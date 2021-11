Rostock

Dänemark, Schweden oder doch lieber in die Türkei? Wer 2022 in den Urlaub möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, um von MV aus in die Ferne zu reisen. Vom Flughafen Rostock-Laage gehen nach der Corona-Krise im nächsten Jahr wieder einige Flieger in die Luft.

Dabei werden Ägypten, Griechenland, Luxemburg, Spanien und die Türkei angeflogen. Aber auch skandinavische Länder kann man von MV aus leicht erreichen. Die OZ hat sich umgeschaut und zeigt, welche Verbindungen es gibt, wohin Sie in den Urlaub kommen und wie. (Stand 5.11.21)

Von Laage nach Hurghada

Von Rostock-Laage aus kommt man noch bis zum 21. März 2022 nach Hurghada in Ägypten. Jeden Montag geht der Flieger um 19.20 Uhr. Ab dem 4. April bis zum 24. Oktober kann man montags um 20.20 Uhr wieder nach Ägypten fliegen. Wer mit seinem Kind in der ersten Ferienwoche (4. bis 11. Juli) Urlaub machen will, zahlt beispielsweise 880,14 Euro für den Hin- und Rückflug bei drei Personen (ein Kind unter 12 Jahre).

Wer lieber eine Pauschalreise buchen möchte, kann dies ebenfalls beim Rostock-Airport tun. In Ägypten kann es nach Hurghada und Safaga, nach Marsa Alam und Umgebung, nach Oberägypten oder ans Rote Meer gehen. Auch Nilkreuzfahrten und Nilkombis sind buchbar. Alles ab circa 1500 Euro für drei Personen.

Urlaub in Griechenland

Die Reise nach Griechenland wird dagegen etwas günstiger. Der Flug von Laage nach Heraklion geht vom 6. Mai bis zum 28. Oktober 2022 jeden Freitag um 16.20 Uhr. Pro Person kostet der Hin- und Rückflug etwa 151,25 Euro. In den Ferien zahlt eine dreiköpfige Familie mit einem Kind bis zu zwölf Jahren insgesamt 621,27 Euro. Die Flüge gehen jeweils am Freitag, den 8. und den 15. Juli.

Wer lieber Urlaub auf Rhodos machen möchte, kann am Montag in der ersten Ferienwoche im Sommer fliegen. Zurück geht es am darauffolgenden Montag. Für die dreiköpfige Familie kostet der Hin- und Rückweg mit dem Flieger 560,34 Euro von Rostock-Laage aus. Auch eine Pauschalreise ist möglich. Flug und Hotel gibt es ab circa 1200 Euro inklusive Frühstück.

Ein Flug nach Luxemburg

Wer nicht so weit in den Süden will, kann nach Luxemburg reisen. Vom 21. Mai bis 8. Oktober geht der Flieger immer samstags um 13.05 Uhr. Wer zu zweit vom 9. bis 16. Juli mit einem Kind unter zwölf Jahren nach Luxemburg will, zahlt 406,47 Euro.

Reise auf die Kanaren

Auf die warme kanarische Insel Fuerteventura fliegt noch bis zum 22. März ein Flieger von Rostock-Laage. Jeden Dienstag um 15.10 Uhr geht der Flug. Ab dem 5. bis zum 26. April geht es ebenfalls dienstags um 16.10 Uhr auf die spanische Insel im Atlantik. Eine Reise in den Osterferien bietet sich da an. Eine dreiköpfige Familie zahlt für Hin- und Rückflug vom 12. bis 19. April 636,48 Euro. In den Winterferien kosten die Flüge 712,62 Euro für eine Woche.

Ab ins Warme: Türkei

Wen es in die Wärme zieht, für den könnte ein Urlaub in der Türkei das Richtige sein. Nach Antalya starten derzeit noch bis zum 20. bzw. 22. März 2022 jeden Donnerstag und Sonntag Flieger von Rostock-Laage. Vom 10. April bis Ende Oktober wird sonntags um 18.50 Uhr Antalya ebenfalls angeflogen. In den Sommerferien kosten die Flüge in der ersten Woche für zwei Erwachsene und ein Kind unter zwölf Jahren 804 Euro. Übrigens: Am gleichen Tag fliegt um 9.45 Uhr ebenfalls ein Flieger mit Corendon Airlines von Hamburg nach Antalya für 646, Euro, wenn man bei der Airline einen Eco-Flug bucht. Je nachdem was und wo man bucht, spart man bis zu 150 Euro.

Der Flughafen Heringsdorf gibt seinen Flugplan erst im Januar bekannt. In diesem Jahr wurden die Ziele Kassel, Luxemburg, Frankfurt Main, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf und Zürich angeflogen.

Fähre nach Dänemark

Von Rostock aus kommt man mit der Fähre sowohl nach Dänemark als auch nach Schweden. Die Scandlines fährt von Warnemünde ins dänische Gedser und braucht zwei Stunden. Sie verkehrt bis zu zehn Mal am Tag. Die Preise lagen in diesem Jahr in der Hauptsaison (20. Mai bis 31. August, Herbst- und Weihnachtsferien) zwischen 74 Euro und 174 Euro, je nach Ticketart. Für die Hin- und Rückfahrt gibt es das Easy-Return-Ticket für 268 Euro, es gilt für ein Pkw inklusive neun Personen. Die Rückreise kann beliebig gewählt werden. Gebucht werden kann online, per Scandlines App oder beim Servicecenter bis zu zwei Stunden vor Abfahrt.

Fähren nach Schweden

Die Stena Line fährt dreimal täglich nach Trelleborg (7.30 Uhr, 15.10 Uhr und 22.30 Uhr) und braucht circa sechs Stunden. Die Überfahrt mit einem Auto kostet für zwei Erwachsene und ein Kind 247,50 Euro in der ersten Ferienwoche im Sommer (4. bis 11. Juli jeweils 15 Uhr) für beide Touren.

Seit Ende August gibt es auch eine Nachtfähre vom Rostocker Überseehafen bis nach Nynäshamn (nahe Stockholm in Schweden). Die Überfahrt dauert 18 Stunden und erfolgt dienstags, donnerstags und sonntags jeweils um 19 Uhr. Ankunft in Nynäshamn ist jeweils am darauffolgenden Tag um 13.30 Uhr. Sonntags hält die Fähre zudem um 9.30 Uhr in Visby auf der Insel Gotland. Montags, mittwochs und freitags geht es von Schweden zurück nach Rostock. Abfahrt ist ebenfalls um 19 Uhr, Ankunft in Deutschland einen Tag später um 13 Uhr. Freitags wird zudem ein Zwischenstopp auf Gotland eingelegt. Pro Person kostet eine Fahrt mit Platz auf einem Lounge-Chair 55 Euro, mit Auto oder einer Kabine für 2 bis 4 Personen 100 Euro. Mehr Infos auf der Website von Hansa Destinations. Für den gleichen Weg von etwa 877 Kilometern bräuchte man mit dem Auto übrigens circa 11 Stunden. Neben den Spritkosten kämen auch noch Mautgebühren dazu.

Wer ganz auf dem Wasser reisen möchte, kann von Warnemünde aus einen Urlaub an Bord eines Aida-Schiffes oder eines anderen Kreuzfahrtschiffs buchen. Aida plant 60 Anläufe in dem Ostseebad, wie der Aida-Vizepräsident Hansjörg Kunze ankündigte. Allerdings setze Aida vorerst voll auf 2G – je nach Fahrtgebiet auch bei Kindern. Einige Ziele fallen dafür für Familien erstmal raus.

Von Gina Henning