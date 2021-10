Rostock

Im Vorfeld der Partie des FC St. Pauli gegen den F.C. Hansa Rostock am Sonntag in Hamburg sind in Rostock Graffiti entdeckt worden, die auf das feindschaftliche Verhältnis beider Fan-Lager hinweisen. Darunter sind auch antisemitische Schmierereien an einer Brücke in Evershagen. Die Polizei in Rostock ermittelt. Nach Angaben der Beamten sei auch der Staatsschutz involviert.

Wer hat etwas gesehen? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 03 82 / 0 88 88 22 22 oder per Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de.

Bereits am Wochenende hatten Fans des Hansa Rostock für einen Eklat gesorgt, als sie ein pietätloses Banner im Stadion gezeigt hatten.

Von OZ