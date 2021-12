Kühlungsborn

Derzeit ist wenig los auf dem Campingpark Kühlungsborn. Der Platz bietet einen ruhigen Anblick. Auf der 12 Hektar große Anlage sind derzeit rund 50 Gäste. Zu ihnen gehören auch Heike (58) und Katja (52) Leonhard aus dem bayerischen Fürstenfeldbruck. Sieben Tage Aufenthalt haben sie eingeplant und sind beeindruckt von der Ruhe hier, besonders vom menschenleeren Strand. „Im Spätsommer 2020 waren wir zum ersten Mal hier“, sagt Heike Leonhard, die guten Erfahrungen waren Gründe, wiederzukommen. Und: Katja Leonard war sogar in der Ostsee baden – sie ist ja nur wenige Meter entfernt.

Junge Familie von Rügen sucht die Ruhe

Von der Insel Rügen sind Maria Wardius (33) und Christoph Nordt (34) mit ihren Kindern Hannah (2) und Nele (3) angereist. Sie kommen aus dem Örtchen Patzig bei Bergen, die Eltern parken den großen Campinganhänger ein. Eine Woche Aufenthalt ist eingeplant, aber jetzt teilt sich die Familie erstmal. „Ich muss noch arbeiten“, erklärt Christoph Nordt, „und komme am Ende der Woche wieder her.“ So bleibt Maria Wardius mit Töchterchen Nele in Kühlungsborn. Dabei spielt die Ruhe eine wichtige Rolle. „Hier kann man schön chillen“, sagt Maria Wardius, „außerdem gibt es tolle Spielplätze.“ Die Familie kennt diesen Campingplatz bereits seit 2018. Das Campen ist für sie eine Lebenseinstellung, „früher waren wir mit dem VW-Bus unterwegs“, sagt Maria Wardius. Jetzt hängt ein großer Caravan hinten dran, mit mehr Komfort, auch für die Kinder. „Da ist sogar ein Doppelstockbett drin“, erklärt die Mutter.

Auch Hunde haben am Strand viel Auslauf

Kathrin Richter (35) und Matthias Bartels (40) kommen aus dem Bördekeis in Sachsen-Anhalt, genauer gesagt, aus Domersleben. Die beiden haben ihre Hunde dabei, der Border-Collie heißt Lake und der Terrier-Mix hört auf den Namen Lee. Die beiden Hunde können sich am Strand richtig austoben. „Das geht ja im Sommer sonst nur am Hundestrand“, sagt Kathrin Richter. Sie haben den Platz vom 5. bis zum 18. Dezember gebucht. „Man muss auch mal von zu Hause weg“, sagt Matthias Bartels, in Kühlungsborn ist eine längere Auszeit möglich, auch mit viel Auslauf für die Hunde.

2G-Plus-Regel gilt auf Campingplätzen

Auf Campingplätzen gilt derzeit die 2G-plus-Regel. „Wir bekommen deswegen derzeit auch Absagen“, erklärt Gunnar Lange (50), Geschäftsführer der Campingpark Kühlungsborn GmbH. „Aber dann kommen gleich immer neue Buchungen nach.“ Unter normalen Bedingungen sind im Sommer bis zu 18 000 Gäste auf dem Campingpark Kühlungsborn.

Dem Stress in der Stadt entkommen

Derzeit ist es ruhig. Am westlichen Ende des Campingplatzes stehen rund 100 Wohnwagen, die von Dauercampern genutzt werden. Zu ihnen gehört auch Guntram Meyer (72) aus Schwerin, der hier mit seiner Frau regelmäßig zu Gast ist. „Seit vier Jahren haben wir einen festen Platz hier“, sagt Meyer, „wir campen schon seit 50 Jahren.“ Auch für das Schweriner Ehepaar ist der Campingplatz ein kleiner Fluchtpunkt, die gut ausgebaute Parzelle bietet fast Wohnungs-Komfort. In der Corona-Zeit wollen die beiden Eheleute dem Stress der Stadt entkommen, „es ist ja nur eine Stunde Fahrt von Schwerin bis hier“, sagt Meyer. Das Ehepaar unternimmt hier lange Spaziergänge in der Gegend.

Zum Jahreswechsel wird es richtig voll auf dem Campingplatz

Der große Ansturm der Wintercamper kommt erst noch. „Am 26. und 27. Dezember geht’s los“ – das ist die Erfahrung von Campingpark-Geschäftsführer Lange. Die rund 600 Stellplätze auf dem Platz sind zum Jahreswechsel alle belegt, so verbringen Camper gerne den Jahreswechsel. Auch unter den derzeitigen strengen Corona-Auflagen ist das möglich, beim Einchecken werden die Gäste akribisch kontrolliert, erklärt Gunnar Lange. Und das Abstandhalten ist auf den Campingplätzen gut machbar – die einzelnen Parzellen liegen weit genug auseinander.

Gut ausgebaute Infrastruktur auf dem Platz

Campen muss nicht unbedingt spartanisch sein. In Wohnwagen und Wohnmobilen gibt es heute genug Annehmlichkeiten. Gunnar Lange verweist auch auf die gut ausgebaute Infrastruktur auf dem Platz, die die Camper vorfinden. Der Platz ist modern ausgestattet mit Waschräumen, Bädern, Spa und Saunen, sogar ein kindergerechtes Bad gibt es hier. Auch Hundebesitzer können ihre Lieblinge hier abduschen, wenn sie vom Strand kommen. Es gibt nebenan auch zwei Restaurants. Gunnar Lange erläutert weitere Modernisierungsmaßnahmen: Nach und nach werden die Stellflächen für die Caravans und Wohnmobile befestigt, damit sie auch im der kalten Jahreszeit besser nutzbar sind.

Die Winterpause beginnt erst im Januar und dauert bis März

Nach dem großen Ansturm zum Jahreswechsel kommt die Ruhe. Der Campingpark Kühlungsborn bleibt regulär vom 9. Januar bis zum 11. März 2022 geschlossen. „In dieser Zeit kommen nur ein paar Dauercamper vorbei, die mal auf ihrer Parzelle nach dem Rechten schauen“, sagt Gunnar Lange. Im März startet hier die Camping-Saison 2022.

Von Thorsten Czarkowski