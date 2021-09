Wirtschaft - „Mela“ in Mühlengeez: So wichtig ist die Messe für die Landwirtschaft in MV

Vom 16. bis 19. September findet die 30. Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung – kurz: Mela – in Mühlengeez (Landkreis Rostock) statt. Die Bauern in MV nutzen die Bühne, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen – und um gemeinsam zu diskutieren, wie die Landwirtschaft krisensicherer werden kann.