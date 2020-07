Warnemünde

„Was Piräus für Athen, das sei den Rostockern Warnemünde“, sagt Gerd Hosch und beginnt mit diesem Zitat von Fritz Reuter seinen historischen Rundgang durch das Rostocker Ostseebad. Das erstaunliche: Nicht einer der Teilnehmer weist sich als Urlauber aus. Viele sind Rostocker, einige sind vor kurzem hergezogen. Was sie alle vereint? Sie wollen mehr über das Ostseebad erfahren.

Und das gelingt. Denn mit Gerd Hosch haben sie einen erfahrenen Stadtführer an ihrer Seite. Der 66-Jährige bietet seit 15 Jahren Rundgänge durch Rostock an, seit fünf Jahren macht er die Tour durch Warnemünde. „Das meiste an Informationen habe ich mir aus dem Rostocker Archiv zusammengetragen. Einiges konnte ich auch aus der hauseigenen Bibliothek der Geschichtswerkstatt erfahren.“

Anzeige

Das älteste Gebäude von Warnemünde

Es ist erst die dritte Führung für Hosch in dieser Saison. Denn im Zuge der Corona-Krise hat die Geschichtswerkstatt fast vier Monate keine Touren angeboten. „Erst seit 1. Juli veranstalten wir wieder Rundgänge“, sagt Geschäftsführerin Angrit Lorenzen-Schmidt. Vorher habe es keine Bestätigung von Seiten des Gesundheitsamtes gegeben. „Die Menschen sind sehr dankbar und nehmen das Angebot direkt sehr gut an.“

Weitere OZ+ Artikel

Die Warnemünder Führung bestätigt dies. 13 Interessierte sind gekommen. Los geht es an der Vogtei, dem ältesten Gebäude des Ostseebades. „Bei der letzten Sanierung des Hauses hat man 600 Jahre alte Farbschichten gefunden“, sagt Hosch. So, wie sich das Haus heute präsentiert, besteht das Gebäude seit 1800. „Man sagt, dass sich in einem Vorgängerbau ein dänischer Königspalast befunden hat.“ Nachdem Rostock das Fischerdorf 1323 gekauft hat, hat hier der Vogt residiert, der die Verordnungen der Stadt durchgesetzt und die Steuern der Bewohner eingezogen hat.

Lesen Sie auch Teepott, Hotel Neptun, Alter Strom: Warnemünde-Ansichten im Wandel der Zeit

300 Jahre Gewerbeverbot

Hosch zieht mit der Gruppe über das Heimatmuseum weiter in die Alexandrinenstraße. Er erklärt den Teilnehmern die jahrhundertelange Fehde zwischen den Anwohnern und Rostockern. „Die Stadt hat dem Ort ein Gewerbeverbot auferlegt, welches von 1567 bis 1867, also knappe 300 Jahre, Bestand hatte.“

Den Warnemündern blieb lediglich das Lotsenwesen, der Sandhandel und der Fischfang. „Doch den Fisch durften sie ja nicht in Warnemünde verkaufen.“ Demnach mussten die Frauen der Fischer täglich die Warnow hochfahren, um die Fangerzeugnisse auf dem Neuen Markt verkaufen zu können.

Ein Umzug gegen den Strom

Das sorgte für nachhaltige Boshaftigkeit. Wenn etwa jemand in Warnow oder Ostsee zu ertrinken drohte, hätten die Warnemünder nicht automatisch geholfen. Erst galt es etwas abzuklären. Und so habe eine Frage über Leben und Tod entschieden: „Bist du aus Rostock oder Warnemünde?“

Passend zu dieser Anekdote kommt die Gruppe am Denkmal zum „Niegen Ümgang“ vorbei. Dieses stellt eine Tradition dar, die bis heute Bestand hat: Denn in Auflehnung gegen die Verordnungen und den Vogt der Stadt Rostock zogen die Warnemünder in einem großen Umzug gegen den Alten Strom. Heute leitet der Umzug die Feierlichkeiten zur Warnemünder Woche ein, die aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht stattfinden konnte.

Rundgänge der Rostocker Geschichtswerkstatt Der nächste Warnemünde-Rundgang findet am 19. August um 17 Uhr statt. Insgesamt befinden sich 30 unterschiedliche Rundgänge im Portfolio des Vereins, die von zehn unterschiedlichen Stadtführern durchgeführt werden. Für die öffentlichen Rundgänge kann man sich telefonisch anmelden. Darüber hinaus kann man auch separate Rundgänge für Gruppen beim Verein buchen. Aufgrund der Corona-Krise beschränkt der Verein die Teilnehmerzahl pro Rundgang auf 20. Tel.: 0381 1216415 / Alle Termine und Rundgänge: www.geschichtswerkstatt-rostock.de

Von Tüschen und Berliners

In der Alexandrinenstraße wendet Hosch sich der typischen Archtektur der schmalen aber langen Häuser zu. „Die Häuser sind in der Regel vier Meter breit und 24 Meter lang. Vorne hat die junge Generation gelebt. Im hinteren Bereich die Alten“, sagt der Stadtführer. Auffällig seien auch die Abstände zwischen den Gebäuden. „Diese nennt man Tüschen“, sagt Hosch. Damit ein Feuer eines Hauses nicht auf die anderen Gebäude überspringt, habe man Platz gelassen. Als Maß habe man eine treibende Kuh durch die Lücken geschickt.

Hosch erklärt weiter, dass es erst seit 1812 eine Kultur des Badewesens in Warnemünde gibt. Die ersten Urlauber, die den Ort demnach für sich entdeckten, kamen aus Berlin. „Die Warnemünder nannten sie deshalb Berliners.“ Dies sei anschließend eine gängige Formulierung für alle Gäste des Seebades gewesen. „1822 wurde die erste Badeordnung festgeschrieben und 1833 konnte man bereits 1000 Badegäste in Warnemünde zählen.“

Gerd Hosch und die Teilnehmer des historischen Rundgangs stehen auf der Warnemünder Schanze. Diese ist auch als Goldberg bekannt. Denn auf der höchstgelegenen Stelle des Ortes waren die Preise und Mieten immer sehr hoch. Quelle: Moritz Naumann

Zwei Stunden voller Anekdoten

Die Führung dauert insgesamt etwa zwei Stunden. Hosch geht mit den Teilnehmern am Alten Strom entlang, erklärt die Bedeutung des Goldberges, erzählt Anekdoten über Großherzoge, Fischer, Unternehmer und Prominente, die den Ort einst besuchten. Über den Kirchplatz und die Mühlenstraße führt er die Teilnehmer vorbei am Hotel Neptun. Die Route endet schließlich an Teepott und Leuchtturm. „Je nach Lust und Laune der Teilnehmer lasse ich auch mal was aus. Ich gestalte das flexibel, denn letztlich soll es nicht nur informativ sein, sondern auch Spaß machen.“

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann