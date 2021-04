Vom Bus-Cockpit in den Supermarkt: Sassnitzerin überbrückt Corona-Pause

Elmenhorst/Neustadt-Glewe

Gewusel vor einer der Kassen. Die Kunden beladen das Warenband fast im Takt. Freitagnachmittag. Zeit für den Wochenendeinkauf im schwarz-gelben Nettomarkt von Elmenhorst (Landkreis Rostock). Schnell zieht Katharina Funk die Teile über den Scanner. Dazwischen füllt sie Regale auf.

Doch sie bleibt gelassen. „Die Hektik stört mich nicht. Die Kollegen haben mich prima aufgenommen. Und doch hätte ich nie gedacht, dass ich mal im Supermarkt arbeiten werde“, erklärt die gebürtige Rostockerin.

Seit 1. November 2020 steht die Busflotte

Denn die 51-Jährige ist seit 20 Jahren Busfahrerin. Und das mit Leib und Seele. Ihr 13 Meter langes, auf Hochglanz poliertes Gefährt steht nur wenige Hundert Meter entfernt. Doch es rollt wie die anderen 17 Top-Reisebusse der Kofahl Reisen GbR kaum einen Meter. Seit 1. November vergangenen Jahres steht die Fahrzeug-Flotte.

Nur zwischen Juli und September 2020 rollten die Busse vor allem zu Ferienzielen in Deutschland und Europa. „Gegenüber 2019 brachen etwa 90 Prozent unseres Umsatzes weg“, erklärt Katharina Kofahl. Die 39-jährige Diplom-Kauffrau ist wie ihre Mutter Heidrun (61) Gesellschafterin der Kofahl Reisen GbR. Die fast 31 Jahre existierende Firma mit ihren insgesamt rund 50 Mitarbeitern gehört zu den größten der Branche in MV.

Fahrer gehören zur Familie

„Was wir an Reserven in den Jahrzehnten erarbeiteten, ist fast aufgebraucht“, sagt Katharina Kofahl. Ohne die Hilfen des Bundes wäre die Firma nicht zu halten. Seit gut zwölf Monaten beziehen ihre 36 Berufskraftfahrer Kurzarbeitergeld. Zwölf von ihnen gingen in den Ruhestand oder wechselten zum öffentlichen Nahverkehr.

„Ich wollte nicht zu Hause sitzen, deshalb mache ich jetzt den 450-Euro-Job. Doch meine Firma verlassen – das kam mir nie in den Sinn“, erklärt Katharina Funk. Sie habe in mehreren Betrieben, unter anderem der Hamburger Hochbahn, gearbeitet. Dauer-Stress und schwierige Arbeitsbedingungen erlebt. Voller Einsatz wird von den Fernreise-Profis auch bei Kofahl verlangt. „Doch hier gehören die Fahrer zur Familie. Wir werden bei allen Vorhaben einbezogen“, sagt die 1,59 Meter große Power-Frau, die in Sassnitz auf Rügen wohnt.

Die Fahrer gehören zur Familie: Mit ihrer Chefin Katharina Kofahl (r.) von Kofahl Reisen in Elmenhorst (Landkreis Rostock) versteht sich Katharina Funk bestens. Quelle: Martin Börner

Fahrer-Teams absolvieren bis zu 70 000 Kilometer jährlich

„Diesen Job muss man echt mögen“, gibt sie zu. In der Sommersaison sind die Fahrer 20 bis 24 Tage pro Monat in ganz Europa auf Achse. Bis zu elf Stunden am Tag – mit Pausen – tragen sie die Verantwortung für die Sicherheit einiger Dutzend Insassen und zirkeln die bis 25 Tonnen schweren Busse durch enge Gassen und Serpentinen. Die Duos – es sind zumeist zwei Fahrer an Bord – legen etwa 70 000 Kilometer pro Jahr zurück. Unter den Teams sind fünf Ehepaare. Frauen auf dem Fahrersitz sind hier also keine Ausnahme.

„Nervig sind die wachsende Zahl von Baustellen und die endlosen Staus“, so Katharina Funk. Hinzu kommt das Hantieren mit wahren Koffer-Bergen der Reisenden. So mancher Gast unterschätzt aber die Energie der kleinen Frau, die weder vor Urlaubsgepäck noch vor der Bus-Technik kapituliert.

Gewaltige laufende Kosten Der VerbandMecklenburg-Vorpommerscher Omnibusunternehmen wurde 1991 gegründet. Aktuell sind hier 40 Unternehmen organisiert. Diese haben insgesamt rund 600 Beschäftigte und verfügen über eine Flotte von 412 Bussen für den Linien- und Reiseverkehr. Die Firmen ächzen unter den laufenden Kosten. Allein für die modernen Fernreisebusse sind zwischen 350 000 bis 450 000 Euro zu zahlen. Oftmals werden diese finanziert. Die monatlichen Raten liegen zwischen etwa 3000 und 4500 Euro.

Bei ihrer ersten Tour als Beifahrerin nach Berlin vor fünf Jahren passierte es: Der Motor des wuchtigen Reisemobils – voll besetzt mit amerikanischen Kreuzfahrtpassagieren – ging plötzlich aus. Mitten auf der Kreuzung. „Katharina blieb cool, säuberte ein Start-Stopp-Relais und das Fahrzeug sprang wieder an“, erzählt die Chefin schmunzelnd. Der Fahrer war beeindruckt. Und die Neue hatte ihren „Stempel“ weg.

Axel Kröger: „Wir leben von Monat zu Monat“

„Mit der Drehbank kann ich umgehen und auch einen Keilriemen wechseln“, sagt die Sassnitzerin. Gelernt habe sie vieles von ihrem Vater Eberhard (88), der Schlossermeister war. Und mit einem mehr als 400 PS starken „Haus auf Rädern“ auf Tour zu sein, sei schon immer ihr Traum gewesen. „Ich hoffe auf das Wiederanrollen im Sommer“, sagt die gelernte Wirtschaftspflegerin.

Doch Katharina Kofahl sieht echte Chancen dafür erst im Herbst. Zumal auch die Corona-Regelungen im Ausland – diese Touren machen 75 Prozent des Geschäftes aus – unkalkulierbar sind. „Uns fehlt als Unternehmern die Perspektive “, erklärt die Elmenhorsterin. Dies unterstreicht Axel Kröger (68), Stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Mecklenburg-Vorpommerscher Omnibusunternehmen: „Viele unserer Firmen kämpfen ums Überleben. Wir leben von Monat zu Monat.“

Kröger, Geschäftsführer der Omnibusbetrieb & Reisebüros Kröger GmbH in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim), ist seit 51 Jahren im Geschäft. Er fürchtet, dass viele Betriebe den Neustart kaum schaffen. Laufende Kosten, neue Kredite, Aussetzen der Tilgung von Verbindlichkeiten – das könne sich bitter rächen. Und auch bei ihm sind bereits vier Fahrer abgewandert. Aktuell hätte er für seine vier Reise- und sechs Linienbusse nicht einmal ausreichend Personal.

Von Volker Penne