Vollsperrung in Warnemünde: Deshalb wird Am Strom wieder gebaut

Bis vor knapp einem Jahr wurde Am Strom in Warnemünde die neue Hochwasserschutzanlage gebaut. Anwohner haben in dieser Zeit Baulärm und Einschränkungen durchleben müssen. Nun geht es weiter. Fast die gesamte Straße mit ihrem historischen Natursteinpflaster und angrenzenden Baudenkmälern wird aufgerissen.