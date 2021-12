Vor Weihnachten: Musiker Danny Buller aus Rostock singt für Senioren

Rostock

Danny Buller hat ein Herz für Senioren. Schon früher habe er immer gern den Geschichten seiner Großeltern gelauscht und denke bis heute gern daran zurück. Und eben weil ihm ältere Menschen so sehr am Herz liegen, tritt der Musiker regelmäßig in Alten- und Pflegeheimen auf, auch in Rostock.

Gerade jetzt zur Adventszeit, in der nun schon zum zweiten Mal verschärfte Besuchsregeln wegen der Corona-Pandemie gelten, sei das immer „eine wunderschöne Stunde für die Bewohner“, sagt Buller.

Senioren erinnern sich bei seinen Songs an früher

Fast täglich hat er im Dezember in Einrichtungen in Rostock und der Region, aber auch andernorts in MV oder Schleswig-Holstein gesungen. Das Feedback: überragend. „Die Älteren freuen sich so sehr, wenn ich da bin“, sagt der Entertainer, der sich auf Schlagermusik spezialisiert hat, denn er singt „ihre Musik“. Wenn er „Rosamunde“ oder „Lily Marleen“ anstimme, so würden die Augen von Demenzpatienten manchmal für einen Moment wieder richtig klar werden. „Sie erinnern sich an früher, wenn sie die Lieder hören“, sagt Buller.

Und auch die anderen Bewohner öffnen sich. Einmal habe ein über 90-jähriger Mann angefangen zu weinen, weil ihn ein Titel so sehr berührte. „Er hat sich entschuldigt, dass er mein Programm unterbrochen hat. Aber das war gar nicht nötig. Ich habe Pause gemacht und ihn erzählen lassen.“

Der Senior sei Soldat auf einem Schiff gewesen, das gesunken ist. Viele junge Leute an Bord hätten damals nach ihrer Mutti gerufen. An diese Situation habe der Gesang von Buller den Mann erinnert. Er sei froh, dass der Rentner diese Geschichte mit ihm geteilt habe, so der gebürtige Rostocker, der heute mit Frau und der fünfjährigen Tochter in Nordwestmecklenburg lebt.

Natürlich gebe es aber auch viele fröhliche Momente, wenn Buller auftritt. „Manche springen auf und freuen sich und fangen an zu tanzen.“ Zur Adventszeit singe er selbstverständlich auch Weihnachtslieder – aber nicht nur „Last Christmas“ und dergleichen, sondern vor allem deutschsprachige Lieder. „Über die freuen sich die Älteren am meisten, die kennen sie und können sie mitsingen.“

Auf die Idee brachten ihn Frau und Schwiegermutter

Dass er „Ein Herz für Senioren“ hat, bewies Buller schon zu Beginn der Pandemie, im Frühjahr 2020. Da waren Auftritte für Künstler kaum möglich. Auf die Idee, in Heimen zu singen, brachten ihn seine Frau und Schwiegermutter, die beide in Pflegeberufen arbeiten, sagt er.

Er rief die Aktion „Ein Herz für Senioren“ ins Leben, trat unter anderem im Heim von Renafan auf der Holzhalbinsel im Rostocker Stadthafen auf. Die Bewohner hätten sich seit Tagen darauf gefreut, sagte dazu Hausleitung Evelyn Tippner, es sei eine willkommene Abwechslung in einer doch schwierigen Zeit.

Die Auftritte in Pflegeeinrichtungen zu realisieren, sei nicht immer ganz einfach, so Buller. In manche Heime dürfe er gar nicht hinein, in die meisten mit Nachweis des Impfzertifikats und einem aktuellen Test. „Wenn ich singe, muss ich dann mindestens sechs Meter Abstand halten.“ Das falle ihm nicht immer leicht, weil er normalerweise am liebsten nah am Publikum sei.

Für die Auftritte in Seniorenheimen gibt es nicht nur Lob

Manchmal müsse er für seine Auftritte in Heimen auch Kritik einstecken, sagt der Musiker. „Ich bekomme Nachrichten und Kommentare in den sozialen Medien, da werde ich regelrecht denunziert und die Leute fragen: Wie kannst du nur?“ Aber so lange er den Senioren eine Freude machen könne, tue er das, so Buller.

So heißt es in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes MV unter anderem: „Der sozialen Isolation der Bewohnenden ist entgegenzuwirken.“ Aktuell dürfen bis einschließlich 28. Dezember täglich bis zu drei Personen einen Bewohner im Pflegeheim besuchen – auch ohne Voranmeldung, aber mit aktuellem Test.

Zweimal tritt Danny Buller in diesem Jahr noch auf, am 24. und 25. Dezember. „Dann gehe ich in die Ferien und verbringe die Zeit mit meiner kleinen Familie.“ 2022 will er dann voll durchstarten, mit der neuen Single „Denn deine Liebe“. Die wurde bereits im Oktober veröffentlicht, das Video sei nun auch fix und fertig, sagt Buller. Gedreht wurde es in Andalusien – „weil ich die bunten Farben einfach so liebe“, sagt der Entertainer.

Er habe auch schon die nächsten Titel vorbereitet, die im kommenden Jahr erscheinen sollen. Auch wenn die Pandemie dann noch nicht ausgestanden sein sollte: „Trübsal blasen ist keine Option“, so der Mecklenburger Optimist.

Von Katrin Zimmer