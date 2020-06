Vor die Tür gesetzt: Rostocker ist enttäuscht von der Universitätsmedizin

Rostock

Jens-Uwe Fischer ist enttäuscht – und stinksauer noch dazu. Seine Emotionen kochen hoch, deswegen sprudeln die Fakten nur so aus ihm raus. Vor zwei Jahren fing Fischer eine Stelle bei der Logistik-Tochterfirma der Rostocker Universitätsmedizin an. „Der Job hat mich gerettet, nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit hatte ich endlich wieder eine Aufgabe, die zwar stressig war, mir aber großen Spaß gemacht hat“, sagt der 56-Jährige, der auch schon mal 21 Jahre lang als Autoverkäufer selbstständig gewesen ist.

Bei der Unimedizin war Fischer für den Wachdienst an der Pforte eingeteilt, arbeitete 12-Stunden-Schichten, immer tagsüber und nachts im Wechsel. Die Stelle war auf zwei Jahre befristet: „Am 24. Juni ist sie ausgelaufen“, sagt Fischer und zeigt zum Beweis seinen Arbeitsvertrag.

Vor dem Dienstantritt nach Hause geschickt

Er hat sich große Hoffnungen gemacht, dass er an der Klinik bleiben darf. „Ich war immer zuverlässig, nie krank und wurde in den zwei Jahren auch 26-mal aus den freien Tagen zurückgeholt“, betont Fischer. All das habe er ohne zu klagen mitgemacht – genau wie die Mehrbelastungen durch die Corona-Pandemie.

180 oder teilweise mehr als 200 Arbeitsstunden pro Monat seien keine Seltenheit gewesen. Pausen gab es während der Schichten keine. Fischer ertrug das auch, um sich einen guten Ruf im Unternehmen zu erarbeiten, der – wie er hoffte – am Ende mit der Weiterbeschäftigung belohnt werden würde.

Ein Entfristungsgespräch hätte es bereits gegeben, auch der Betriebsrat der Firma hätte der Weiterbeschäftigung zugestimmt. Das bestätigt ein Mitglied des Gremiums telefonisch gegenüber der OZ. Es sei extra einem neuen Pausenkonzept zugestimmt worden, um die fünf Stellen halten zu können – als Kompromiss mit der Geschäftsleitung. Der Betriebsratsvertreter kann deshalb nicht verstehen, wieso Fischer jetzt auf der Straße sitzt. Denn so ist es gekommen: „Als ich am 25. Juni wie immer 20 Minuten vor Schichtbeginn zur Arbeit kam, wurde ich schon erwartet. Mir wurde dann mein Dienstausweis abgenommen und ich habe mich gefühlt wie ein Schwerverbrecher“, sagt Fischer, der nun wieder arbeitslos ist.

Mündlich Hoffnung auf Entfristung gemacht

Dass es so kommt, hätte er befürchtet. „Als ich im Personalbüro wegen meiner Entfristung anrief, hieß es, dass noch eine Unterschrift fehlt. Deshalb hatte ich auch noch nichts zum Unterschreiben bekommen“, sagt er. Für den Rostocker steht aber fest: „Eine mündliche Zusage zur Weiterbeschäftigung ist für mich genauso viel wert wie eine schriftliche.“

Sein Teamleiter hätte sich am 22. Juni gemeldet, ob er mal in die Klinik kommen könnte, man müsse reden. „Aber an diesem und am nächsten Tag hatte ich frei und war auch wirklich mal nicht da, es gab Nachwuchs in der Familie und ich war in Berlin“, erinnert sich Fischer. Am Telefon hätte er nicht erfahren, worum es ging – deshalb sei er auch am 25. Juni wie gewohnt zur Arbeit gekommen.

Fünf Mitarbeiter werden nicht weiter beschäftigt

Die Rostocker Universitätsmedizin bestätigt den Vorgang. „Leider konnten die betroffenen Mitarbeiter aus internen Verfahrensgründen teilweise nur sehr kurzfristig über das Auslaufen der Verträge informiert werden. Dies bedauern wir“, heißt es vom Vorstand. Neben Fischer seien noch weitere Pfortenmitarbeiter davon betroffen, dass ihre auslaufenden Verträge nicht verlängert werden.

Dass der Betriebsrat einer Entfristung bereits zugestimmt hätte, stimme dagegen nicht: „Es gab gar keinen Mitbestimmungsantrag zur Entfristung der Mitarbeiter an den Betriebsrat“, heißt es aus der UMR. Warum der OZ ein solcher Vorgang bestätigt wurde, könne sich der Vorstand nicht erklären.

Die Arbeitnehmervertretung sei über ein geändertes Pfortenkonzept informiert worden. „Aufgrund geänderter Anforderungen wird dieses Konzept jedoch noch einmal überarbeitet. Der Mitbestimmungsantrag bezog sich nur auf Änderungen der Pausenregelungen“, heißt es aus dem Vorstand.

Alle Prozesse und Konzepte der UMR auf dem Prüfstand

Jens-Uwe Fischer fühlt sich wegrationalisiert. „Mir wurde gesagt, das hätte ich dem neuen Sparkurs zu verdanken“, sagt er. Die UMR will davon aber nicht reden. „Es sind keine Entlassungen, sondern zeitlich befristete Arbeitsverträge, die regulär auslaufen. Der Bereich ist aktuell überbesetzt, deshalb sind die Entfristungen leider nicht möglich.“

Zudem sei die Universitätsmedizin keine Behörde mit einem fixen Stellenplan, sondern ein Unternehmen mit mehr als 4000 Mitarbeitern. „Im Rahmen des Sanierungsprozesses stehen alle Prozesse und Konzepte in der gesamten UMR auf dem Prüfstand“, so der Vorstand.

Dabei sollen keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen. „Dies kann in Bereichen, in denen ein Personalüberhang nicht durch Renteneintritt abgebaut werden kann, auch bedeuten, dass befristete Verträge leider nicht verlängert oder entfristet werden können“, heißt es. Die Qualität der Krankenversorgung bleibe dabei stets gewahrt. Für Jens-Uwe Fischer steht nach seinen Erlebnissen aber fest, dass dies „nicht unbedingt für den menschlichen Umgang gilt“.

Vertragsbefristung moralisch fragwürdig

Ähnlich sieht es auch Verdi-Bezirksgeschäftsführer Detlev Follak: „Formalrechtlich sind befristete Arbeitsverträge möglich. Die gesetzliche Regelung wird jedoch häufig zum Nachteil der Arbeitnehmer ausgenutzt und ist aus meiner Sicht moralisch fragwürdig, wenn es sich nicht um sachlich begründete Befristungen handelt“, sagt der Gewerkschafter.

Von Claudia Labude-Gericke