Rostock

Immer mehr Frauen ergreifen Aufgaben in der technischen Arbeitswelt. Das trifft auch auf die Rostockerin Jessica Brach zu. Sie bezeichnet sich selbst als „Nerdmädchen“ und liebt alles, was in Zusammenhang mit Technik steht. Das Designen von Internetseiten, Fotografie, Videoschnitt, Live-Streaming, Drohnenfliegen – die 32-Jährige ist absolut fit auf diesen Gebieten. „Frauen sollten sich in technischen Berufen mehr durchsetzen und etablieren. Meist sind sie schüchtern und ziehen sich zurück, sind sich selbst gegenüber viel kritischer als Männer“, beklagt Jessica.

Woher nimmt die gebürtige Perlebergerin ihr Selbstbewusstsein? Warum ist sie technisch so versiert? Die Antwort ist leicht: Weil sie früh genug damit begonnen hat. Und: Es macht ihr Spaß. „In meiner Ausbildung lernte ich mithilfe von HTML, wie ich Webseiten bauen kann“, erklärt die gelernte Kauffrau für Marketingkommunikation. Jessica absolvierte ihre Ausbildung in einem IT-Unternehmen. Dort verschaffte sie sich einen Überblick über die Medienlandschaft. Aber sie wollte mehr. Um ihre Kenntnisse zu vertiefen, entschied sie sich für ein Bachelorstudium an der Universität Rostock. Jessica studierte Soziologie und Medien- und Kommunikationswissenschaften.

Selbstständigkeit und Kontakteknüpfen

Gleichzeitig wollte sie freiberuflich arbeiten. „Mein Fokus lag nicht auf meinem Studium, eher auf meiner Selbstständigkeit“, gibt die Mediengestalterin zu. Erste Schritte machte Jessica 2013 als Fotografin für Hochzeits- und Babyshootings – noch unter dem früheren Firmennamen Bildknips.

Jessica Brach erzählt im Ozelot, wie sie Social Media und die dafür notwendige Technik für sich entdeckt hat Quelle: Stephan EiswirthStephan Eiswirth

Inspiriert durch den interdisziplinären Wahlbereich „Erfolgreich in der Selbstständigkeit“ an der Rostocker Uni, wagte sie einen weiteren Schritt in Richtung Selbstständigkeit – mit Unterstützung des Zentrums für Entrepreneurship (ZfE). „Für mich war das ZfE der Türöffner zu den Unternehmen.“ Sie knüpfte Kontakte zu Start-ups und entwickelte sich immer weiter.

Traum von eigener Medienagentur

Jessica wechselte 2019 zum digitalen Innovationszentrum (DIZ). Dort arbeitet sie mittlerweile als Coach. Darüber hinaus hat sie sich auf das Livestreaming spezialisiert. Sie ist zuständig für die Regie und Durchführung der Streams. „Ich mag es, Leute anzuleiten“, sagt die Rostockerin mit einem Schmunzeln im Gesicht. Jessica ist sichtlich stolz darauf, sich die Expertise zur Durchführung einer Studioveranstaltung alleine angeeignet zu haben und selbst vom kleinsten Kabel zu wissen, wie es funktioniert – das wird deutlich, wenn sie davon berichtet. „Und, klar, stärkt es mich, wenn ich positives Feedback bekomme. Das Live-Streaming ist sehr professionell geworden. Dadurch habe auch ich innerlich einen großen Sprung gemacht.“

Privat liebt Jessica die Beständigkeit. Seit vielen Jahren ist sie fest mit ihrem Partner liiert. Familienplanung steht auf ihrer To-do-Liste. Aber noch hat die Karriere Vorrang. Kinder und Business ließen sich schon miteinander vereinbaren, aber erst möchte Jessica jobtechnisch wachsen. Ihr Traum: Eine eigene Medienagentur gründen und ein Team aufbauen, sodass sie später beruhigt in ein Babyjahr gehen könne.

Kunden buchen ihre Persönlichkeit

Bis es soweit ist, tobt sich die perfektionistisch veranlagte und detailverliebte Jessica so richtig aus: Ob Business- oder Portraitfotografie, Websitedesign, Bildbearbeitung, Filmen und Schneiden, Drohnenfliegen, Grafikdesign, das Entwerfen von Logos oder Layouten. Diese Melange gibt ihr genug Raum, ihre Kreativität und ihren Freiheitsdrang auszuleben, um ihre Visionen und Projekte umzusetzen. „Man bucht mich als Person und damit meine Persönlichkeit. Es gebe genügend Fotografen oder Social-Media-Manager, die auch gut sind. Doch Vertrauen und Sympathie seien starke Entscheidungskriterien. Ich verstelle mich nicht. Ich zeige, wenn ich Spaß habe. Man sollte sich sowieso nicht so ernst nehmen“, sagt Jessica mit einem Augenzwinkern.

Was aber umso wichtiger ist, ist der Fokus auf die Wünsche und Erwartungen der Kundinnen und Kunden. Um alle Aufträge bestmöglich erledigen zu können, engagierte die kreative junge Frau vor einem halben Jahr ihre erste Mitarbeiterin. Diese kümmert sich um das Texten und Planen der Social-Media-Postings ihrer Auftraggeber.

Tipps für die Social-Media-Welt

Beide Frauen bilden ein gutes Team. „Das ist mir auch wichtig, sonst funktioniert das nicht. Ich muss mich auf meine Mitarbeiterin verlassen können.“ Jessica findet, Mitarbeiterführung habe sich verändert. Heutzutage müsse man ein Team bilden und sollte nicht in hierarchischen Strukturen denken. Ihr Wissen will die 32-Jährige künftig in Coachings weitergeben. Vor allem dann, wenn sich Firmen keine eigenen Social-Media-Manager leisten können. Jessica will den Mitarbeitern die Möglichkeiten und Werkzeuge der Social-Media-Welt an die Hand geben, damit sie selbst Storys, Posts und Beiträge erstellen können, die das Publikum faszinieren und ansprechen. „Meine erste Story auf Instagram würde ich mir heute auch nicht mehr angucken wollen“, erzählt Jessica lachend.

Entspannung und Input bekommt die Unternehmerin übrigens auf langen Autofahrten oder wenn sie ins Fitnessstudio geht. Hier pustet sie ihren Kopf frei. Zudem hat sie vor Kurzem angefangen, Klavier zu spielen. Das weiße Piano schmückt bereits das Wohnzimmer. „Mal sehen, wann ich mein erstes Zu-Hause-Konzert gebe. Das Video dazu schneide ich natürlich auch selbst.“

Von Luisa Schröder