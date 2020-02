Rostock

Drei Bäuche sorgen derzeit für Aufregung im Rostocker Zoo: Stolz präsentieren die Gorilladamen Zola und Yene sowie Orang-Utan-Weibchen Sunda in der Tropenhalle des Darwineums ihre Rundungen. Nur noch wenige Wochen, dann gibt es auf der Menschenaffenanlage Nachwuchs. Die Vorfreude im Zoo ist groß, vor allem, weil es die ersten Gorillababys sein werden, die in der Hansestadt das Licht der Welt erblicken. Möglich, dass eine der Geburten schon im Februar passiert.

„Bei den Eisbären müssen wir dagegen weiter warten“, erklärt Zoo-Direktor Udo Nagel. Als sich mit Sizzel eines der beiden Weibchen Ende des vergangenen Jahres in die Wurfhöhle zurückzog, stieg die Hoffnung auf Nachwuchs. „Doch die Wurfzeit ist vorbei – jetzt müssen wir bei Akiak, Noria und Sizzel auf Frühlingsgefühle warten“, so Nagel schmunzelnd.

Bau der Robbenanlage startet Anfang 2021

Der Babyboom bei den tierischen Bewohnern ist aber nicht das einzige Thema, was die Verantwortlichen im Zoo in diesem Jahr beschäftigt. Eine Reihe von Bauvorhaben stehen auf der Agenda. So laufen aktuell die Vorbereitungen für das neue Zuhause der Robben. Mit der rund sieben Millionen Euro teuren Anlage sollen die Haltungsbedingungen für die Tiere und die Einblicke in die Welt der Meeressäuger für die Besucher verbessert werden.

„Ein Großteil des Geldes wird unter der Erde verschwinden – für die Vertiefung der Becken auf 3,50 Meter und die moderne Wassertechnik“, sagt Projektleiter Robert Maaß. Um vor Ort richtig loslegen zu können, müssen Seehunde und Seebären vermutlich Ende des Jahres erst einmal Rostock verlassen. „Wenn alles gut läuft, können wir dann im Frühjahr 2021 mit dem Bau starten“, ergänzt Zoo-Direktor Udo Nagel.

Vögel und Luchse ziehen in den Zoo

Zahlreiche kleinere Maßnahmen dürften aber noch in diesem Jahr fertig werden: So soll die neue Vogelvoliere am alten Café Tordalk, für die sich der Zooverein sehr engagiert, spätestens zu Pfingsten für Besucher öffnen. Die 600 Quadratmeter große, begehbare Anlage neben dem Krokodilhaus wird unter anderem neues Zuhause für Rote Sichler, Rosa Löffler, Kahnschnäbel, Rotschulterenten und Herbstpfeifgänse. „Mit der Voliere sind wir auch für den Fall einer Vogelgrippe sehr gut aufgestellt, weil wir dann im Ernstfall alle Tiere aufstallen könnten“, so Nagel.

Zu den Neuankömmlingen im Zoo zählt neben den Vögeln auch ein Luchs-Pärchen, das sich in Rostock ansiedeln wird, sobald die umgebaute Luchsanlage voraussichtlich im Sommer fertig ist.

Neue Spielgeräte für Mensch und Tier

Das 2021 eröffnete Darwineum sei zwar noch sehr gut in Schuss, allerdings müsste im Außengelände investiert werden. So soll es in diesem Jahr neue Holz-Klettergerüste für die Affen geben.

Auch die Menschenjungen können sich 2020 auf weitere Spielgeräte freuen: Unter anderem sind zwei neue Hütten auf dem Wikingerspielplatz geplant. Dazu kommen ein hölzernes Eichhörnchennest an der Husarenaffenanlage sowie eine Spielstation an der Schmetterlingswiese, die das Thema Metamorphose darstellt.

Robben- und Luchsanlage ausgenommen, sind rund 350 000 Euro für die diesjährigen Baumaßnahmen veranschlagt. „Die Projekte sind alle ausfinanziert – auch dank unserer treuen Partner und Sponsoren“, so Nagel.

2019 Rekord bei Jahreskarten erzielt

Für den Direktor steht fest, dass der Rostocker Zoo in jedem Jahr etwas Neues anbieten müsste, um für Besucher weiter attraktiv zu bleiben. Dass dies gelingt, beweisen die aktuellen Zahlen: Mit 652 220 Besuchern kamen 2019 nur rund 1000 Gäste weniger als im Jahr zuvor, als unter anderem das Polarium öffnete.

Dass es gelungen ist, die Grenze von 650 000 Besuchern wieder zu überschreiten, sei unter anderem einer starken Nebensaison zu verdanken. „Durch Darwineum und Polarium kommen auch mehr Einheimische und Touristen außerhalb des Sommers“, so Nagel. Das zeigt auch der Rekordwert bei den Dauertickets: 2019 wurden erstmals 21 946 Jahreskarten verkauft.

Masterplan soll künftige Großprojekte aufzeigen

Zusammen mit dem Team plant der Direktor, dessen Vertrag Ende Juni 2021 ausläuft, schon an weiteren Vorhaben für die Zukunft. Der entsprechende Masterplan sollte zwar schon Ende des vergangenen Jahres vorliegen, brauchte nun aber doch mehr Zeit. „Wenn wir so etwas vorlegen, dann soll es auch Hand und Fuß haben“, so Nagel. Im Masterplan sollen Großprojekte für die kommenden 20 Jahre angerissen werden – eine Art Wunschliste, die Nagel zwar mit erarbeitet, deren Realisierung dann aber sein Nachfolger auf den Tisch bekommt.

