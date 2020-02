Vom NSU erschossen: So gedachten Rostocker dem Terror-Opfer Mehmet Turgut

Rostock

16 Jahre nach der Ermordung von Mehmet Turgut in Rostock fand am Dienstag eine Trauerfeier am einstigen Tatort statt. Die Polizei zählte 150 Personen, die sich am späten Nachmittag an dem Mahnmal im Neudierkower Weg versammelten, unter ihnen Mustafa Turgut, der jüngste Bruder des Terroropfers. Aufgerufen hatten die Initiative „ Mord verjährt nicht“ und die Hansestadt Rostock.

HMT-Student Dorian Brode spielte auf der Trompete, es wurden Reden gehalten und Kränze auf das Mahnmal gelegt. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Rassismus und Gewalt weiter Fuß fassen“, sagte Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke).

Aber genau das geschieht zunehmend: Im Juni 2019 ermordeten mutmaßliche Neonazis den hessischen Politiker Walter Lübcke. Fünf Monate später scheiterte ein Blutbad in der Synagoge von Halle nur knapp, der rechtsextremistische Täter tötete zwei Passanten. Und vergangene Woche erschoss ein offenbar geistig Verwirrter mit rassistischen Motiven in Hanau zehn Menschen, neun von ihnen mit Migrationshintergrund.

Rechte Parteien vergiften das Klima

Rechte Parteien vergiften das gesellschaftliche Klima, mahnte Lück, die Folgen sind Enthemmung und Gewalt. Juri Rosov von der Rostocker Jüdischen Gemeinde berichtete von dem Hass, der sich aus dem Internet auf ihn und seine Gemeindemitglieder ergießt. Dass es zu Gewalttaten komme, sei nicht verwunderlich.

Peter Ritter von den Linken verwies in einer Erklärung darauf, dass die rechte Terrorszene „offenbar ungebremst mobil“ macht. Dafür seien auch die mitverantwortlich, die rassistische und menschenverachtende Parolen salonfähig gemacht haben. „ Kassel, Halle, Hanau – die Saat der rechten Hetzer und geistigen Brandstifter geht auf.“

Stefanie Oster von „ Mord verjährt nicht“ erinnerte an den Menschen Mehmet Turgut, der in Deutschland sein Glück suchte und als 25-Jähriger in Rostock den Tod fand. Obwohl er einmal in die Türkei abgeschoben worden war, zog es ihn immer wieder nach Deutschland. Er wollte hier Geld verdienen und eine Familie gründen. „Wir hätten ihn nicht aufhalten können“, sagte sein Vater laut Stefanie Oster. „Wenn wir einen Berg errichtet hätten, wäre er hinübergeklettert.“

Teilnehmer der Trauerfeier legten Kränze und Blumen an dem 2004 errichteten Mahnmal ab. Quelle: Ove Arscholl

Albtraum für die Familie

Gerade einmal zehn Tage hatte sich Mehmet Turgut in Rostock aufgehalten, als ihn die Terroristen des „Nationalsozialistischen Untergrund“ ( NSU) umbrachten. Er half in dem Imbiss „Mister Kebab“ aus, der einem Freund seines Vaters gehörte. Um 10.20 Uhr standen seine Mörder vor der Tür. Sie forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen, und feuerten dann viermal auf seinen Kopf.

Es war der einzige NSU-Mord in Ostdeutschland. Polizei und Staatsanwaltschaft gingen zunächst von einem Auftragsmord im Mafia-Milieu aus, obwohl es dafür keine Indizien gab. Durch die Ermittlungen wurde die Familie denunziert und erlebte einen regelrechten Alptraum.

Das Kerntrio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatte fast 14 Jahre lang im Untergrund gelebt. In dieser Zeit ermordeten die Männer neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft und eine Polizistin. Sie begingen außerdem zwei Sprengstoffanschläge und mehr als ein Dutzend Raubüberfälle. 2011 flog das Trio auf. Die beiden Männer wurden tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden. Das Oberlandesgericht München verurteilte Zschäpe im Juli 2018 wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft.

Straßenumbenennung scheiterte

Zumindest einer der Täter kannte die Gegend schon länger. NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt soll als Kind mehrmals bei einer Cousine zu Besuch gewesen sein, die 230 Meter vom Stellplatz des Imbisswagens entfernt lebte. Der Imbiss ist längst verschwunden. Seit 2014 steht an der Stelle im Grenzgebiet zwischen Dierkow und Toitenwinkel das Mahnmal, bestehend aus zwei Bänken mit deutschen und türkischen Inschriften. Mehrere Redner kritisierten, dass der kleine Weg mit nur zwei Häusern nicht nach dem Mordopfer benannt wurde. Die beiden Ortsbeiräte lehnten das ab.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) kam gegen Ende der Veranstaltung. Rechts daneben steht Mustafa Turgut, der jüngste Bruder von Mehmet Turgut. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) nahm am Ende der Veranstaltung ebenfalls noch teil, sie war im Rostocker Berufsverkehr stecken geblieben.

Von Gerald Kleine Wördemann