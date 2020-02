Vor dem Verfall bewahrt: Schloss Groß Lüsewitz ist jetzt ein Ort für Ferien und Feste

Groß Lüsewitz

Ein Schloss als Sanierungsprojekt: Das muss man – oder auch frau – sich erst einmal trauen. Sandra (37) und Volker Oelschläger (57) besaßen den Mut für diese Mammutaufgabe. Zu deren Größe passt der Riesenmammutbaum, der vor dem Schloss Groß Lüsewitz steht. Das Zypressengewächs wurde am 1. September 1986 gepflanzt.

Volker Oelschläger hatte das Schloss von 1991 bis 2000 vom Land Mecklenburg-Vorpommern gemietet, anschließend bis 2013 von der Gemeinde Sanitz gepachtet. „Das Haus verfiel aber immer mehr“, berichtet Sandra Oelschläger. Sie hatte sich jedoch schnell in dieses herrschaftliche Gebäude, das auf einem Hügel steht, verliebt.

„Das Haus muss unbedingt erhalten werden“

„Lass’ es uns richtig machen und das Schloss kaufen!“, erinnert sich Sandra Oelschläger an den folgenschweren Entschluss. 2013 war es so weit: Volker und Sandra Oelschläger kauften das Schloss Groß Lüsewitz, begannen seine Sanierung und Restaurierung.

Sofort seien das Dach und die Entwässerung erneuert worden – das Schloss war damit oben und unten wieder „dicht“. In kleinen Schritten ging es weiter. „Die Arbeiten haben unheimlich Spaß gemacht. Solch ein Haus baut heute niemand mehr, das muss unbedingt erhalten werden“, betont die „Schlossherrin“.

Das ist Schloss Groß Lüsewitz bei Sanitz. Quelle: Bernhard Schmidtbauer

Sie habe alle Arbeiten koordiniert und gemanagt: „Ich hatte großes Glück, mein Vater hat mir sehr geholfen. Er ist mein großer Held“, erklärt Sandra Oelschläger. Detlef Schulz (60) sei Elektriker – und ein Allroundtalent. Egal, ob etwas zu mauern, verputzen, streichen, fliesen oder zu reparieren ist, er kann es und er macht es.

So seien nach und nach mehrere Wohnungen im Schloss entstanden, dazu die Ferienwohnungen. „Fünf sind bereits fertig, die sechste ist gerade im Bau“, berichtet Sandra Oelschläger. Sie werde „Traumschloss“ heißen, jede der Ferienwohnungen trage einen Namen. Das würden die Gäste sehr schätzen. Sie ist Vermögensberaterin für die Deutsche Vermögensberatung, auch Volker Oelschläger arbeitet für das Unternehmen. Beide haben ihre Büros im Schloss.

Aus Hamburg zurück nach MV

Die gebürtige Rostockerin hat nach dem Abitur 2002 in Hamburg Bankkauffrau gelernt, „das war ein sehr begehrter Beruf“. „Danach musste ich aber wieder zurück nach Mecklenburg-Vorpommern“, sagt sie. An der Universität Rostock studierte sie BWL. „Bei meiner Tätigkeit als Vermögensberaterin stehen die Ziele und Wünsche meiner Kunden im Mittelpunkt.“

Ihre Lieblingsfächer waren Mathe und Physik – sowie Kunst. „Mit Zahlen habe ich es ja von Berufswegen, meine Kreativität kann ich seit Jahren hier im Schloss ausleben“, erklärt die Mutter zweier Kinder.

Ort für Trauungen und Tagungen

Seit 2016 ist das Haus auch Trauungsort für das Standesamt Sanitz. 50 Plätze stehen für Trauungen und anschließende Kaffeerunden zur Verfügung. „2019 haben 20 Paare bei uns geheiratet“, sagt Sandra Oelschläger. Auch in diesem Jahr werde es dieses Angebot geben. Ebenso kann ein Schlosssaal für Tagungen gemietet werden.

Bald sollen Gäste in die sechste Ferienwohnung einziehen. „Unsere Ferienwohnungen sind ideal für Familien mit zwei bis drei Kindern.“ In der Gästebetreuung gibt es jede Menge zu tun. Dabei hat Sandra Oelschläger eine gute Seele an ihrer Seite, die rund um die Uhr für die Feriengäste da ist und die ebenso durchs Schloss wirbelt: „Ich weiß nicht, was ich ohne Mandy Knapp machen würde“, sagt sie.

Für Gäste liege Groß Lüsewitz ideal: Diejenigen, die Ruhe suchen, seien in der Region mit ihren vielen Wäldern total richtig. Und wer an die Ostsee oder in die Großstadt Rostock mit ihren geschichtsträchtigen Orten wolle, könne die touristischen Zentren schnell erreichen.

Rittergut Groß Lüsewitz 1344 erstmals urkundlich erwähnt

Das Schloss Groß Lüsewitz selbst und seine Vorgänger haben eine lange Historie. Das Rittergut Groß Lüsewitz wurde 1344 erstmals urkundlich erwähnt. Bis 1489 stellte dort die Familie von Thulendorf die Lehnsherren. In den folgenden Jahrhunderten lösten sich illustre Familien als Besitzer ab. Dazu zählen unter anderen die von Bevernest, die das Gut bis 1670 als Lehen vom Mecklenburger Herzog besaßen. Im 18. Jahrhundert gehörte es mehrere Jahrzehnte der Familie von Walsleben, es folgten unter anderen die Familien von Pressentin und von Arnim.

Barocker Vorgängerbau 1895 durch Brand zerstört

Das heutige Herrenhaus wurde von 1896 bis 1898 im Stil der Neorenaissance erbaut. Das schlossähnliche Gebäude entstand an Stelle eines barocken Vorgängerbaus, der 1895 bei einem Brand zerstört wurde. Architekt des neuen Herrenhauses war Gotthilf Ludwig Möckel, Leiter des mecklenburg-schwerinschen Kirchenbauwesens. Nach seinen Entwürfen wurden etwa das Rostocker Ständehaus und das Jagdschloss Gelbensande errichtet. Der Baubeamte des Großherzogs war auch freiberuflich tätig.

Bauherr in Groß Lüsewitz war Friedrich Ferdinand Biermann, der das Gut von seinem Vater, Gottlieb Friedrich Ferdinand Biermann, erhielt. Nach dem Tod von Friedrich Ferdinand Biermann erbte sein Sohn Werner den Besitz. Von 1926 bis 1943 besaß Hans Thyssen aus Mühlheim das Gut, in den letzten beiden Kriegsjahren dann Eberhard Thyssen.

Nach dessen Enteignung befand sich das Gut im Eigentum des Landes Mecklenburg. Das Herrenhaus wurde bis 1949 als Tuberkulose-Krankenhaus genutzt. Von 1949 bis 1991 fungierte das Herrenhaus als Sitz der Leitung des Instituts für Pflanzenzüchtung.

1982 verursacht Feuer hohen Sachschaden

Sandra Oelschläger hat von den beiden Großbränden gehört, die das alte Gutshaus und das neue Schloss in Mitleidenschaft zogen. Nach dem verheerenden Feuer von 1895 stand 87 Jahre später auch das Schloss in Flammen. Am 6. Mai 1982 verursachte ein Feuer einen hohen Sachschaden. Glücklicherweise starb dabei niemand. All das war vor ihrer Zeit.

Dann kam der 7. Juli 2016. „Als ich mit dem Auto nach Groß Lüsewitz zurückfuhr, da sah ich bereits von weitem eine große, schwarze Rauchsäule“, erzählte sie. Und je näher sie dem Dorf und ihrem Schloss kam, je mehr Feuerwehren sie sah, desto stärker sah sie ein Horror-Szenario vor sich. „Mir wurde ganz anders, ich dachte, dass es wieder im Schloss brennt“, sagt Sandra Oelschläger.

Die bei einem Großfeuer am 7. Juli 2016 im Julius-Kühn-Institut (JKI) in Groß Lüsewitz zerstöre Kartoffelhalle Quelle: Annett Sitte/JKI

Aber dann sah sie, dass nicht das Schloss brannte, sondern eine Wirtschaftshalle des benachbarten Julius-Kühn-Instituts (JKI). Das Feuer zerstörte die sogenannte Kartoffelhalle komplett. 84 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden wurde damals auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt.

Das Schloss erneut als Sanierungsprojekt – und das nach einem Großbrand: Dieser Schicksalsschlag blieb Sandra Oelschläger erspart.

Von Bernhard Schmidtbauer