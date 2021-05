Hinrichshagen

Aufgeregt springen „Bärta“ und „Dura“ vom Lewitzblick aus dem Auto. Gleich geht’s los: Wildschweinsuche in der Rostocker Heide. Die beiden Jagdhunde der Rasse Deutsch Drahthaar sind ausgebildete Fallwildsuchhunde, so die offizielle Bezeichnung. Sie können tote Wildschweine riechen, dafür wurden sie zusammen mit ihren Hundeführern in speziellen Kursen im Jugendwaldheim Loppin ausgebildet.

In Vorbereitung auf die drohende Afrikanische Schweinepest finanziert das Land diese Ausbildung. „Bisher haben 21 Hunde mit 17 Hundeführern das Zertifikat“, erzählt Anja Blank von der Landesforst. Die 37-Jährige hat die Kurse organisiert und die Vierbeiner trainiert, darunter auch ihre eigenen Deutsch Drahthaar-Hunde „Bärta“ und „Dorn“ vom Lewitzblick.

Jagdhunde trainieren in Rostocker Heide

Die fünfjährige „Bärta“ und ihre Tochter „Dura“ (3) sollen nun zeigen, was sie gelernt haben. Revierförster Christoph Willert hat in einem Buchenbestand in Hinrichshagen drei Wildschweinkadaver versteckt. „Bärta“ trägt ein GPS-Gerät am roten Halsband, Anja Blank hat den Empfänger. „Damit kann ich im Umkreis von sieben Kilometern sehen, wo der Hund arbeitet“, erklärt die Frau vom Forstamt Grabow. Das sei von Vorteil in Schilfgebieten oder großen Maisbeständen. In diesem Buchenwald hat sie ihre Hündin gut im Blick. Die schnüffelt sich inzwischen im Zickzackkurs durch den Wald. Ein Pfiff und „Bärta“ dreht in die andere Richtung ab.

Gefunden: Fallwildsuchhund „Bärta vom Lewitzblick“ hat sich im Training neben den ausgelegten Wildschweinkadaver gelegt und wartet auf seine Hundeführerin. Quelle: Dietmar Lilienthal

Schon erster ernsthafter Sucheinsatz in Sachsen

Dann plötzlich legt sich „Bärta“ hin und wartet. Fund. Anja Blank geht zum Hund und gibt ein Leckerli. „Sie hat richtig Spaß dabei, wedelt mit dem Schwanz und freut sich“, lobt die Hundeführerin. Dabei leisteten die Tiere harte Arbeit, müssten sich voll auf den antrainierten Kadavergeruch konzentrieren, nicht ablenken lassen. Das nächste Versteck muss „Dura“ aufspüren.

Die Jagdhündin von Christoph Willert hat eine andere Methode, ihren Fund anzumelden. „Sie bringselt“, sagt der Förster und erklärt, dass „Dura“ ein gelbes Plastikteil am Halsband habe, das sie ins Maul nimmt, sobald sie erfolgreich war. „Wenn Dura damit ankommt, weiß ich, sie hat was gefunden“, erklärt Willert. „Und sie bringt mich dann zum Fundort.“

„Dura vom Lewitzblick“: Die Hündin „bringselt“, rennt mit dem gelben Plastikteil zum Hundeführer und bringt ihn dann zum Fundort. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ihre Bewährungsprobe musste die dreijährige Hündin schon im Ernstfall bestehen. Willert und seine „Dura“ wurden vom Bundesland Sachsen angefordert, in einem ASP-Gebiet (Afrikanische Schweinepest) verendete Wildschweine aufzuspüren. „Mit zwei Hunden haben wir 120 Hektar abgesucht“, berichtet Willert. Ein harter Job für die Vierbeiner, die 25 bis 30 Kilometer Weg zurücklegen mussten, immer intensiv mit der Nase schnuppern. „Bei der Jagd laufen die Hunde auch 20 bis 25 Kilometer“, ergänzt Ausbilderin Blank, „aber da hetzen sie auch mal, das ist eine andere Konzentration.“

In Sachsen hat „Dura“ erfolgreich gebringselt. Mit Hilfe der Kadaverhunde konnten kranke Wildschweine aufgegriffen und getötet werden, berichtet Willert. Es habe sich gezeigt, dass es sinnvoll sei, Jagdhunde für diese Dienste einzusetzen. „Schwarzwild ist wehrhaftes Wild“, erklärt der Jäger, „krankes erst recht. Aber Jagdhunde haben Routine am kranken Wild zu arbeiten.“ Vom Schweriner Landwirtschaftsministerium wurden alle Fallwildsuchhunde mit einer Schlagschutzweste gerade für solche Situationen ausgestattet. Die Hundeführer sind zum Eigenschutz mit Gewehr unterwegs. In Sachsen gibt es bislang 184 bestätigte ASP-Fälle, in Brandenburg 976. In beiden Bundesländern können sich die ausgebildeten Teams aus MV für Einsätze bewerben.

Ein Suchhund ersetzt zehn Menschen in der Kette

„Ein Hund ersetzt zehn Menschen in einer Kette im Suchgebiet“, sagt Christoph Willert, der nach seinem Sucheinsatz vor der Ausreise aus dem sächsischen Landkreis samt Hund und Ausstattung komplett gereinigt und desinfiziert wurde. Er ist bereit für die nächste Anforderung, denn längst nicht alle Bundesländer haben bisher eigene Hundestaffeln im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest aufgestellt. „Baden-Württemberg beispielsweise will Rettungshunde einsetzen“, weiß Ausbilderin Blank. „Aber diese Hunde sind wehrhaftem Wild nicht gewachsen und die Hundeführer haben keine Waffen“, sagt sie. MV setze auf Jagdhunde und sei für den Ernstfall gut aufgestellt, „auch wenn wir zum Glück noch nicht betroffen sind“.

Zur Galerie In Vorbereitung auf die Afrikanische Schweinepest wurden 21 Fallwildsuchhunde in MV ausgebildet. Auch „Bärta“ und „Dura“, die bei einem OZ-Termin, mit ihren Hundeführern zeigen, was sie können.

Hundecasting: Gehorsam und Beutetrieb wichtig

Es habe etliche Bewerber für die spezielle Ausbildung gegeben. Die Hunde wurden zuvor gecastet. Voraussetzungen waren absoluter Gehorsam – „sie müssen auf Pfiff reagieren“, ein hoher Spiel- und Beutetrieb und die Hunde mussten abrufbar von lebendem Wild sein, wie Anja Blank berichtet. Da sei so mancher Vierbeiner durchgefallen. Ein erfahrener Diensthundeführer der Polizei habe die Auswahl getroffen. Es folgten 30 intensive Trainingstage. Die Hunde wurden an einer Kiste konditioniert, „in der der Zielgeruch drin war“, also Wildschweinkadaver. Da sie die ganze Saison über Wildschweine jagen, mussten die Hunde lernen, sofort umzuschwenken und tote Tiere anzuzeigen. Ein bayrischer Polizeihundeführer habe nach der Ausbildung in MV die Prüfung abgenommen. Nun stehen 21 Jaghunde, zumeist Deutsch Drahthaar, und ihre Besitzer in den Startlöchern.

Revierförster Christoph Willert (39) mit Deutsch Drahthaar-Hündin „Gerda von der Warther Heide“, die ohne Ausbildung beim Training nicht „mitspielen“ darf. Quelle: Dietmar Lilienthal

Sie trainieren eigenständig weiter für den Ernstfall. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ASP auch Mecklenburg-Vorpommern erreicht, schätzen Jäger und Förster als sehr hoch ein. Ob dann 21 ausgebildete Hunde reichen, werde sich zeigen. „Allein die Rostocker Heide umfasst 5000 Hektar“, sagt Revierförster Willert. Die Hansestadt Rostock werde Drohnen kaufen, um das Gebiet abzusuchen. Bergetrupps müssten die Tiere kontaktarm aus dem Gelände schaffen, den Fundort desinfizieren. Die Seuche aus einem Gebiet zu tilgen, binde viele Menschen, ist sich der Forstmann sicher.

„Bärta“ und „Dura“ jedenfalls freuen sich auf die Aufgabe. „Bärta“ entdeckt auch den dritten Kadaver zwischen den Buchen der Rostocker Heide. Dann ist Feierabend. Anja Blank und Christoph Willert greifen zur Trillerpfeife. Ein Pfiff und die Hunde legen sich hin. Das Training ist beendet. „Sehr gute Leistung“, lobt die Ausbilderin.

Von Doris Deutsch