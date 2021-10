Von Rostock nach Dubai: 99-Jährige testet kurz vor Geburtstag Flugsimulator

In der Bertolt-Brecht-Straße in Rostock befindet sich der einzige Flugsimulator in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Hier kann man in einem detailgetreuen Cockpit der Boeing 737-800 höchstselbst ein Flugzeug steuern und alle erdenklichen Destinationen ansteuern und gleichzeitig in Rostock bleiben. Wer also den sicheren Heimathafen nicht verlassen will und trotzdem einmal einen aufregenden Flugtrip erleben will, wird beim simulierten Fliegen fündig.

Bis zu 15 Passagiere finden in dem Flugzeug Platz und dürfen mitfliegen. Sogar das Wetter kann je nach Wunsch eingestellt werden – ein Gimmick, das den ersten Flug und die Weitsicht nur auf Wunsch trübt. So klappt auch ein Flug in die Sonne, wenn es draußen in Rostock stürmt und regnet. Ab 149 Euro kann der Flugspaß beginnen. Auch Personen, die unter Flugangst leiden, können sich hier ausprobieren und ein spezielles Training absolvieren.