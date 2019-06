Rostock

Gespannt lauschen Kim (14) und Larissa (13) den Worten von Lukas Knaup (26). Der Wachdienstkoordinator der Warnemünder Wasserwacht erklärt den Schülern des Landesförderzentrums Güstrow die allgemeinen Baderegeln und verrät, wo am Strand Gefahren lauern. Doch das macht er nicht einfach nur so, sondern im Rahmen eines Projektes der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde.

In Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern hat diese ausgewählte Schulklassen aus der Hansestadt und dem Landkreis zu den ersten Rostocker Strandschultagen geladen. Statt wie üblich im Klassenzimmer, findet der Unterricht direkt an der Ostsee statt. Jeweils einen ganzen Tag lang widmen sich die Schüler den Themen „Sicheres Baden“ und „ Müllvermeidung am Strand“.

Plastik wiederverwenden

„Wir freuen uns, dass so viele Klassen unserem Aufruf zur Teilnahme an den Strandschultagen gefolgt sind. Die Mädchen und Jungen haben tolle Projektideen eingereicht und dürfen sich jetzt über vier interessante Unterrichtseinheiten am Strand freuen“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Insgesamt acht Klassen reichten ihre Projekte ein. Mit abfallfreien Brotdosen konnten sich die Schüler der 3b der Warnowschule Papendorf ihre Teilnahme sichern. „Die Kinder haben in ihrer Freizeit Müll gesammelt und sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Materialien wiederverwenden kann“, berichtet Klassenlehrerin Mareike Kapust sichtlich stolz.

Ein etwas anderes, aber dafür ebenso durchdachtes Projekt, haben die Kinder des Landesförderzentrums Güstrow entwickelt. Aus leeren Plastikflaschen bastelten sie Handyhalterungen und Stiftbehälter. „Es hat Spaß gemacht sich etwas Neues auszudenken“, sagt Larissa. Die 13-Jährige achtet selbst immer darauf ihren Müll nirgendwo liegen zu lassen. Das Thema Naturschutz liege ihr sehr am Herzen, weshalb sie die Projekttage als sehr sinnvoll erachtet.

Schüler durchlaufen vier Stationen

Jede der teilnehmenden Schulklassen durchläuft vier Stationen. Eine davon ist die der DRK-Wasserwacht. Hier erklären Schwimmlehrer die allgemeingültigen Baderegeln und geben Hinweise zum angemessenen Verhalten im und am Wasser. „Wichtig ist, dass ihr auf die Flaggen achtet. Bei rot kann das Baden zur Lebensgefahr werden“, erklärt Knaup. Doch auch im Bereich der Mole und der Buhnen lauern Gefahren. „Leider wird das von vielen Leuten unterschätzt. Daher gebt immer Acht auf eure Mitmenschen.“

Am Beachhouse von Supremesurf gibt Daniel Weiß den Kindern einen Überblick über verschiedenste Trendsportarten. Von Windsurfen über Wellenreiten, bis hinzu Stand Up Paddling (SUP) können die Schüler alles ausprobieren. „Das ist richtig cool. Vor allem lernt man die richtige Technik“, merkt Kim an.

Sportlich geht es auch am AOK Active Beach zu. Hier können sich die Schüler an unterschiedlichen Ballsportarten ausprobieren. Für die beiden neunjährigen Paul und Lennart ist das der absolute Höhepunkt des Ausfluges an den Strand. „Es macht richtig viel Spaß Volleyball zu spielen“, sagt Paul. In ihrer Freizeit beweisen die beiden Jungs öfters ihr Geschick auf dem Feld. Am liebsten würden sie die Station mit der Nummer eins noch einmal durchlaufen. Aktuell nehmen sie jedoch an der Umweltralley teil.

„Das ist auch ganz spannend“, meint Lennart und richtet seinen Blick auf eine im Sand ausgebreitete Landkarte. Anhand der Ralley soll den Kindern wertvolles Wissen zu den Auswirkungen der Umweltverschmutzung am Meeresstrand vermittelt werden. Unter Anleitung der EUCC- Die Küstenunion Deutschland e.V. sammeln die Schüler Müll und werden spielerisch darüber informiert, wie lange dieser benötigt, um vollständig abgebaut zu werden.

Umweltbewusstsein vermitteln

Ziel der Projekttage sei es die Heranwachsenden zu sensibilisieren und ihnen achtsames und verantwortungsbewusstes Verhalten am Strand nahezulegen, wie Ulf Riedel, von der Tourismuszentrale bestätigt. „Weil die Premiere so gut angelaufen ist, möchten wir im nächsten Jahr mit den Strandschultagen fortfahren“, teilt er erfreut mit. Mit Aufklärung, Spiel und Sport könne schließlich am besten ein Bewusstsein für die Umwelt vermittelt werden.

Susanne Gidzinski