Rostock

In der letzten Sitzung der Rostocker Bürgerschaft vor der Sommerpause stand unter anderem auch der Betreuungsschlüssel und die Finanzierung in den Kindertageseinrichtungen in Rostock auf der Tagesordnung. Direkt vor der Sitzung hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zur Demonstration vor der Stadthalle aufgerufen. Gefordert wurden die Anerkennung von Tariflöhnen, gute Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten und die Anerkennung des Bürgerbegehrens – mehr als 8000 Unterschriften für einen besseren Personalschlüssel kamen zusammen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist deutlich zu spüren, dass seit jeher in den Kitas Personal fehlt. Der Mangel wirkt sich so stark aus, dass Mitarbeiter in den Kitas an der Belastungsgrenze arbeiten und somit viele krank werden, die Freude an dem Beruf verloren geht“, betonte die zweifache Mutter und Erzieherin Claudia Köster. Darunter würden auch die Kinder leiden. Sie forderte die Mitglieder der Bürgerschaft auf, die Anträge nicht zu vertagen und für einen erhöhten Betreuungsschlüssel zu stimmen.

Verwaltung begrüßt Initiative

Die Politiker debattierten zunächst emotional über die beiden Anträge von Sybille Bachmann (Rostocker Bund) sowie von SPD, Linke, Grüne und CDU/UFR vor. Alle betonten, mehr Erzieher in den Einrichtungen haben zu wollen. „Bei Kindern kann man auch gerne emotional werden“, betonte Steffen Bockhahn, Senator für Soziales, Jugend, Gesundheit und Schule. Er bestätigte, dass auch die Verwaltung Initiativen zur Verbesserung der Betreuung und Bildung von Kindern begrüße. Jedoch sollten die derzeit laufenden Verhandlungen zu einem neuen Landesrahmenvertrag abgewartet werden, unter anderem um landeseinheitliche Standards möglich zu machen. Zudem müsse sichergestellt werden, dass sich auch das Land an den Kosten beteilige. „Ich möchte Dinge, die wir auf den Weg bringen, auch zu Ende bringen“, so der Senator. Auch die Verwaltung arbeite bereits an Vorschlägen.

Entscheidung vertagt

Schließlich wurde die Entscheidung der Rostocker Bürgerschaft doch vertagt. „Wir möchten, dass zu Protokoll genommen wird, dass an einem Vorschlag gearbeitet wird, der den heutigen Anträgen in nichts nachsteht und dass dieser Vorschlag wenn möglich im August vorgelegt werden soll“, so Eva-Maria Kröger (Linke). Es solle nichts beschlossen werden, was noch auf wackeligen Beinen steht.

Von Katharina Ahlers