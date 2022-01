Rostock/Nynäshamn

Im Schlaf von Rostock nach Schweden: Seit Ende August bietet das schwedische Unternehmen „Hansa Destinations“, ein Tochterunternehmen der Reederei AB Gotland, eine direkte Fährverbindung zwischen dem Rostocker Überseehafen und der kleinen Hafenstadt Nynäshamn bei Stockholm an. Gut vier Monate später ziehen die Verantwortlichen nun eine durchwachsene Bilanz. „Während des Aufbaus hat die Belegung, wie erwartet, stark geschwankt. Wir haben jedoch nicht das Volumen erreicht, das wir uns gewünscht haben“, sagt Reederei-Chef Håkan Johansson. Dennoch ist der Schwede zufrieden. Ende des Jahres sei die Nachfrage gestiegen – nun blicke man zuversichtlich auf eine höhere Auslastung für 2022.

Sechs Überfahrten pro Woche

Dreimal wöchentlich – dienstags, donnerstags und sonnabends – geht es von der Hansestadt aus gen Norden, montags, mittwochs und freitags zurück nach Rostock. 18 Stunden dauert die nächtliche Überfahrt mit der MS Drotten. Für Passagiere gibt es an Bord ein Restaurant, eine Bar, einen Shop mit Souvenirs von der Insel Gotland sowie ein Kino. Ausruhen können sich die bis zu 1500 Reisenden entweder auf den Lounge-Sesseln oder in den Schlafkabinen. Auf ausgewählten Touren macht die Fähre auch Zwischenstopp in Visby auf der Insel Gotland. Ein Angebot, das von deutschen Touristen gern genutzt wird, wie Håkan Johansson betont. „Unsere Schwestergesellschaft ,Destination Gotland’ hat in den letzten Jahren mehr Gäste aus Deutschland verzeichnet.“

Zur Galerie So sieht es an Bord aus

Passagierzahlen im ersten Halbjahr rückläufig

Neben der Stockholm-Fähre gibt es weitere Möglichkeiten, von Rostock per Schiff nach Skandinavien zu reisen. Mit den Schiffen von Stena Line, TT-Line und Scandlines reisten 2019 mehr als 2,5 Millionen Menschen nach Gedser und Trelleborg. Im Jahr 2020 konnten coronabedingt mit 1,37 Millionen Passagieren auf den Fährlinien nach Nordeuropa nur etwas mehr als die Hälfte der Vorjahresanzahl erreicht werden. Auch im ersten Halbjahr 2021 verringerte sich die Zahl der beförderten Fährpassagiere coronabedingt um knapp 50 000 auf 488 000 Passagiere. Jedoch konnte der Überseehafen Rostock das erste Halbjahr 2021 mit einem Umschlagsrekord abschließen. Von Januar bis Ende Juni gingen 14,4 Millionen Tonnen über die Kaikanten. Das waren 1,7 Millionen Tonnen oder 13 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Frachtverkehr von der Straße holen

Bei „Hansa Destinations“ liegt der Fokus auf dem Frachtverkehr. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine kostengünstigere und umweltfreundliche Option für den Güterverkehr zu bieten. „Bei voller Auslastung wird der neue Service in der Lage sein, jährlich mehr als 75 000 Lkw den Umstieg von Land auf See anzubieten. Transport-Emissionen können um bis zu 20 Prozent gesenkt werden“, betont der Johansson. Dafür bekommt sein Unternehmen eine Förderung der schwedischen Regierung. Der Schwede kennt einen weiteren Vorteil. „Logistikunternehmen haben nun eine Alternative, ihre Güter zu transportieren. Lkw-Fahrer können sich an Bord der Fähre ausruhen und dann nach der Ankunft direkt längere Strecken zurücklegen.“

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist froh, dass die Reederei Gotland AB die Hansestadt als Hafen ausgewählt hat – im Hinblick auf den Tourismus, aber auch auf die Geschäftsbeziehungen, wie er zum Start der neuen Linie betonte. „Ich hoffe, dass die Linie gut angenommen wird, sodass die Route weiter ausgebaut wird und weitere Firmen Rostock für sich entdecken.“

Zweites Schiff 2022

Reederei-Chef Johansson ist zuversichtlich. Er lobt die Zusammenarbeit mit externen Partnern und dem Rostocker Hafen. Es sei gelungen, einen sehr zuverlässigen Service mit zufriedenen Kunden auf die Beine zu stellen. Nun werde das Konzept evaluiert und nach Verbesserungen gesucht. In diesem Jahr soll zudem eine zweite Fähre neben der MS Drotten in Betrieb genommen werden, wie Reederei-Chef Hakan Johansson verrät. „Unser Ziel ist es, den Dienst mit einem zweiten Schiff und täglichen Abfahrten im Jahr 2022 zu erweitern“, sagt er.

Von Katharina Ahlers