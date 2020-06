Rostock

Nach der Corona-Zwangspause, finden in Rostock an einigen Veranstaltungsorten wieder kleine Konzerte statt, so auch im Klostergarten Rostock. Dort spielt Carina Castillo am Donnerstag live mit ihrer Soulband. Gemeinsam mit Pianist Philipp Krätzer, Schlagzeuger Mathias Ruck und Bassist Andreas Böhm möchte sie mit handgemachter Soul-, Funk-, und Popmusik für einen Sommerabend mit einzigartiger Musik sorgen. Die temperamentvollen Arrangements mit elektronischen Elementen machen gute Laune.

Sängerin Carina Castillo freut sich, endlich wieder auf der Bühne zu stehen: „Leider wird es in dieser Sommersaison kaum Veranstaltungen geben, deswegen freuen wir uns, dass der Klostergarten die Möglichkeit bietet.“ Die Karten kosten zwischen 19,20 (normal) und 14,70 (ermäßigt). Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten für das Konzert gibt es im Internet unter www.kulturbotschafter-events.de/aktuell, im Pressezentrum und in der Bühne 602.

