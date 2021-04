Rostock

Die CDU/UFR-Fraktion der Rostocker Bürgerschaft fordert vor der kommenden Sitzung am 21. April Testmöglichkeiten auf das Corona-Virus für alle Anwesenden. „Vor dem Hintergrund, dass voraussichtlich nun auch Unternehmen verpflichtet werden, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tests zu ermöglichen, wäre es ein fatales Signal, wenn wir zu einer Sitzung mit fast 100 Teilnehmern zusammenkommen, ohne dass sich diese testen lassen können“, heißt es in einem Schreiben vom Fraktionsvorsitzenden Daniel Peters an Regine Lück.

Aus dem Büro der Präsidentin der Bürgerschaft kam am Freitagnachmittag dazu die Nachricht: „Die Möglichkeit der Testung wurde organisiert.“ Bürgerschaftspräsidentin Lück betont, einem solchen Vorschlag offen gegenüber zu stehen. „Wenn so etwas aus dem politischen Raum heraus gefordert wird, wird sich das Präsidium damit befassen. Dann sollte man das ermöglichen.“ Eine Möglichkeit sei, den Container auf dem Neuen Markt für den Schnelltest vor der Sitzung zu nutzen. „Für alle, die den Container nicht aufsuchen können, sind wir gerade dabei, ein Team zu organisieren, dass vor Ort Tests ermöglichen wird. In diesem Fall müssten die Teilnehmer dann früher in die Stadthalle kommen.“

Sitzung auf ein Minimum beschränken

Auf der Tagesordnung für Mittwoch stehen unter anderem der weitere Umgang mit dem Bäderschiff „Undine“, ein gemeinsamer Nahverkehrsplan der Stadt und des Landkreises Rostock sowie die Erhöhung der Kurabgabe. Daniel Peters bittet, die Anzahl der Themen zu reduzieren – auf die tatsächlich unaufschiebbaren Angelegenheiten. „Es ist den Bürgern nicht mehr zu erklären, dass sie massive Kontaktbeschränkungen im persönlichen Lebensumfeld sowie Einschränkungen des öffentlichen Lebens hinnehmen müssen und zeitgleich eine eventuell sechsstündige Sitzung ihrer kommunalen Vertretung erfolgt“, erklärt er.

Auch dieser Punkt solle, so Lück, geprüft werden. „Wir müssen sehen, wie die Prioritäten sind, welche Entscheidungen für die Weiterarbeit der Verwaltung dringend benötigt werden. Das müssen wir am Montag beraten.“

Digitale Sitzungen gefordert.

Die Fraktion bringt in diesem Zusammenhang ihr Unverständnis über die noch immer stattfindenden Präsenzsitzungen der Gremien zum Ausdruck. Die Bürgerschaft hatte bereits im Januar entschieden, dass Ortsbeiräte und Ausschüsse selbst über die Sitzungsform entscheiden können. „Die Verwaltung hat in der Zwischenzeit die technischen und infrastrukturellen Möglichkeiten für digitale Sitzungen geschaffen“, heißt es von der Stadt.

Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Bürgerschaft selbst solange als Präsenzsitzung stattfindet, bis ein Gesetz oder die Landesverordnung das verbietet. „Ich sehe da einen zu hohen logistischen Aufwand – nicht nur wegen der 53 Mitglieder sondern auch wegen der zahlreichen Verwaltungsgäste, die erwartet werden“, so Lück. „Wir wollen prüfen, ob wir der Öffentlichkeit vorschlagen wollen, auf einen Besuch zu verzichten und sich die Sitzung im Livestream anzusehen.“ Diese findet am Mittwoch ab 16 Uhr in der Stadthalle statt und wird zudem über einen Livestream auf dem YouTube-Kanal „Sieben Tuerme“ der Hanse- und Universitätsstadt Rostock übertragen.

Von Katharina Ahlers