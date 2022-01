Rostock

In der kleinen Kirche in Lichtenhagen Dorf träumt Anne-Sophie Kieseler von den großen Konzertbühnen der Welt. Als Sängerin durchstarten, das wünscht sie sich seit Kindertagen. Jetzt will sich die quirlige Pastorentochter aus Rostock den Traum von der Gesangskarriere erfüllen, durch „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).

Die RTL-Castingshow startet am 22. Januar in die 19. Staffel. Diesmal wollen Showmaster Florian Silbereisen, Singer-Songwriterin Ilse DeLange und Star-Produzent Toby Gad den Star von morgen entdecken. Anne will sie von sich überzeugen, denn: „Ich liebe es, Leute zu entertainen und ihnen mit meinem Gesang Freude zu machen.“

Schon als Dreijährige habe sie gern und ständig gesungen, erst allein, später im Kinderchor. Ihre Bühne: die Kirche von Lichtenhagen Dorf. Hier ist ihre Mutter Anke Kieseler Pastorin. Im Pfarrhaus ist Anne aufgewachsen und träumte schon als Mädchen davon, Sängerin zu werden. „Ich wusste früh: Das will ich machen.“

Schon bei der ersten Staffel 2003 hat Anne vor dem Fernseher gesessen, sobald DSDS lief. Damals war sie acht Jahre alt. Jetzt ist sie selbst Teil der Show: „Megacool.“ Die Chance will sie nutzen. Aktuell studiert Anne Grundschullehramt für Deutsch und Religion. Nebenher singt sie auf Hochzeiten, bei Beerdigungen und Firmenevents. Nun will sie mehr, nämlich ins Rampenlicht und ihre Leidenschaft durch DSDS zum Beruf machen.

Anne-Sophie Kieselers Bühne: In der Kirche von Lichtenhagen Dorf singt die Lehramtsstudentin oft und gern. Vor dem Altar hat sie auch viele Stunden für DSDS geübt. Quelle: Martin Börner

Es ist nicht das erste Mal, dass Anne für ein Millionenpublikum und vor Promis singt: 2020 war sie Kandidatin bei „The Voice of Germany“. Über die Blind Auditions kam sie damals aber nicht hinaus. Keiner der Coaches hat sich für sie umgedreht. Ihr habe das Gefühl gefehlt, erklärte Yvonne Catterfeld damals. Für die Rostockerin ein herber Rückschlag. „Ich dachte, die Welt geht unter“, sagt sie. Nach dem für sie überraschenden Aus habe sie ein halbes Jahr lang gar nicht mehr gesungen. Da war es auch nur bedingt tröstlich, dass ihr Samu Haber im Nachhinein via Instagram attestierte, dass sie die „Stimme eines Engels“ hat.

Doch lange kann es Anne ohne ihre große Liebe – die Musik – dann doch nicht aushalten. Im Gegenteil: Sie beschließt, es professionell anzugehen. „Früher hat es sich für mich wie eine Beleidigung angefühlt, wenn jemand gesagt hat, du musst Gesangsstunden nehmen. Ich dachte, das heißt, ich kann’s nicht. Aber das ist natürlich Quatsch.“ Dass selbst Goldkehlchen noch besser werden können, habe sie mithilfe ihrer Lehrerin festgestellt. „Mit der richtigen Technik kann man so viel aus einer Stimme rausholen.“

Übung macht die Meisterin. Für DSDS habe sie bis zu sechs Stunden täglich geübt und die Familie als Publikum eingespannt. „Meine Mama konnte es fast nicht mehr hören“, sagt Anne und lacht. Ihre Mutter habe sie überhaupt erst dazu gebracht, sich bei DSDS zu bewerben, war auch beim Casting dabei. „Sie ist mein größter Supporter.“

Neue Staffel startet Samstag Am Samstag, 22. Januar 2022, 20.15 Uhr, startet die 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL. Nach dem Abgang von Dieter Bohlen müssen sich die Gesangstalente einer völlig neuen Jury stellen: Schlagersänger und Showmaster Florian Silbereisen, Singer-Songwriterin und ESC-Gewinnerin Ilse DeLange und Produzent Toby Gad, der bereits mit Weltstars wie Beyoncé und Madonna zusammenarbeitete, beurteilen, wer das Zeug zum neuen Superstar hat. Die neue DSDS-Staffel beginnt am Samstag. Zunächst gibt es zehn Casting-Folgen, von denen im Januar/Februar zwei am Dienstag (25.1. und 1.2.) statt sonnabends gezeigt. Dann Folgen vier Recall-Folgen, an die sich die vier Live-Shows samt Finale anschließen.

Familiärer Rückhalt lindert das Lampenfieber. Zu Zeiten, als Pop-Titan Dieter Bohlen talentfreien Kandidaten Sprüche wie „Du hast einfach nichts drauf, außer Zahnbelag“ reindrückte, hätte sich Anne dennoch nicht bei DSDS beworben, gesteht sie. „Das wär’ nichts für mich gewesen.“ Mit der neuen Jury aber habe die Show an Niveau gewonnen und auch die Kandidaten, die sie bislang erlebt hat, hätten was drauf, sagt die Rostockerin. „Manche sehen sogar schon aus wie Stars.“

Um trotz starker Konkurrenz in den Recall zu kommen, packt Anne eine Rockballade aus: Mit „Somebody to Love“ von Queen will sie es in die nächste Runde schaffen. Ob das gelingt, erfahren DSDS-Zuschauer erst in einer der kommenden Folgen, denn beim Staffelstart ist Anne noch nicht zu sehen. Wie der Auftritt für sie lief, bleibt bis dahin geheim. Soviel verrät die Rostockerin: „Ich war wahnsinnig aufgeregt, aber die Jury war total lieb.“

Mit "Somebody to love" will es Anne-Sophie Kieseler in der Recall schaffen.

Ilse DeLange griff für Anne sogar zur Gitarre, schließlich teilen sie ihren Musikgeschmack. „Ich liebe Country. Würde ich in den USA leben, wär ich bestimmt ein Country-Girl“, sagt der 26-Jährige. Mit der Holländerin habe sie im Casting deren Song „Changes“ singen dürfen. „Wir hatten ein paar Startschwierigkeiten, aber dann war’s toll“, sagt sie und lacht. Für Florian Silbereisen könnte sie die von ihm erhoffte „nächste Helene Fischer“ geben. „Schlager find’ ich cool.“ Außerdem habe sie den Entertainer als Kind imitiert. „Mit Perücke. Ich wollte nämlich auch mal Moderatorin werden“, erzählt Anne und lacht. Den dritten Juror im Bunde, Toby Gad, bewundert sie sowieso. Schließlich hat der Produzent schon mit Weltstars wie Madonna und Beyoncé zusammengearbeitet.

Anne kann nicht nur singen, sondern auch Klavier spielen. Sie singt gerne Balladen. Als DSDS-Siegerin würde sie gerne mit Country-Pop durchstarten, so die Pastorentochter. Quelle: Martin Börner

Dass auch Pastorentöchter das Zeug zur Pop-Diva haben, beweist Katy Perry. Ihr möchte Anne gern nacheifern, hat aber ein andere musikalische Vorbilder: Adele, Celine Dion und Whitney Houston. Für den Anfang wäre die Rostockerin mehr als glücklich, wenn ihr Ähnliches gelänge, wie Ex-DSDS-Siegerin Beatrice Egli. „Viele sind nach der Show wieder von der Bildfläche verschwunden, sie ist immer noch dick im Geschäft. Das ist cool.“

Anne kann es kaum erwarten, dass ihre Folge über den Bildschirm flimmert. Zwar weiß sie, wie sie bei der Jury ankam, doch nicht, wie sie im Fernsehen rüberkommt. „Ich lass’ mich überraschen, was ich im Casting so erzählt habe“, sagt sie und lacht. Was DSDS-Gucker demnächst erst zu sehen bekommen, wurde bereits im Frühling 2021 in Wernigerode aufgezeichnet. Wie weit es Anne schafft, zeigt sich in einer der kommenden DSDS-Folgen. Darauf einstimmen können sich Fans der Show schon diesen Samstag, wenn sie beginnt, die 19. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“.

Von Antje Bernstein