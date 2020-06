Die Autokinos in Wismar, Güstrow und Bad Doberan haben wieder geschlossen. Die Geschichte des in Corona-Zeiten entstandenen Kulturangebots ist damit aber noch nicht zu Ende. Die Veranstalter halten an Open-Air-Kinos fest und planen entsprechende Events. Auch das Autokino im Rostocker Iga-Park bleibt vorerst.