Vom Förderprojekt zum eigenständigen Verein: Region Rostock Marketing Initiative wird 20

Rostock/Papendorf

Die Eintragung ins Vereinsregister erfolgte 2001. Ab diesem Zeitpunkt galt die Region Rostock Marketing Initiative als gegründet. Gestartet ist sie mit gerade einmal 30 Mitgliedern aus einem Förderprojekt des Bundes heraus. Heute – 20 Jahre später – ist sie aus der Hansestadt und Umgebung nicht mehr wegzudenken. Sie gilt als das Wirtschaftsnetzwerk im Raum Rostock und ist wichtiger Ansprechpartner für regionale und überregionale Unternehmen aller Branchen sowie für Vertreter aus Kultur, Wissenschaft und Politik.

222 Mitglieder sind mittlerweile Teil der Gemeinschaft. Am Wochenende sind sie in der Villa Papendorf zusammengekommen, um zusammen auf die vergangenen zwei Jahrzehnte anzustoßen und endlich wieder das zu tun, wofür die Initiative ins Leben gerufen wurde: Netzwerken.

Menschen und Unternehmen verbinden

Ziel des Vereins ist es nämlich, Menschen aus der Umgebung, aber auch darüber hinaus miteinander zu verbinden. „Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben“, betont Geschäftsführer Christian Weiß. Für Unternehmen und Geschäftsleute sei es ungemein wichtig, sich frühzeitig ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen. Sei es, um Partner, Zulieferer und Abnehmer zu finden, Spezialisten anzuheuern oder auch, um sich über Erfahrungen und wirtschaftliche Themen auszutauschen. Und genau hier unterstützt die Region Rostock Marketing Initiative.

Starthilfe für Neuankömmlinge

Wie schwierig es beispielsweise als Neuankömmling in einer völlig fremden Stadt sein kann, die richtigen Kontakte zu knüpfen, hat Volker Huber, Vorsitzender des Vereins und zugleich Niederlassungsleiter der Goldbeck Nordost GmbH, vor einigen Jahren selbst zu spüren bekommen. Bevor er in den Norden gezogen ist, hat er mit seiner Familie in Brandenburg gelebt. Bekanntschaften hatte er zu diesem Zeitpunkt nur wenige in Mecklenburg-Vorpommern.

„Ich musste mein Netzwerk quasi von null aufbauen“, erinnert er sich. Die Rostock Marketing Initiative habe ihm sehr geholfen, in der Branche Fuß zu fassen. Darüber war er so froh, dass er nicht nur 2012 mit seinem Unternehmen in den Verein eingetreten ist, sondern 2015 erstmals einen Posten im Vorstand übernommen hat. Gerade hat seine dritte Amtszeit als Vorsitzender begonnen. Ein Grund mehr zum Feiern.

Vorfreude auf die Zukunft

„Es ist schön, dass wir alle gemeinsam dieses Jubiläum begehen können“, sagt er zu Beginn des Festaktes in der Villa Papendorf und spricht damit vielen der Anwesenden aus dem Herzen. Für die meisten von ihnen ist es die erste größere Veranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie. Netzwerken konnten sie in den letzten anderthalb Jahren nur virtuell.

„Wir wollen hier Kollegen treffen und endlich mal wieder ins persönliche Gespräch kommen“, verraten Kristin Rietdorf (38) und Sarah Langbein (34) vom Motel One wie aus einem Mund. „Wir freuen uns auf die nächsten zwanzig Jahre.“ Gleiches hebt Andreas Klohs von der Orizon GmbH hervor. Seit vier Jahren ist das Unternehmen bereits Mitglied des Vereins. Die Teilnahme an der Jubiläumsfeier sei für den 46-Jährigen daher selbstverständlich, wie er sagt.

Dass das Netzwerk so erfolgreich und beliebt ist, freut Geschäftsstelle und Vorstand. „Wir sind sehr stolz auf die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit unseres Netzwerks“, meint Geschäftsführer Christian Weiß. Dies ist eine nahezu einmalige Erfolgsgeschichte. Auch der Vereinsvorsitzende Volker Huber bestätigt: „Der Weg aus einem Förderprojekt hin zu einem 20-jährigen etablierten Wirtschaftsnetzwerk ist beeindruckend und nicht selbstverständlich.“

Von Susanne Gidzinski