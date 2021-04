Rostock

Ein falscher Pfleger muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht in Rostock verantworten. Dem 54-Jährigen werden gewerbsmäßiger Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Laut Anklage soll er mehrere Monate ohne Befähigung und Erlaubnis als Pflegekraft in verschiedenen Rostocker Einrichtungen gearbeitet und einen Gesamtlohn von 7300 Euro kassiert haben.

Die für die Anstellungen notwendigen Unterlagen soll er gefälscht haben. In Handschellen gefesselt wurde der 54 Jahre alte Jürgen-M. S. in den Gerichtssaal geführt. Er sitzt derzeit wegen einer ähnlichen Sache in Strafhaft.

Dokumente entstanden am Computer

Laut Anklage bewarb sich S. im Oktober 2019 mit einer 1992 in Darmstadt vom vermeintlichen Regierungspräsidenten ausgestellten Urkunde, die ihn als staatlich geprüfter Krankenpfleger auswies. Die täuschend echt wirkenden Dokumente entstanden jedoch am Computer des Angeklagten.

Der heute 54-Jährige arbeitete mit dieser Masche in mehreren Rostocker Pflegeeinrichtungen. Die Fälschung flog erst im Frühjahr 2020 auf. Bis dahin gelang es dem Angeklagten immer wieder, die Heimleitungen in den Vorstellungsgesprächen von sich und seinen angeblichen Pfleger-Qualitäten zu überzeugen. Auch soll er einer Heimbewohnerin den Ausweis und andere Dokumente gestohlen haben.

Geständnis verlesen

Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft einigten sich in einer Verständigung darauf, dass S. im Fall eines umfassenden Geständnisses eine Gesamtfreiheitsstrafe von maximal fünfeinhalb Jahren zu erwarten habe. In dieser ist die erste Haftstrafe bereits integriert. Im Anschluss an den so genannten Deal ließ der Angeklagte über seinen Anwalt ein Geständnis verlesen. In diesem räumte er alle ihm vorgeworfenen Taten ein. Das Urteil soll bereits am 27. April fallen.

Von Stefan Tretropp