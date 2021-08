Rostock/Stockholm

Gut erholt gehen Johan und Anton Sundberg am frühen Dienstagnachmittag am Rostocker Überseehafen von Bord der MS „Drotten“. Die beiden Schweden gehören zu den ersten Passagieren der neuen Fährverbindung „Hansa Destinations“ der schwedischen Reederei Gotland AB, die ab sofort die Hansestadt Rostock mit dem schwedischen Nynäshamn, nahe der Hauptstadt Stockholm, verbindet. „Die Überfahrt war fabelhaft“, sagt Johan Sundberg. „Ich konnte wunderbar schlafen.“

Rund 18 Stunden dauert die Überfahrt zwischen Rostock und der Region Stockholm. Am Vorabend um 19 Uhr hat das Schiff erstmals in Schweden abgelegt. Die Passagiere können zusätzlich zu ihrem Sitzplatz auch ein Bett in einer der etwa 115 Kabinen buchen, das Angebot soll weiter ausgebaut werden. Auch am Bord-Restaurant wird derzeit noch gearbeitet. „Aber es gab trotzdem schon was zu essen, mir hat das alles sehr gut gefallen“, sagt Anton Sundberg, der in Frankfurt lebt und mindestens einmal im Jahr in die schwedische Heimat reist – entweder per Flugzeug oder per Bahn und über zwei Fähren. „Die Direktverbindung ist eine tolle Alternative“, sagt er.

Sechs Fahrten pro Woche

Dem stimmt die Mitreisende Karin Kloth zu. „Es war sehr bequem, wer weiß – vielleicht werde ich die Verbindung öfter nutzen“, sagt die Schwedin. Für die 60-Jährige geht es nun mit dem Taxi zum Bahnhof, von dort weiter nach Berlin.

Hatten eine entspannte Überfahrt: Anton und Johan Sundberg Quelle: Katharina Ahlers

Die neue Verbindung wird zunächst pro Richtung jeweils dreimal wöchentlich bedient: Montags, mittwochs und freitags nimmt das Schiff Kurs Richtung Norddeutschland, zurück nach Skandinavien geht es jeweils dienstags, donnerstags und sonnabends. Die Abfahrten erfolgen um 19 Uhr, Ankunft am nächsten Tag ist 13 Uhr in Rostock beziehungsweise 13.30 Uhr in Schweden.

Gehört zu den ersten Passagieren: Karin Kloth Quelle: Katharina Ahlers

Auf ausgewählten Touren macht die Fähre halt in Visby auf der Insel Gotland. Etwa 1500 Passagiere, 500 Pkw und 120 Lkw können auf jeder Tour befördert werden. Den Güterverkehr von der Straße auf die Fähre zu holen, soll, so Reederei-Chef Håkan Johansson, vor allem der Umwelt zugutekommen. „Bei voller Auslastung wird der neue Service in der Lage sein, jährlich mehr als 75 000 Lkw den Umstieg von Land auf See anzubieten. Transport-Emissionen können um bis zu 20 Prozent gesenkt werden“, betont er.

„Drei Jahre darauf hingearbeitet“

Der Schwede kennt einen weiteren Vorteil. „Logistikunternehmen haben nun eine Alternative, ihre Güter zu transportieren. Lkw-Fahrer können sich an Bord der Fähre ausruhen und dann nach der Ankunft direkt längere Strecken zurücklegen.“ Johansson ist froh über den geglückten Start der neuen Verbindung. „Drei Jahre lang haben wir darauf hingearbeitet, das ist sehr aufregend für uns“, sagt er.

Fähren von Hansa Destinations fahren künftig von Rostock nach Nynäshamn bei Stockholm sowie nach Visby auf Gotland. Quelle: Ove Arscholl

Zum Empfang der ersten Fähre der Linie „Hansa Destinations“ ist auch der schwedische Botschafter Per Thöresson angereist „Diese Direktlinie ist eine schöne Gelegenheit, Schweden und Deutschland noch enger zusammenzubringen“, betont der Schwede, der in seiner Rede auf die enge Verbundenheit und die Handelsbeziehungen der beiden Länder, auf die Wikinger-Zeit und die Zeit der Hanse eingeht.

Mehr Touristen, engere Geschäftsbeziehungen

Statistiken zufolge hat es im Jahr 2019 knapp 3,4 Millionen Übernachtungen deutscher Touristen in Schweden gegeben, Skandinavien ist zudem einer der wichtigsten Märkte für den Tourismus in MV. Die neue Route, so Gernot Tesch, Geschäftsführer von Rostock-Port, mache Rostock noch attraktiver. „Rostock ist ein etablierter Fähr- und Ro-Ro-Hafen mit einem breiten Angebot nach Dänemark, Schweden und Finnland, das in dieser Kombination und Frequenz einmalig für einen deutschen Ostseehafen ist. Die neue Strecke nach Nynäshamn und Visby ergänzt das bestehende Streckennetz perfekt und bietet sowohl der Transportbranche als auch den Passagieren neue Möglichkeiten“, sagt er.

Eröffnen feierlich die neue Fährverbindung zwischen Rostock und Stockholm: Verkehrsminister Christian Pegel (v. l.), der Schwedische Botschafter Per Thöresson, Reeder Hakan Johansson, Bürgermeister Claus Ruhe Madsen und Hafen-Geschäftsführer Gernot Tesch. Quelle: Ove Arscholl

Auch Verkehrsminister Christian Pegel freut sich, dass die neue Linie dafür sorgen wird, dass die Reisenden weniger Zeit auf der Straße verbringen und mehr Zeit zum Entspannen haben. Nun sei es umso leichter, zwischen Norddeutschland und Skandinavien zu reisen.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist froh, dass die Reederei Gotland AB die Hansestadt als Hafen ausgewählt hat. „Das ist ein großer Tag für Rostock – nicht nur für den Tourismus, sondern auch für Geschäftsbeziehungen“, betont er. „Ich hoffe, dass die Linie gut angenommen wird, so dass die Route weiter ausgebaut wird und weitere Firmen Rostock für sich entdecken.“

Die Reederei plant bereits, das Angebot zu erweitern, ein zweites Schiff soll neben der MS „Drotten“ in Betrieb genommen werden, so dass tägliche Überfahrten aus beiden Richtungen möglich sind.

Von Katharina Ahlers