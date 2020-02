Von Tagespflege bis Büroräume – neues Leben im alten Rittergut Bandelstorf

Nach einem Warnstreik im morgendlichen Berufsverkehr am Montag hat die Gewerkschaft Verdi nur einen Tag später zu einem 24-stündigen Arbeitskampf im Rostocker Nahverkehr aufgerufen. In der Hansestadt blieben am Dienstag alle Busse und Straßenbahnen stehen. Arbeitnehmer stiegen auf Rad oder Auto um und organisierten Fahrgemeinschaften. Nicht alle zeigen Verständnis.