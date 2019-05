Rostock

Das Timing hätte nicht besser sein können: Als am Montagabend um 20 Uhr der Regen über Rostock einsetzte, war Robert Habeck gerade fertig geworden. Zwei Stunden lang hatte der Bundesvorsitzende der Grünen zuvor mehr als 300 Neugierigen im Klostergarten Rede und Antwort gestanden – mit Zwischenapplaus und stehenden Ovationen zum Schluss.

Das Publikum hätte dem 49-Jährigen durchaus noch länger zugehört. Schließlich gab sich Habeck nicht nur fachmännisch in den diversen grünen Themen, sondern auch humorvoll und nahbar. Was dem Höhenflug der Partei, die bei aktuellen Umfragen im Bund hinter der CDU auf Platz zwei liegt, sicher nicht schadet. Werte von 18 bis 20 Prozent lassen auch die Rostocker Grünen träumen – von einer Verdopplung der Fraktionsgröße in der Bürgerschaft und von Uwe Flachsmeyer als neuem Oberbürgermeister.

Küstenthemen sind für alle Parteien entscheidend

Habeck dagegen warb am Montag vor allem für die anstehende Europa-Wahl. Mögliche Kanzler-Ambitionen wollte er nicht kommentieren: „Ich will lieber über Sachthemen reden.“ Als ehemaliger Umweltminister in Schleswig-Holstein wisse er um die besonderen Herausforderungen eines Küstenlandes: „Da ist zum Einen die Vorbereitung der Küsten auf einen angestiegenen Meeresspiegel und veränderte Strömungsverhältnisse“, so Habeck, der auch den nachhaltigen Umgang in der Fischerei mit aufzählt. Zudem sei die maritime Wirtschaft im Wandel begriffen. „Die großen Techniken wie Offshore gehören zwar zur Zukunft, müssen aber klug gemanagt werden.“

Küstenpolitik sei ein Kernbereich politischer Handlungsfelder und natürlich ein zentrales grünes Thema. „Das gilt aber für alle anderen auch“, so Habeck, der – bewusst oder nicht – für seinen Besuchstag in Stralsund und Rostock ein blaues Hemd mit maritimen Motiven gewählt hatte.

Wahlempfehlung – nicht nur für die Grünen

Die aktuelle Lage der Nation bewertete der Grünen-Chef als angespannt, weil es der Politik nicht gelinge, angemessen auf herausfordernde transnationale Prozesse zu reagieren. „Antworten aus der Vergangenheit taugen aber nicht dazu, Probleme der Gegenwart oder Herausforderungen der Zukunft zu lösen“, so Habeck mit Blick auf den zunehmenden Populismus. Was ihn freuen würde, sei das Erwachen der Zivilgesellschaft als Gegentrend zur Kultur der Angstmacherei. „Ich hoffe, dass sich diese Veränderung der Stimmung auch in Stimmen niederschlägt.“

Um diese warb er nicht nur für die Grünen. Auf die Frage eines Zuhörers, warum er lieber die Grünen als die Linken wählen sollte, outete sich Habeck als „lausiger Parteivorsitzender“, weil er nur ungern immer wieder aufzählen würde, was so toll an den Grünen ist. „Im Grunde würde ich Ihnen gerne sagen: Wählen Sie doch, was Sie wollen. Hauptsache, es führt in die richtige gesellschaftliche Richtung“, so Habeck, der nicht nur für den kommenden Sonntag auf eine mündige Gesellschaft mit informierten Wählern setzt. „Ich meine, die Linken brauchen auch Stimmen, die CDU auch ein paar und die SPD erst recht“, sagte der Grünen-Chef, bis Uwe Flachsmeyer mit einem augenzwinkernden „Das reicht jetzt aber“ diese nicht ganz ernst gemeinte Wahlempfehlung beendete.

Kommunalwahl ist verkannte „Resterampe“

Schon zuvor hatte der lockere Plauderer Habeck für Lacher gesorgt, als er die Kommunalwahlen mit Blick auf die oft niedrige Beteiligung als „Resterampe“ bezeichnete. Dabei sei die Verachtung dieser vermeintlich zu kleinen Wahl „das Falscheste, was man machen kann, weil dort die Demokratie am unmittelbarsten ist“.

Während er als Parteichef nach seiner Rede weiterreise, müssten die Politiker vor Ort aushalten, dass sie sich mit anderen Menschen die Meinung sagen und diese danach immer wieder sehen – ob in der Bäckerschlange oder beim Fußballverein. Die Kommunalpolitik sei deshalb „der Ort, wo die eigentlichen Heldinnen und Helden der Demokratie unterwegs sind“, so Habeck.

Obwohl er aus Schleswig-Holstein stammt und in Berlin arbeitet, hatte der Grünen-Chef gerade deshalb auch ein Ohr für die Rostocker Probleme: Die viel diskutierte geplante Klärschlammverbrennungsanlage sei seiner Ansicht nach eine „großartige und mutige Entscheidung, die in Schleswig-Holstein nicht gelungen ist“.

Wohnungsnot : Mit den Großen anlegen

Auch den Wohnungsnotstand – in der Hansestadt eines der großen Wahlkampfthemen – sieht Habeck als entscheidend an: Für ihn ist Wohnen sogar „die soziale Frage unserer Zeit. Und bisher ergriffene Maßnahmen reichen nicht aus“, so der Politiker. Kommunen müssten selbst entscheiden, welche Lösungsvorschläge für sie die besten wären, sagte Habeck, der sowohl eine absolute Mietpreisbremse als auch nachträgliche Sozialbindungen für die Immobiliengesellschaften ins Spiel brachte. „Dafür muss man sich aber mit den großen Unternehmen anlegen.“

Für Habeck ebenfalls denkbar und im Publikum mit viel zustimmendem Nicken quittiert: der Tausch von Mietverträgen. So könnten Senioren, denen ihre drei oder vier Räume zu groß sind, mit Familien tauschen, ohne befürchten zu müssen, für eine kleinere Wohnung mehr Geld als vorher zu bezahlen. „Wir müssen aus der Zeit aufwachen, in der wir glauben, der Markt regelt alles selbst“, so Habeck. Selbst Wochenmärkte würden schließlich nicht ohne Vorgaben funktionieren.

Claudia Labude-Gericke