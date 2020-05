Rostock

Er ist sofort da. Der satte Sound des 200-PS-Schiffsdiesels, als Klaus-Peter Bartel den Anlasser betätigt. Bott-bott-bott tönt es dumpf aus dem dicken Auspuffrohr, die Zylinder des Motors tackern, wie man es aus dem Film „Das Boot kennt“.

„Das ist für mich Nostalgie pur“, sagt der 72-Jährige, der so aussieht, wie man sich einen Seemann vorstellt. Rauschebart, Pfeife, norddeutsch wortkarg. Auf einem ähnlichen Fischkutter sei er von Rostock aus in See gestochen. Auf der „ Anna Seghers“. „Das waren damals noch hölzerne Schiffe mit eisernen Matrosen.“ Die Arbeit sei hart gewesen. Tag und Nacht auf See. Die Netze per Hand eingeholt. In den Kojen hätten sie auf Luftmatratzen geschlafen, die Luft gelassen hätten. „Schön, dass dieses Schiff jetzt erhalten wird.“

Nur 35 Stück dieser Art

Ein besonderes Schiff. In Pütnitz bei Damgarten auf einer Werft 1951 vom Stapel gelaufen, die nur von 1948 bis 1951 existierte, da die Russen das Gebäude militärisch nutzen wollten. Ein besonderes Schiff, von dem nur 35 Stück gebaut wurden. Lange stach das Schiff tatsächlich unter dem Namen „ Klaus-Peter“ in See, was Klaus-Peter Bartel besonders freut.

Um dieses robuste Schiff mit seinen in Rot getünchten Eichenplanken ranken sich interessante Familiengeschichten und Verbindungen: Seine letzte Eignerfamilie floh mit einem ähnlichen Fischkutter von Warnemünde nach Neustadt in den Westen.

Tonnenweise Hering aus der Ostsee

Die damalige „ Klaus-Peter“ holte tonnenweise Hering aus der Ostsee. Und plötzlich leuchten die Augen vom neuen Eigner Friedemann Kunz, der den Kutter der Familie abkaufte, die sich aus Altersgründen von ihrer „ Klaus-Peter“ trennen wollte.

„Wir haben herausgefunden, dass die Fischerfamilie die Fässer, in denen der Hering eingesalzen wurde, von der Fassfabrik meines Ururgroßvaters Robert Kossow gekauft hat“, schwärmt der 64-Jährige, während sich das Schiff gemächlich in Richtung Stadthafen Rostock bewegt, vorbei an Hafenterrassen, Yachten unter Segeln.

Neuer Anlaufpunkt bei Sonnenuntergang

Eine neue Geschäftsidee des erfolgreichen Fertighaus-Patriarchen, der mit Scanhaus Marlow bundesweit jedes Jahr 650 bis 700 Fertighäuser baut, in MV zahlreiche Hotels besitzt (u.a. Radisson, A-ja Resort, Teepott, Hotel am Leuchtturm, Recknitztal-Hotel Marlow, ...), oder „nur“ ein neues Hobby? Friedemann Kunz, der mit seinem jüngsten Sohn Karl die Brücke inspiziert, lacht.

„Schon von meinen Vorfahren habe ich gelernt, immer Sachen zu machen, die kein anderer macht. Dieser Kutter soll neuer Anlaufpunkt bei schönem Sonnenuntergang im Stadthafen werden.“ Ein forscher Ruf – „Ran an die Achterleine“ – unterbricht die Unterhaltung.

Arno Pöker, ehemaliger Rostocker Oberbürgermeister und jetzt Geschäftsführer der Hotel- und Immobilienfirma von Scanhaus, hat das Kommando beim Anlegemanöver am Liegeplatz bei den Speichern übernommen. Als ob er den ganzen Tag nichts anderes macht, schickt er die Gäste an die Tampen und begutachtet die Liegeposition.

Neuer Name „ Luna Rossa “

Fehlt die Seefahrt? „Ach nö“, schmunzelt Pöker in sich hinein, der in seiner Jugend sich die Seebeine bei der Handelsmarine in Schleswig-Holstein wachsen ließ. Ton, Kommandos und Seemannslatein sitzen auf jeden Fall. Angetan von dieser Routine ist Kapitän Ole Schmidt, der den Kutter in den Stadthafen steuert. „Ein schönes Schiff“, sagt der Seemann, der sonst Steuermann auf dem Greifswalder Traditionssegler „Greif“ ist.

Ab Donnerstag ist Angelo Coletti (58) neuer gastronomischer Kapitän auf dem Kutter, der auf den Namen „ Luna Rossa“ (italienisch: roter Mond) getauft werden soll. Kenner der Rostocker Gastro-Szene erinnern sich, dass das heutige italienische Restaurant am Speicher „ Al Porto“ früher „ Luna Rossa“ hieß.

„ Al Porto “ ist Betreiber des Kutters

Das „ Al Porto“ ist Pächter und Betreiber des Kutters, dessen Arbeitswerkzeug jetzt nicht mehr Fischnetze, sondern Ausschanktresen und Kühlanlage sind. Nach Fischfang und Butterfahrten kommt jetzt das dritte Leben der einstigen „ Klaus-Peter“. „Neben dem Marlower Bier gibt es bei uns jeden Tag ein wechselndes Nudelgericht und spezielle italienisch belegte Brötchen“, kündigt Capitano Coletti an. Sonnige Abende, Pfingsten vor der Tür.

Die schönsten Rostocker Sonnenuntergänge sieht man im Stadthafen. Einer, der hier den besonderen Blick hat, ist Hans Flatau. Der 68-Jährige ist Projektentwickler, Spezialgebiet maritime Gastronomie. „Dieser Stadthafen ist ein Traum für so ein Projekt. Und die Bundesgartenschau macht den Standort noch attraktiver. Er hat für Friedemann Kunz diesen Kutter gesucht und gefunden. Kein Scherz: bei ebay.

In Boddenwerft Damgarten gebaut Der Kutter vom Typ „ Damgarten“ wurde 1951 auf der VEB Boddenwerft Damgarten gebaut, die von 1948 bis 1951 in Pütnitz existierte. Nur 35 Exemplare der 24-Meter-Kutter wurden dort gebaut. Das Schiff ist 6,70 Meter breit und kann in seinem Laderaum 40 Tonnen Fisch laden. 1951 bis 1972 fuhr der Kutter als „ Eugen Levine“ für die VEB Fischkombinat Sassnitz in Nord- und Ostsee. Als „Manta“ wurde der Kutter 1972 nach Kiel verkauft. Hintergründe dazu sind nicht bekannt. Von 1973 bis 2019 war das Schiff als „ Klaus-Peter“ in Heiligenhafen ( Schleswig-Holstein) als Angel- und Ausflugskutter unterwegs. Im September 2019 wurde der Kutter durch die Scanhaus-Marlow-Firma „ R. Kossow&Levermann GmbH“ gekauft. Im Februar und März 2020 wurde sie auf der Tamsen Werft in Rostock-Gehlsdorf um- und ausgebaut. Seit 26. Mai 2020 liegt das Schiff als Gastronomiekutter „ Luna Rossa“ im Rostocker Stadthafen an der Silohalbinsel.

Von Andreas Ebel