines Fehlers beim Auffahren auf die Autobahn Schuld daran. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Ein Mann wollte demnach auf die A20 auffahren und gleich einen vor ihm, im rechten Fahrstreifen fahrenden LKW überholen. Dabei achtete der 53-Jährige jedoch nicht auf den durchgehenden Fahrzeugverkehr im linken Fahrstreifen. Ein Audi-Fahrer, der dort nämlich fuhr, musste sein Auto stark abbremsen, kollidierte trotzdem mit dem Auffahrenden.

Sachschaden von 18 000 Euro

Der 53-Jährige Fahrer, der auf die Autobahn wollte, prallte gegen Mittelschutzplanke und schleuderte auf den Strandstreifen. Dort kam er zum Stehen. Der Audi geriet ins Schleudern und kam an der Außenschutzplanke zum Stehen. An beiden Fahrzeugen und der Straßenbaulast entstand ein Sachschaden in Höhe von 18 000 Euro. Der Fahrer des Audi wurde leicht verletzt.

Anschließend kam es noch zu einem weiteren Auffahrunfall mit geringem Sachschaden auf dem linken Fahrstreifen, auf dem beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Auf Grund ausgetretener Betriebsstoffe und den Verunreinigungen auf der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Lübeck gesperrt werden.

Von OZ