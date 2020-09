Vorerst kein Quartiersparkhaus in der Rostocker Südstadt

Rostock

In der Südstadt gibt es zu wenig Parkplätze – zu dieser Auffassung kommt Kristin Schröder (Linke), Vorsitzende des zuständigen Ortsbeirats. „Ich werde oft von Anwohnern darauf angesprochen“, sagt sie. „Viele parken aus Verzweiflung auf Grünflächen oder im Halteverbot.“ Vor allem die Familien mit Kindern und Berufstätige seien auf ihre Fahrzeuge angewiesen. „Und die müssen sie auch irgendwo abstellen können“, so Schröder.

Aus diesem Grund setzt sich die Politikerin seit zwei Jahren für eine Quartiersgarage ein. „Dort könnten 120 Stellplätze auf zwei Etagen entstehen“, sagt Schröder. Die Rostockerin hat dafür die Grünfläche an der Kreuzung Ziolkowskistraße und Kurt-Tucholsky-Straße vorgeschlagen.

Stadt lehnt Standort ab

Im März hatte die Bürgerschaft beschlossen, die Stadtverwaltung und die Wohnungsgesellschaften mit der Prüfung eines solchen Baus zu beauftragen. „Diese Fläche wird nicht der Entwicklung einer Quartiersgarage zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es in der Ziolkowskistraße beziehungsweise im näheren Umfeld keine unbebauten, städtebaulich geeigneten Grundstücke zur Errichtung einer Quartiersgarage“, heißt es nun in einer Mitteilung des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft.

„Die Verwaltung war von Anfang an nicht begeistert, daher habe ich mit diesem Ergebnis gerechnet“, sagt Schröder. „Für mich ist das unbefriedigend. Einen anderen Standort in der Südstadt gibt es nicht. Und irgendwo am Rand brauchen wir auch kein Parkhaus. Da fährt ja keiner hin.“ Schröder kritisiert Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Es werden Millionen für die Buga ausgegeben, aber die Anliegen der Bürger werden nicht beachtet.“

Wiro baut Parkflächen

Nach Angaben der Stadtverwaltung befinden sich entlang der Ziolkowskistraße insgesamt fünf bisher unbebaute Flächen, auf denen die Errichtung von Wohnhäusern möglich ist – das nördliche Grundstück in der Ziolkowskistraße solle aber für Stellflächen zur Verfügung stehen. Diese werden im Auftrag der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro errichtet. „Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau des Wohnhauses wird der vorhandene öffentliche Parkplatz auf dem Baufeld der Wiro zukünftig eingezogen und als Ersatz dafür ein öffentlicher Parkplatz errichtet – mit geplant 35 Stellplätzen und zwei Stellplätzen für Menschen mit Behinderung“, sagt Sprecher Carsten Klehn. Für einen Parkplatz mit wesentlich mehr Parkflächen sei das Areal auch nach Auffassung der Wohnungsgesellschaft nicht geeignet.

Weitere Standorte werden geprüft

„Wenn die Fläche schon versiegelt wird, dann sollten wir sie voll nutzen und das Parkhaus bauen“, sagt hingegen Kristin Schröder. Noch gibt es allerdings Hoffnung für ein Parkhaus in der Südstadt. „Inwieweit im weiteren Umfeld Standorte für Quartiersgaragen möglich sind, ist Bestandteil einer ganzheitlichen Untersuchung“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.

Die Freiflächen am Südring und an der Erich-Schlesinger-Straße würden sich nicht eignen. Diese „sind unverzichtbarer Teil des wertvollen Grünsystems der Südstadt und städtebaulich prägend.“ Die Informationsvorlage soll nun in der Bürgerschaft und im Ortsbeirat diskutiert werden.

Von Katharina Ahlers