Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass die Vorpommernbrücke – die meistbefahrene Brücke im ganzen Land – massive Schäden aufweist. Experten gehen davon aus, dass die Querung über die Warnow nur noch wenige Jahre benutzt werden kann, denn trotz weitreichender Instandsetzungsmaßnahmen vor rund zehn Jahren sackt die Brücke immer weiter ab. Die Fahrbahn hängt in der Mitte mittlerweile gut 20 Zentimeter durch. Ab einem Wert von 22,5 Zentimetern muss sie gesperrt werden, wie das zuständige Amt für Verkehrsanlagen mitteilt.

„Umfassende und kluge Konzepte sind notwendig, um ein Verkehrschaos an einem der wichtigsten Knotenpunkte in Rostock zu vermeiden“, heißt es dazu in einer Stellungnahme der Rostocker SPD-Fraktion. Vor diesem Hintergrund setzen sich die Sozialdemokraten dafür ein, dass die S-Bahn-Verbindung in den Überseehafen wiederbelebt und die Schieneninfrastruktur bis zum Fährterminal verlängert wird. Schon im März dieses Jahres habe man diese Forderung gestellt.

Nordosten droht abgeschnitten zu werden

„Die von der Bürgerschaft geforderte Studie zur S-Bahn-Anbindung wurde von der Stadt bisher nicht in Auftrag gegeben. Mit Blick auf die Situation rund um die Vorpommernbrücke ist dies ein gravierendes Versäumnis der Verwaltung, zumal die Kosten einer S-Bahn-Verbindung zulasten des Landes als Besteller gehen würden“, erklärt die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses und des Ortsbeirats Toitenwinkel, Anke Knitter ( SPD).

Ohne einen Ausbau der Schieneninfrastruktur drohe der Nordosten vom Rest der Stadt abgeschnitten zu werden, wenn es zu einer Sanierung der L 22 kommt. „Den zahlreichen Pendlern in und aus dem Rostocker Nordosten muss eine klare Perspektive aufgezeigt werden.“

Rostock kann sich kein weiteres Verkehrschaos leisten

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Steffen Wandschneider-Kastell ergänzt: „Der Zustand der Vorpommernbrücke hat viele überrascht. Unabhängig von der BUGA kann sich Rostock kein weiteres Verkehrschaos leisten.“ Anreize, wie P+R-Plätze, aber auch der Ausbau der S-Bahn-Linie in den Nordosten, könnten dazu führen, dass viele Menschen dauerhaft ihr Auto am Stadtrand stehen lassen und auf schnellere und staufreie Alternativen umsteigen würden.

„Wir werden auf die Verwaltung den Druck erhöhen, um die beauftragte Studie zur S-Bahn-Verbindung in den Überseehafen endlich zu beginnen und mit dem Land in Verhandlungen zu treten, um den Ausbau der Schieneninfrastruktur zu erreichen.“

Von Susanne Gidzinski