Vom Hexenkleid zur Herzkönigin: Diese Einzelstücke versteigert das Volkstheater Rostock

Rostock

Einmal das Hexenkleid aus „Hänsel und Gretel“ tragen, aussehen, wie die Herzkönigin in „ Alice im Wunderland“ oder mit einem opulenten Stelzenkostüm Aufsehen erregen: Beim Kostümverkauf des Rostocker Volkstheaters können Interessierte auch in diesem Jahr wieder das ein oder andere Schnäppchen machen und ausgefallene Einzelstücke erwerben. Dafür hat Kostümchefin Jenny-Ellen Fischer aus den rund 25 000 Kostümen, die im Theaterfundus lagern, 30 besondere Stücke herausgesucht. Ab dem 20. Januar werden sie online an die meistbietenden Interessenten verkauft.

Zur Galerie Wir zeigen einige der ausgewählten Einzelstücke und die Inszenierungen, aus denen sie stammen.

„Die verschiedenen Kostüme sind wie eine Reise durch die vergangenen Spielzeiten“, sagt Fischer. Obwohl sie bereits seit 19 Jahren am Rostocker Volkstheater arbeitet, gibt es Outfits, die auch sie noch nie auf der Bühne gesehen hat. „Das älteste Kostüm, das verkauft wird, ist rund 25 Jahre alt und entstammt noch der Zeit, bevor ich hier war“, sagt Fischer. Seit 2017 ist der Kostümverkauf jährliche Tradition am Theater. Doch während sich Schnäppchenjäger sonst an Ständern und Kisten durch rund 1500 Einzelstücke „wühlen“ können, findet der Verkauf in diesem Jahr coronabedingt nur online statt. Kleinteile, die schon für wenige Euro zu haben seien, gebe es in diesem Jahr zwar nicht. Dafür setzt die Kostümchefin vor allem auf aufwendige und hochwertige Kostüme. „Es sind alles Maßanfertigungen, die in der hauseigenen Schneiderei gefertigt wurden“, sagt sie. „Diese Einzelstücke findet man nicht im Netz und zahlt dafür sonst auch viel Geld.“

Anzeige

Vom Hexenkleid bis zur Herzkönigin

Zu den Highlights gehört unter anderem das rote Kleid der Hauptdarstellerin aus der Inszenierung „Candide“ von 2016. „Es ist ein Kleid aus Chiffon und Seide mit einem sehr aufwendig bestickten Oberteil. „Das gebe ich wirklich schweren Herzens weg“, sagt Fischer. Betrachtet man Material und Arbeitszeit, liege der Wert zwischen 600 und 700 Euro, schätzt sie. Die Einstiegspreise beim Onlineverkauf seien zwischen 20 und 50 Euro vergleichsweise niedrig angesetzt. Anders, als bei einer Auktion, können die Bieter per Mail nur ein Angebot für das jeweilige Einzelstück abgeben. Der Meistbietende erhält den Zuschlag und kann seinen Kauf zwischen dem 9. und 19. Februar an der Theaterkasse in der Doberaner Straße abholen. „Anprobieren kann man die Kostüme leider nicht, aber alle haben sogenannte Nahtzugaben, sodass es leicht ist, sie weiter oder enger zu machen“, sagt Fischer. Da beim Theater alle Kostüme speziell auf die Schauspieler zugeschnitten würden, ließen sich die Größen nur ungefähr bestimmen. „Dafür hat man ein hochwertig verarbeitetes Einzelstück, das dazu noch äußerst robust ist“, sagt Fischer. Denn egal ob Staub, Hitze oder Schweiß: „Beim Theater müssen die Kostüme einiges mehr aushalten als normale Kleidung“, weiß die Kostümchefin.

Schauspieler schlüpften als Modelle in die Kostüme

Damit die Bühnenoutfits trotz Lockdown zumindest virtuell begutachtet werden können, werden sie von Schauspielern sowie Gesangs- und Tanzsolisten des Volkstheaters auf der Theaterhomepage präsentiert. „Das ist das Schöne an dem Beruf, dass ich auch mal Frauenkleider tragen darf“, sagt Bernd Färber, der in ein Damenkostüm aus Verdis Oper „Der Maskenball“ geschlüpft ist, und lacht. Mit blonder Frauenperücke und Schmollmund posiert der Schauspieler für Fotografin Dorit Gätjen, die die Kostüme für den Verkauf in Szene setzt. Obwohl das Ensemble auch während des Lockdowns probt, ist das Shooting eine willkommene Abwechslung. „ Kostüme tragen gehört ja zu meinem Alltag“, sagt Färber. „Und hier zu posieren macht einfach Spaß.“

Auch Tänzerin Katharina Platz hat sich soeben aus dem „Goldmarie“-Kleid aus dem Märchen „Frau Holle“ geschält und ist in ein opulentes Stelzenkleid aus „Peterchens Mondfahrt“ geschlüpft, das mit Pailletten und Strass verziert ist. „Allein der Rock ist rund drei Meter lang“, sagt Fischer. „Das wäre sicher etwas für Kleinkünstler oder Gaukler, weil man dafür auf Stelzen gehen muss“, erklärt sie. Einfacher läuft es sich da schon in dem güldenen Gewand. „Wer würde denn nicht gern das Kleid der Goldmarie tragen“, sagt Fischer und lacht. Auch Fans von „ Alice im Wunderland“ bekommen nun die Gelegenheit, einmal selbst das Kostüm der Herzkönigin anzulegen, das mit einem plastischen Herz auf der Brust und ausgestopften Händen auch ein Hingucker auf jeder Faschingsparty sein dürfte.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Theaterfeeling trotz Corona

Die Kostümchefin hofft, dass alle Kleider neue Besitzer finden und vielleicht sogar trotz Corona so etwas wie Faschingsstimmung aufkommt: „Auch wenn man dieses Jahr nicht wirklich feiern kann, so macht es vielleicht vielen Menschen Spaß, sich mit dem Kostüm ein wenig Theaterfeeling ins Haus zu holen.“

Verkaufsstart ist am 20. Januar. Dann werden die Bilder nacheinander in Zehnergruppen auf die Theaterhomepage geladen – am 20. und 27. Januar sowie am 3. Februar.

Infos unter: www.volkstheater-rostock.de

Von Stefanie Büssing