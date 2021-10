Rostock

Seit Juni liegt der Seenotrettungskreuzer „Vormann Jantzen“ am Kai der Tamsen Werft. Das Schiff, das viele Jahre in Warnemünde stationiert war und in unzähligen Einsätzen zahlreiche Menschenleben gerettet hat, wird am Sonntag nach Wilhelmshaven verlegt. Zwei Vormänner der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) erinnern sich an ihren Dienst auf einem Schiff, das eine Zeitenwende der Seenotrettung in den neuen Bundesländern einläutete.

Eigentlich sollte Warnemünde 1990 einen alten Rettungskreuzer aus Grömitz bekommen, doch es kam anders. „Wir wurden nach Bremen beordert. Da lag ein neues Schiff in der Halle. Ich war regelrecht berauscht“, sagt Vormann Wolfgang Rätzer. Es sei einem Hammerschlag gleichgekommen, als ihm vermittelt wurde, dass er auf diesem Schiff künftig das Kommando übernehmen soll.

Auf dem neuesten Stand der Technik

„Wir sind bis zu diesem Zeitpunkt mit der in Polen gebauten Stoltera gefahren. Das Schiff war zuverlässig, aber langsam, alt und mit DDR-Technik ausgestattet“, erinnert sich Rätzer. Der neue Seenotrettungskreuzer war etwa zweieinhalb mal so schnell wie der Vorgänger und verfügte über ein Tochterboot, eine Feuerlöschanlage und ein Bordhospital. Am 2. November 1990 wurde es in Warnemünde in Empfang genommen.

Einen Tag später kam es auch direkt zum ersten Einsatz. „Ein russischer Tanker hatte einen Kranken an Bord. Wir haben die Person vom Schiff geholt und dafür gesorgt, dass sie medizinisch versorgt wird.“ Allein das war schon etwas Besonderes. „Denn in der DDR hat die graue Dampferkompanie die Seegrenzen patrouilliert. Wir brauchten ja immer erst eine Genehmigung, bevor wir auf See helfen durften.“

V.l.: Jörg Westphal, Ulrich Fader, Wolfgang Rätzer, Uwe Radloff, Christian Erdwiens und Björn Meier erweisen der Vormann Jantzen die letzte Ehre. Quelle: Moritz Naumann

Eine neue Situation in der Ostsee

Die offenen Grenzen bestimmten fortan auch das Geschehen auf See. „Denn auf einmal durften alle auf das Meer, auch jene, die nicht viel Erfahrung hatten.“ So musste die Vormann Jantzen immer wieder ausrücken, wenn Angler, Hobby- und Schlauchbootfahrende in Seenot gerieten. „Wir haben immer alles stehen und liegen gelassen, wenn wir gebraucht wurden“, sagt der gelernte Hochseefischer.

Für Rätzer ist es bereits der zweite Abschied von der Vormann Jantzen. Denn 1997 wurde das Schiff aus Warnemünde abgezogen und an den Darßer Ort verlegt. Ab 2003 war es zwischen Borkum und der Greifswalder Oie überall dort im Einsatz, wo es andere Rettungseinheiten vertreten konnte. Ab diesem Zeitpunkt stand es unter dem Kommando von Vormann Uwe Radloff, der bis heute die Rettungseinsätze zwischen Nord- und Ostsee koordiniert hat. Er war es auch, der das Schiff nach seinem letzten Dienst am Kai der Tamsen Werft anlegte.

Seenotrettungskreuzer Vormann Jantzen Die Vormann Jantzen ist der letzte Seenotrettungskreuzer der 23,3-Meter-Klasse. Von dieser wurden zwischen 1980 und 1991 sieben Schiffe gebaut. Bei nur zwei Metern Tiefgang verdrängt das Schiff 66 Tonnen und erreicht bei knapp 2000 PS eine Geschwindigkeit von 20 Knoten. Das Schiff wurde am 27. November 1990 von Anja Rätzer, Tochter des 1. Vormanns Wolfgang Rätzer, getauft. Am selben Tag und Ort wurde auch das Tochterboot von Matthias Brehm, dem Sohn eines Warnemünder Seenotretters, auf den Namen Butscher – im mecklenburgischen Platt bezeichnet das Wort einen pfiffigen Jungen – getauft.

Ein besonderer Einsatz

„Das Reinfahren war noch normal, aber als wir dann die Schränke ausgeräumt und dabei den ein oder anderen Sticker gesehen haben, wurde es sentimental“, sagt Radloff. Besonders in Erinnerung sei ihm vor allem noch ein Einsatz zur Hanse Sail 2008 geblieben. „Eigentlich sollten gerade Gäste das Schiff besichtigen, doch dann folgte ein Notruf. Wir sind sofort ausgerückt“, sagt Radloff.

Auf einem Katamaran ist eines der Besatzungsmitglieder von Bord und schließlich verloren gegangen. Etwa acht Schiffe und ein Helikopter gehen auf die Suche nach dem Vermissten. Seine größte Sorge bei solchen Rettungsaktionen war immer, dass man die auf dem Meer treibenden Personen übersieht oder gar überfährt. „Doch wir haben nie an der Rettung gezweifelt und nach zwei Stunden fanden wir ihn auch, völlig unterkühlt, im Wasser“, sagt Radloff.

Ein Oldtimer auf See

„2018 kam der Gerettete noch mal nach Warnemünde, um sich zu bedanken. Er hat hier den zehnten Jahrestag seines zweiten Geburtstages gefeiert“, sagt Jörg Westphal, Leiter des Informationszentrums der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Warnemünde.

Warum die Vormann Jantzen überhaupt außer Dienst gehen muss? „Es ist mittlerweile einfach ein Oldtimer. Da finden sie einfach keine Ersatzteile mehr. Man baut einer Mumie ja auch keinen Herzschrittmacher mehr ein“, sagt Westphal und lacht. Neues Springer-Schiff der DGzRS wird nun die „Theo Fischer“, die bislang auf dem Darß ihren Dienst geleistet hat. Wenn Schiffe wie die Vormann Jantzen nicht an private Eigner weiterverkauft werden, gehen sie oft noch bei anderen Seenotrettungsdiensten im Ausland in den Einsatz.

