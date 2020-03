Vom Einkauf bis zur Gassirunde: Rostocker Quarantänehelfer bieten Unterstützung an

Rostock

Während die Corona-Infizierten möglicherweise Symptome spüren, trifft es ihre Kontaktpersonen völlig unvermittelt: Quarantäne. Zwei Wochen lang unfreiwillig isoliert in den eigenen vier Wänden – die Wohnungstür als Grenze zur Außenwelt. Doch was tun, wenn die Vorräte alle sind oder der Hund Gassi muss?

In Rostock gab es mit Stand Freitagnachmittag sieben Infizierte. „Dazu kommen noch drei Kontaktpersonen, für die ebenfalls Quarantäne gilt“, sagt Dr. Markus Schwarz, der Leiter des Gesundheitsamtes der Hansestadt. Noch sei die Zahl der Betroffenen überschaubar. Dennoch bilden sich in Rostock bereits erste Hilfsinitiativen.

Neuer Verein für soziale Integration in Rostock

„Wer aufgrund von verordneter Quarantäne nicht rauskann, den würden wir unterstützen“, sagt Thomas Wiencke. Der Rostocker hilft gern, hat vor drei Jahren die erste Weihnachtsgala für Obdachlose in Rostock organisiert und vor kurzem einen neuen Verein namens Sofa Rostock gegründet. „Wir kümmern uns ehrenamtlich um die soziale Integration in der Hansestadt. Das gilt generations- und nationalitätsübergreifend – für Kinder, Senioren, Obdachlose, Flüchtlinge“, so Wiencke.

Nun sei durch die Corona-Pandemie ein aktueller Anlass dazugekommen, den die aktuell elf Mitglieder aufnehmen und ihre Hilfe anbieten. „Vor allem für Einkäufe oder das Gassigehen mit dem Hund.“ Niemand solle durch die Zwangsisolation zu Hause Hunger leiden oder auf wichtige Hygieneartikel verzichten müssen.

Unterstützung auch für noch nicht Infizierte aus Risikogruppen

Wer solche Unterstützung benötigt, der kann sich auf verschiedenen Wegen bei den Sofa-Mitstreitern melden: über die Internetseite des Vereins oder eine eigens gegründete Facebook-Gruppe namens „Quarantäne-Hilfe Rostock“.

„Wir sind noch am Überlegen, wie es mit der Bezahlung läuft: ob mit Bargeld, das wir dann desinfizieren müssen, per Überweisung oder Paypal – das würden wir dann individuell absprechen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Das Angebot gelte auch, falls sich Personen aus der Risikogruppe – zum Beispiel Ältere oder chronisch Kranke – nicht mehr aus dem Haus trauen, um eine Ansteckung zu vermeiden.

Koordination übers Internet oder die Bürgerhotline

Schon am ersten Tag nach Bekanntwerden der Quarantänehilfe hätte er vier Anfragen erhalten. Die Facebookgruppe zählte bereits Freitagnachmittag 285 Mitglieder.

Die Koordination erfolgt neben dem Sofa-Verein auch über die Bürgerhotline der Rostocker Stadtverwaltung. Unter der Telefonnummer 0381/381 11 11 können sich nicht nur diejenigen melden, die Hilfe brauchen, sondern auch jene, die welche anbieten wollen. „Noch sind die Nachfragen nur Einzelfälle, aber es wird steigen“, ist Stadt-Sprecher Ulrich Kunze sicher.

Dennoch bittet er, die Meldungen über die Hotline wenn möglich erst ab Mitte kommender Woche vorzunehmen. „Die Schließung von Schulen, Kitas und öffentlichen Einrichtungen führt bereits zu einer enormen Nachfrage am Bürgertelefon“, begründet er den Wunsch an die Helfer, etwas zu warten.

Unbürokratische Hilfe stärkt die Gemeinschaft

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist von der Initiative der Hansestädter begeistert. „Genau das brauchen wir in diesen Tagen, dass die Menschen zusammenrücken, zumindest im ideellen Sinn. Dass jeder mal links und rechts schaut und nicht nur an sich denkt“, erklärt er.

Die Probleme durch die Corona-Pandemie könne die Hansestadt nicht allein lösen. „Deshalb ist es großartig, wenn die Bürger auch allein aktiv werden und ganz unbürokratisch Hilfe organisieren. Wir helfen dabei, wo wir können, aber auch unsere Ressourcen sind endlich“, so das Stadtoberhaupt.

In Zeiten wie diesen sei deshalb jeder Bürger angehalten, die Gemeinschaft zu leben – „in meinem Hausaufgang, in meiner Straße oder im Viertel“, so Madsen. Das alles aber natürlich unter Beachtung der Hygienevorschriften, die gelten, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

