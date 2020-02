Von Wimmelbuch bis Wikingerhütte: Das plant der Rostocker Zoo im Jahr 2020

Rostock

Der Zoo bekommt 2020 sein erstes eigenes Wimmelbilderbuch mit vielen detailgetreuen Zeichnungen aus dem Rostocker Tiergarten, das pünktlich zum Kindertag erscheinen soll.

Aktuell gibt es 313 Tierpatenschaften von 77 Unternehmen und 236 Privatpersonen, die dem Zoo im vergangenen Jahr mehr als 120 000 Euro zusätzliche Einnahmen für den Artenschutz brachten.

Mehr als 100 Infoschilder sind im und um den Zoo erneuert oder neu aufgestellt worden. Besonders interessant fanden viele Besucher den zehn Meter langen Zeitstrahl zum 120-jährigen Bestehen des Tiergartens.

Zoogäste kommen aus aller Welt. Deshalb gibt es Flyer und Lageplan auf Dänisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch und neuerdings auch auf Mandarin.

An der Husarenaffenanlage wird in Kürze eine neue Spielstation eröffnet. Kinder können in ein riesiges Eichhörnchennest klettern und an fünf Futterstationen die flinken „Zoountermieter“ beobachten.

Der beliebte Wikinger-Spielplatz bei der Jägerhütte erhält zwei neue Holzspielhütten „Thors und Odins Langhaus“. Eine neue Erfahrungsstation an der Schmetterlingswiese zeigt die Metamorphose des Schmetterlings und informiert über die artenreichste Insektenart nach den Käfern.

Gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen Rostock wird am Polarium ein neuer Fotopoint mit einem lebensgroßen Eisbären geschaffen. Die Umsetzung liegt in den Händen des Rostocker Künstlers Ené Slawow.

Ab Februar bietet die Zooschule ein neues zweitägiges Weiterbildungsangebot für Lehrer an. Unter dem Titel „ Hollywood im Klassenzimmer“ geht es um einen modernen Biologieunterricht unter Einsatz neuer Medien wie beispielsweise der Bluescreentechnik.

Zahlreiche neue Ausstellungen stehen 2020 auf dem Programm. Höhepunkt ist die Schau zur Epigenetik in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin im Spiegelsaal des Darwineums. Die Ausstellung „Sei gut zu dir selbst“ widmet sich einer neuen Sicht, wie Umwelt und Verhalten die Gene steuern.

Musikalische Highlights des Jahres sind die 22. Klassik-Nacht „Swinging Summer Night“ am 5. Juni und im Rahmen der Festspiele MV der „Jahrmarkt der Sensationen“ am 26. Juni sowie die Jazz-Nacht am 15. August.

Lesen Sie auch:

Von OZ