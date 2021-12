Rostock

Einen harten Lockdown wie im Frühjahr wird es vorerst nicht geben. Aber: Auch MV plant, zum Jahresende noch strengere Corona-Regeln einzuführen. Dieses Mal für jene, die bislang zu großen Teilen von Einschränkungen ausgenommen waren. „Wir müssen darüber sprechen, ob wir die Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte noch einmal verschärfen“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag der OZ.

MV werde auf dem Krisentreffen zudem einen eigenen Vorschlag einbringen: Der Bund soll Reha- und Kurkliniken im gesamten Land „freiziehen“. Schwesig will sie angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle als Not-Krankenhäuser nutzen. „Es muss unser wichtigstes Ziel bleiben, dass alle, die schwer erkranken – ob an Corona oder einer anderen Krankheit – auch weiter die notwendige medizinische Hilfe erhalten“, so Schwesig.

Zehn Leute maximal – auch bei Geimpften

Der Beschlussentwurf, über den Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten wollen, sieht unter anderem eine Schließung von Klubs und Diskotheken vor. MV hat das bereits umgesetzt. Neu sind die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. Auch sie sollen sich künftig nur mit maximal neun weiteren, ebenfalls geimpften Personen treffen dürfen – und zwar sowohl drinnen als auch draußen. Kinder unter 14 Jahren werden weiterhin nicht mitgerechnet. Für Ungeimpfte bleibt es bei der Regel, dass ein Hausstand maximal zwei weitere Personen treffen darf.

Schwesig sagt dazu: „Die Empfehlung der Experten ist, dass wir alle unsere Kontakte noch stärker beschränken. Niemand muss Weihnachten allein unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Aber es kann wirklich nur im kleinen Kreis gefeiert werden, am besten mit vorherigem Test.“ Die Warnung des neuen Expertenrates der Bundesregierung sei deutlich gewesen: „Wir brauchen zusätzliche Schutzmaßnahmen, um der Omikron-Variante entgegenzuwirken. Und wir müssen uns vorbereiten, damit auch bei einer noch einmal höheren Zahl an Erkrankungen die öffentliche Infrastruktur aufrechterhalten werden kann.

Experten sorgen sich vor Omikron

Sorge bereitet den Fachleuten vor allem die Omikron-Variante: Sie gilt als vier Mal so ansteckend wie der Delta-Typ des Coronavirus. Ob sie weniger krankmachend ist, sei noch offen. „Wir wissen bisher nur, dass Geimpfte in der Regel milde Verläufe haben. Aber auch sie haben Symptome“, so der Rostocker Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger. Auch er sprach sich gegenüber der OZ für weitergehende Kontaktbeschränkungen aus – auch für Geimpfte: „Wir alle haben es selbst in der Hand, ob wir einen harten Lockdown brauchen oder mit ein wenig persönlicher Zurückhaltung Omikron in Schach halten können“, so Reisinger. Auch wenn die Neuinfektionen derzeit in MV stagnieren: „Nach Weihnachten werden wir wieder einen Anstieg sehen.“ Reisinger rechnet damit, dass Omikron schon Ende Januar die dominante Variante im Land sein wird.

Der Greifswalder Fachmann Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner bringt neben den Kontaktbeschränkungen noch weitere Maßnahmen gegen Omikron ins Spiel: Er fordert zum Beispiel strengere Quarantäne-Regeln. Das Robert Koch-Institut erlaubt, dass sich Infizierte nach fünf Tagen mit einem PCR- und nach sieben Tagen mit einem Schnelltest freitesten können. „Das sollten wir nicht mehr machen. Wir sollten bei zehn Tagen Quarantäne bleiben. Nur so unterbrechen wir Infektionsketten ganz sicher.“

Hübner sagt, dass viele Fragen zu Omikron noch offen sein. „Wir erwarten schon länger eine Variante des Coronavirus, die abgeschwächt ist. Aber ob das schon Omikron ist, wissen wir nicht.“ Er rate daher zur Vorsicht: „Unsere Kliniken sind bereits am Limit. Wenn wir erst etwas unternehmen, wenn sich die Variante ausgebreitet hat, ist es zu spät. Wir können uns keine Fehler mehr erlauben.“ Wenn die Befürchtungen der Wissenschaftler nicht eintreten, könne jederzeit wieder gelockert werden. „Omikron lässt sich nicht aufhalten, aber wir können das Tempo drosseln.“

Von Andreas Meyer