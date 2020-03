Rostock/Wien

Es ist kurz nach 20 Uhr am Rostocker Hauptbahnhof. Die Bahnsteige sind fast wie leer gefegt. Keine einfahrenden Züge, verlassene Sitzbänke und niemand, der durch die Hallen rennt. Lediglich an Gleis 6 herrscht Hektik. Es sind nur noch wenige Minuten, bis der IC 94 Fahrt in Richtung Wien aufnimmt. Doch noch längst haben es nicht alle Passagiere an Bord geschafft.

Mit hastigen Schritten nähert sich Laurin Albrecht dem Zug. Ihre Wangen sind gerötet von dem Sprint, den sie auf den letzten Metern hingelegt hat. „Zum Glück bin ich noch pünktlich“, sagt die 21-Jährige, als sie den Waggon betritt. „Ich habe bis eben noch an meiner Hausarbeit geschrieben und dabei völlig die Zeit vergessen.“

Komfort vs. Preis

Wie für die meisten anderen Mitfahrenden ist es für die Studentin das erste Mal, dass sie mit dem neuen Zug der Deutschen Bahn auf Reise geht. „Ich finde es toll, dass es nun eine direkte Verbindung von der Hansestadt aus gibt“, meint die Wahl-Rostockerin. Heute geht die Reise für Albrecht jedoch nur bis in die deutsche Hauptstadt. Dort nämlich will sie ihre Eltern für ein paar Tage besuchen. „ Wien steht aber ganz oben auf meiner Liste.“

Für Sophian Büchner wäre es undenkbar, die komplette Strecke mit dem Zug zurückzulegen. Der 24-Jährige war auf Stippvisite an der Ostsee und nimmt nun Kurs auf seine Heimat Leipzig. Als Vielfahrer hat er bereits unzählige Stunden auf den Schienen verbracht – teilweise auch ganze Nächte. Dass die neue Nachtlinie ganz auf Schlafabteile verzichtet und lediglich Sitzplätze anbietet, ist für ihn enttäuschend.

„ Wien ist zwar eine schöne Stadt, eine 15-stündige Zugfahrt ganz ohne Schlafmöglichkeiten wäre mir aber zu anstrengend.“ Einziger Pluspunkt sei seiner Meinung nach der Ticketpreis von knapp 40 Euro pro Fahrt. „Für Leute, die mehr Wert auf geringe Kosten als Komfort legen, ist das natürlich ideal.“

Zwei, die es unbedingt wissen wollen, sind Klaus-Dieter Stenke und seine Ehefrau Elke Stenke. In Neustrelitz besteigen die Neubrandenburger den Zug und machen es sich in der ersten Klasse bequem. Schließlich liegen rund 14 Stunden Fahrt vor ihnen. „Schlafabteile wären schöner gewesen“, gesteht der 67-Jährige. „Wer es aber 14 Stunden im Flugzeug aushält, schafft das auch im Zug.“

Schlaflos im Nachtzug

Während es bis hierhin noch relativ ruhig gewesen ist, steigen in Berlin zahlreiche Reisende dazu. Kaum ein Tisch bleibt unbesetzt. Bei all dem Trubel ist an Schlaf nicht zu denken. Aber kein Problem – schnell finden sich ein paar nette Gesprächspartner und die Zeit bis zum Halt in Leipzig vergeht wie im Flug. Ein beliebtes Ziel, wie es scheint, denn einer nach dem anderen packt seine Sachen zusammen und zieht davon.

Eine halbe Stunde später geht es weiter: vorbei an ganzen Städten, Flüssen und Feldern. In der Dunkelheit der Nacht lässt sich durch die Fensterscheiben allerdings nur erahnen, wie traumhaft die vorbeiziehenden Landschaften wohl sein mögen. Denn bis auf die Spiegelung aus dem Inneren des Zuges ist kaum etwas zu erkennen. Und so kehrt langsam Ruhe ein und die ersten Augen fallen zu.

Grüß Gott Wien

Geweckt von Sonnenstrahlen, die durch das Abteilfenster hineinscheinen, ist klar: Österreich ist nicht mehr weit. Gegen 6.40 Uhr passiert der Zug Regensburg und wenige Stunden später dann Passau und Wels auf der anderen Seite der Grenze. Ein Großteil der Mitreisenden ist bereits ausgestiegen. Nur noch einige wenige warten geduldig, dass der Zug seinen Zielbahnhof erreicht. Und dann um 10.40 Uhr endlich die Durchsage: „Wir nähern uns der Endhaltestelle.“ Grüß Gott Wien. Schön, dich kennenzulernen.

Trotz der langen Reise und ein paar schmerzender Muskel, geht es erst einmal direkt auf Erkundungstour. Ein bisschen Bewegung nach all der Zeit tut sicherlich gut. Unweit vom Bahnhof gleich die erste Sehenswürdigkeit: das Schloss Belvedere. Nicht umsonst zählt die barocke Parkanlage zu den schönsten der Welt. Nach einer kurzen Stärkung und einer Melange in einem der beliebten Kaffeehäuser folgen ein Besuch auf dem Wiener Prater, der Karlskirche, der Hofburg, dem Parlament und der Domkirche St. Stephan. Mit vielen neuen Eindrücken nimmt der Tag schließlich sein Ende.

Kein Zutritt zu Sehenswürdigkeiten

Am nächsten Morgen hat es auch Familie Stenke an den Stephansdom gezogen. Doch der Eintritt bleibt ihnen verwehrt. Zum Schutz vor dem Coronavirus haben sämtliche Museen und Attraktionen vorsorglich dichtgemacht. Ärgerlich für die beiden. Haben sie sich doch extra einen Wien-Pass besorgt. „Den haben wir heute früh direkt wieder zurückgegeben. Er nützt uns ja nichts mehr“, berichtet der 67-Jährige.

Sich davon den Urlaub vermiesen lassen, kommt für das Paar aber nicht infrage. „Dann schauen wir uns die Sehenswürdigkeiten eben von draußen an“, fügt seine Frau hinzu. Die beiden genießen den Kurztrip. Nach ein paar Tagen verabschieden sie sich und steigen erneut in den Direktzug: Baba Wien und moin Rostock.

Von Susanne Gidzinski