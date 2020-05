Groß Schwansee

Eine der größten Schiffskatastrophen der Menschheit ereignete sich nur wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs – und zwar in der Lübecker Bucht.

Sven Schiffner, Mitglied des Förderkreises, bei einem seiner Vorträge Quelle: Prochnow

Anzeige

Es ist der Morgen des 3. Mai 1945. Das Kriegsende scheint greifbar nahe. Hoffnung macht sich breit an Bord der KZ-Schiffe Cap Arcona, Thielbek und Athen. Es sind schwimmende Konzentrationslager. Der Donner der Geschütze der Alliierten ist schon zu hören. Wer diesen Donner wahrnimmt, der hört bereits die Freiheit. Als die Thielbek am Tag zuvor von Lübeck kommend über die Trave in die Bucht geschleppt wird, marschieren alliierte Truppen bereits in Travemünde ein. Nur wenige Stunden wird der Krieg noch dauern. Doch das Schlimmste steht den 10 000 KZ-Häftlingen an Bord der Schiffe erst noch bevor.

Weitere OZ+ Artikel

Der Förderkreis Cap Arcona Sven Schiffner ist Mitglied des Förderkreises Cap Arcona und ein Experte im Hinblick auf die Ereignisse damals. Regelmäßig hält er Vorträge vor Schulklassen und berichtet von seinen umfangreichen Recherchen. Denn noch immer sind nicht alle Fragen geklärt und auch nicht alle Unterlagen frei zugänglich. Neben den Vorträgen gibt es regelmäßige Veranstaltungen, so zum Beispiel Anfang Mai die Cap-Arcona-Gedenktour, bei der sich Radfahrer auf den Weg von Grevesmühlen zur Gedenkstätte am Strand von Groß Schwansee machen, dort waren nach der Katastrophe unzählige Leichen angespült worden. In diesem Jahr fällt die Tour aus, es gibt ein stilles Gedenken im kleinen Rahmen an der neu gestalteten Gedenkstätte auf dem Grevesmühlener Tannenberg.

Transport von Neuengamme nach Lübeck

Seit Ende April hat die SS die Häftlinge des KZ Neuengamme bei Hamburg in Güterzügen in den Lübecker Hafen transportiert. Damit setzen die SS-Oberen jenen fatalen Himmler-Befehl um, nachdem „niemand in die Hände des Feindes fallen“ dürfe. Die Wochen zwischen Januar und Mai 1945 sind die tödlichsten im deutschen KZ-System, denn überall werden Häftlinge auf „Todesmärsche“ geschickt. Doch in Hamburg ist die Kriegslage für die SS aussichtslos: Von Osten kommen die Truppen der Roten Armee, von Westen rücken Briten und Amerikaner heran. Für den Hamburger NSDAP-Gauleiter Karl Kaufmann bleibt bei der Räumung des KZ Neuengamme nur der Weg auf die Schiffe in der Lübecker Bucht, denn Kaufmann ist gleichzeitig „Reichskommissar für Seeschifffahrt“ – ihm unterstehen sämtliche deutschen Handelsschiffe. Es ist vermutlich Kaufmanns Idee, die KZ-Häftlinge aus Neuengamme auf ihm unterstehende Schiffe in der Lübecker Bucht zu bringen. Später wird Kaufmann zu Protokoll geben, dass er „nur Befehle ausgeführt“ hat. Vor einem deutschen Gericht wird er sich niemals verantworten müssen.

Gymnasiasten bei besonderer Geschichtsstunde: Sven Schiffner von Förderkreis Cap-Arcona-Gedenken erläutert die Katastrophe erstmalig im Grevesmühlener Vereinshaus. Quelle: GVM

Die Cap Arcona ist ein abgewirtschafteter Luxusliner, die Thielbek ein Frachtdampfer. Beide Schiffe sind nicht manövrierfähig. Einzig der kleine Dampfer Athen dient als Fähre zwischen den Schiffen in der Lübecker Bucht und den Häfen in Neustadt und Travemünde. Das Gerücht von einem Häftlingstransport nach Schweden macht unter den Häftlingen die Runde. Doch es ist eine Lüge ist: Diese Schiffe können sich aus eigener Kraft nicht bewegen. Die Thielbek hat keine funktionierende Maschine und die Cap Arcona hat keinen Treibstoff. Die Rettungswesten der Cap Arcona werden entfernt, ihre Löscheinrichtung ist unbrauchbar. Eine geringe Menge gebunkerter Treibstoff machen das stolze Schiff zu einer schwimmenden Bombe: Ein Funke genügt, um alles zur Explosion zu bringen. Was also hat die SS mit dem Schiff und seinen KZ-Insassen vor?

In den Frachträumen eingepfercht

An Bord herrschen unbeschreibliche Zustände. Gebaut für 1256 Passagiere harren nun 4600 Häftlinge an Bord der Cap Arcona aus. In den beiden Frachträumen der Thielbek drängen sich 2800 Menschen. Stündlich gibt es Tote durch Krankheit und Unterernährung. Die hygienischen Bedingungen sind grauenhaft. Niemand darf an Deck. Die Schiffe sind weder als KZ gekennzeichnet noch beim Internationalen Roten Kreuz als Häftlingstransport angemeldet. Wird die SS die Schiffe versenken? Doch so weit kommt es nicht. Es ist davon auszugehen, dass die SS den Alliierten eine Falle gestellt hat.

Lübeck, Hafen, Werft LMG, Frachter Wandrahm (links) und die ehemalige Thielbek (Cap-Arcona-Katastrophe), jetzt als Reinbek am Ausrüstungskai, Juli 1950. Foto: Hans Kripgans Quelle: Hans Kripgans

Die Royal Air Force plant am 3. Mai 1945 Angriffe auf deutsche Schiffe. Ihr Ziel ist es, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Auch Schiffe in der Lübecker Bucht werden bombardiert. Die britischen Piloten ahnen nicht, dass sie mit der Bombardierung der grau gestrichenen Schiffe in der Lübecker Bucht der SS in die Falle gehen. Beim Untergang der Cap Arcona und der Thielbek sterben nur wenige Stunden vor Kriegsende 7000 Menschen in der Lübecker Bucht.

Nur 500 Menschen überleben

Die Athen befindet sich zum Zeitpunkt der Bombardierung mit 2500 Häftlingen an Bord im Neustädter Hafen. Draußen in der Bucht überleben nur 500 von etwa 7500 Menschen: Sie verbrennen, werden durch Explosionen zerrissen, ertrinken in der eisigen Ostsee oder werden von der SS erschossen. Die Schreie der 7000 Sterbenden sind kilometerweit zu hören. Später wird man feststellen, dass 3000 Tote in den offiziellen Statistiken fehlen: Ihr Grab ist die Ostsee. Bis heute.

„Den Toten zur Ehre – den Lebenden zur Mahnung“

In Grevesmühlen befindet sich seit 1957 die größte Cap Arcona-Gedenkstätte in Mecklenburg-Vorpommern. Die dort auf dem Tannenberg beigesetzten 400 Opfer werden zuvor aus dem Massengrab bei Groß Schwansee exhumiert und nach Grevesmühlen umgebettet. Die bessere Erreichbarkeit der Kreisstadt wird als offizieller Grund genannt. Die Wahrheit dürfte in der Nähe zur innerdeutschen Grenze liegen. Denn längst hat der kalte Krieg den Norden in Ost und West geteilt. Fortan wird auch die Erinnerung an die Toten der Cap Arcona in zwei deutschen Staaten sehr unterschiedlich wachgehalten.

In Grevesmühlen wird die in der Gedenkstätte angebrachte Inschrift „Den Toten zur Ehre – den Lebenden zur Mahnung“ für Jahrzehnte zum Leitbild der Erinnerung. Die damit verbundenen Widersprüche in der DDR-Erinnerungskultur führen im Laufe der Jahrzehnte dazu, dass die Erinnerung an die Opfer der Cap Arcona verblasste.

2019 wurde die Gedenkstätte saniert und erweitert

2019 wurde die Cap-Arcona-Gedenkstätte in Grevesmühlen durch einen neuen Weg erweitert. Dieser Weg bildet nicht nur einen neuen Zugang zur Gedenkstätte, sondern auch einen neuen Zugang zur Geschichte der Tragödie. Der Besucher der Gedenkstätte erfährt beim Beschreiten des neuen Weges durch eine Reihe von Stelen, dass es der Weg in die NS-Diktatur war, der am Ende in die Katastrophe der Cap Arcona mündete. Der Besucher erfährt auch, dass der Weg von der Weimarer Demokratie in die NS-Diktatur keinesfalls selbstverständlich, keinesfalls ein Naturgesetz war. Im Gegenteil: Eine wehrhafte Demokratie hätte diese Entwicklung aufhalten können.

Am 75. Jahrestag des Untergangs der Cap Arcona in der Lübecker Bucht erinnert die erneuerte Gedenkstätte in Grevesmühlen an den Tod von 7000 Menschen. Sie stammten aus allen Teilen Europas und waren im KZ Neuengamme als Arbeitssklaven des NS-Regimes zum Tode verurteilt. Es war nicht der Tod durch Gas, der in Hamburg-Neuengamme praktiziert wurde. In Neuengamme kam der Tod durch unmenschliche Arbeit und Vernachlässigung. Mit der Evakuierung des KZ Neuengamme auf nicht gekennzeichnete und manövrierunfähige Schiffe in der Lübecker Bucht trug die SS eindeutig die Verantwortung für den Tod der 7000 KZ-Häftlinge am 3. Mai 1945. Entlang der Lübecker Bucht erinnern heute in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Gedenkstätten an eines der letzten Kriegsverbrechen des 2. Weltkrieges.

Schauspieler und Arcona-Überlebender Erwin Geschonneck am Cap Arcona-Gedenkmal in Grevesmühlen Quelle: Repro: Michael Prochnow

Mehr zu diesem Thema:

Fotos zeigen das zerbombte Rostock.

Gedanken zum 8. Mai.

Von Sven Schiffner