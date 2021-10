Laage

Sonne und Strand statt Schauer und Schnee: Im Winter 2021/22 können Urlauber von Rostock-Laage aus zu drei Zielen in Südeuropa aufbrechen. Gleich zwei Mal wöchentlich fliegt laut einer Mitteilung vom Freitag die Fluggesellschaft Corendon Airlines ab diesem Monat bis März donnerstags und sonntags nach Antalya. Ab November startet zudem jeden Dienstag ein Charterflugzeug zur Kanareninsel Fuerteventura und immer montags geht es in rund vier Stunden nach Hurghada in Ägypten.

Alle drei Winterflugverbindungen werden auch im kommenden Sommer angeboten. Zusätzlich können Urlauber ab Mai von Rostock-Laage aus die Inseln Rhodos und Kreta erreichen, zu denen montags und freitags geflogen wird. Auch Luxemburg ist wieder im Programm und wird zwischen Mai und Oktober jeden Samstag angesteuert. Buchungen sind ab sofort möglich.

Von OZ