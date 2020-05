Vom Wohnungs- zum Wachhund oder auch: eine Reise von Rostock nach Wittstock

Rostock

Am Wochenende haben wir es endlich gewagt, Rostock zu verlassen und in meine Heimatstadt zu reisen, um dort meine Familie zu besuchen. Meine Mutter wohnt in Wittstock in einem gemütlichen Häuschen mit Garten gemeinsam mit meinem 18-jährigen Bruder. Mit im Gepäck waren natürlich die flauschigen Zwerge.

Finn und Chewbacca, die es normalerweise lieben, faul im Garten rumzuliegen und sich die Sonne auf den Wanst scheinen zu lassen, waren an diesem Wochenende fest entschlossen, Haus und Hof mit ihrem Leben zu verteidigen. Hautnah erlebten wir die Metamorphose meiner Rostocker Stadthunde zu den größten Wachhunden, die Wittstock je gesehen hat.

Staatsfeind Nr. 1: das Eichhörnchen

Nachdem jeder Winkel des Gartens gemeinsam gründlich inspiziert, analysiert und markiert wurde, begann sogleich die Patrouille. Chewbacca entschied sich für die Bewachung unter dem schattigen Apfelbaum – halbschlafend, aber immer ein Auge aufs Tor gerichtet. Nur kurze Zeit später bemerkte er das erste feindliche Subjekt – ein verdächtiges Eichhörnchen.

Schneller als die Polizei erlaubt hetzten meine beiden Stadthunde dem quirligen Nager hinterher. Die Verfolgungsjagd dauerte nur wenige Sekunden und schon war der Garten wieder sichergestellt. Zwar lenkte ich ein und verdeutlichte, dass sie hier nichts bewachen müssten, aber das sahen sie anders, wie sich zeigte.

Von Irish Setter bis deutscher Igel

Was war auf einmal mit meinen Hunden los? Zunächst dachte ich mir nichts dabei. Sie sind Begleithunde ohne Wach- oder Schutzinstinkt. Vielleicht haben sie einfach ein wenig Langeweile und wollen den Garten aufmischen. Aber weit gefehlt!

Die Patrouille ging weiter: Als eine Dame mit ihrem Irish Setter auf der gegenüberliegenden Straßenseite (!) vorbeilief, sprinteten die Zwerge eifrig zum Tor und machte fleißig Radau. Gemeinsam mit meiner Partnerin rannte ich hinterher, um unsere Hunde zu beruhigen und sie noch einmal zu ermahnen. Sowohl die Frau als auch ihr Setter schienen belustigt zu sein. Wie die Idioten standen wir da am Zaun und versuchten, unsere wildgewordenen Zwerge zu besänftigen.

Den (vor-)letzten Alarm schlugen sie am späten Abend, als wir alle draußen auf der Terrasse am Feuer saßen. In Nachbars Garten raschelte etwas und schon bald war klar, wer dort zugange war: Ein kleiner, niedlicher Igel. Zunächst vorsichtig (weil dunkel) näherten sich die Wachhunde und setzten an zum gemeinsamen Gebell. Diesmal schaffte ich es, sofort einzulenken und ihnen zu signalisieren, dass sie durchaus gucken dürfen. Den Hof lauthals zu bewachen, ist allerdings nicht ihr Job.

Das Finale: Ein Angriff aus den eigenen Reihen?

Der zweitägige Territorialschutz endete am Sonntag schließlich mit einer Attacke aus den eigenen Reihen. Chewbacca, der es sich wieder unter dem Apfelbaum gemütlich machte und sicher von seinen Rostocker Hündinnen träumte, fiel mit seinem wuscheligen Fell direkt in Finns Visier, das nach all der Aufregung wohl etwas trüb geworden war.

Man konnte in Finns Gesicht lesen, wie er sich fragte: „Ist es Chewbacca oder ein erneuter Eindringling?“ – im Zweifelsfall erstmal erschrecken.

Denise Avellans Hund Finn. Quelle: Nora Reinhardt

In Nullkommanichts setzte Finn zum Sprint an, um den dösenden Chewbacca aufzuscheuchen. Das Abwehrkommando ging gewaltig nach hinten los, denn Chewbacca fand das überhaupt nicht lustig.

Eine letzte Ermahnung meinerseits reichte dann glücklicherweise aus, um kurz vor Abreise nach Rostock meine Zwerge daran zu erinnern, dass sie doch keine Wachhunde sind.

