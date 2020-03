Vom Sozialismus in die Marktwirtschaft: Die zwei Gesichter der IHK Rostock

Rostock

Die Industrie- und Handelskammer der DDR war ab 1953 eine Organisation in der DDR, die für die noch nicht verstaatlichten Unternehmen Teilaufgaben der Industrie- und Handelskammer ( IHK) wahrnahm. Im Gegensatz zu den freien IHK handelte es sich nicht um eine Organisation der Selbstverwaltung der Unternehmen, sondern war Teil der staatlichen Lenkung der Wirtschaft. Die Industrie- und Handelskammer der DDR hatte ihren Sitz im Gebäude der Industrie- und Handelskammer der DDR in Ost-Berlin.

In der Sowjetischen Besatzungszone wurde mit dem Gesetz über den Neuaufbau der Organisation der gewerblichen Wirtschaft 1946 jeweils eine zentrale IHK je Land geschaffen. An den traditionellen Standorten der früheren IHK hatten sich vielfach in Eigeninitiative der lokalen Unternehmer 1945 eigenständige Kammern gebildet. Diese wurden dann ab 1946 als Außenstellen der jeweiligen Landes-IHK geführt. 1949 verloren sie die Zuständigkeit für Genossenschaften und VEB und wurden zum 31. März 1953 ganz aufgelöst.

Im Herrschaftsapparat der SED eingebunden

In der Folge des niedergeschlagenen Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 wurde als Zugeständnis an die verbliebenen Unternehmer die Industrie- und Handelskammer der DDR geschaffen – auch weil den Herrschenden klar war, dass die privaten Unternehmen zur Sicherung der Versorgung gebraucht wurden.

Die IHK der DDR bestand aus einer Direktion in Berlin und nachgelagert jeweils einer Bezirksdirektion je Bezirk (die auf Kreisebene Kreisgeschäftsstellen errichten konnten). Die IHK unterstand der staatlichen Plankommission und war damit in den Herrschaftsapparat der SED eingebunden.

1983 büßten Kammern traditionellen Namen ein

Mit der Verordnung über die Industrie- und Handelskammern der Bezirke wurde 1958 das Präsidium der IHK in Berlin aufgelöst. Die Bezirksdirektionen wurden den auch 1958 gebildeten Wirtschaftsräten bei den Räten der Bezirke angegliedert. Mit der Verstaatlichungswelle von 1972 wurde die Zahl der Mitgliedsunternehmen weiter verringert. Aufgabe der IHK war vor allem, den privaten Unternehmern die vermeintlichen Vorteile der sozialistischen Planwirtschaft deutlich zu machen.

Mit Beschluss des Ministerrates der DDR zur Umwandlung der Industrie- und Handelskammern in Handels- und Gewerbekammern – private Industrie gab es nach 1972 praktisch nicht mehr – büßten die Kammern 1983 ihren traditionellen Namen ein.

Heute etwa 36 000 Mitglieder bei der IHK Rostock

Mit der Wende wurde bereits im Herbst 1989 ein Stammtisch in Rostock eingerichtet, um wieder eine IHK mit ihrer ursprünglichen Bestimmung aufzubauen. Im Januar 1990 wurde dann die IHK Rostock mit zunächst 272 Mitgliedern gegründet, im März kamen Gewerbetreibende aus Westmecklenburg und Vorpommern hinzu. Insgesamt rund 2000 Unternehmen bildeten somit die IHK im Kammerbezirk Rostock.

Ihre Aufgaben waren die Verwaltung der betrieblichen Ausbildung und des Prüfungswesens, die Beratung der Unternehmen zu Fragen der Existenzgründung oder zum Export sowie die Interessenvertretung bei Regierung und Behörden. Zum 1. Januar 1994 wurden die Kammerbezirke an die geänderten Kreisgrenzen angepasst. Im Jahr 2000 hatte die IHK Rostock rund 31 000 Mitglieder, heute sind es rund 36 000.

Von Bernhard Schmidtbauer und Axel Büssem