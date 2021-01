Rostock

Für Lastwagen ist die Vorpommernbrücke bereits seit Dezember gesperrt, ab kommendem Montag bekommen nun auch Autofahrer die Probleme mit der maroden Brücke voll zu spüren: Ab dem 18. Januar muss die Hansestadt je Fahrtrichtung eine Spur sperren.

Dass die wichtigste Warnow-Querung eines Tages zum Problem wird – für Experten kommt das nicht überraschend: Die Brücke war nie für so viel Verkehr ausgelegt. Schon zu DDR-Zeiten war eine zweite Querung an der Stelle geplant, aber nie gebaut worden.

Nur noch sechs Jahre Lebenszeit

Im November hatte die OZ enthüllt, dass der Zustand der Vorpommernbrücke desolat ist: Das Bauwerk – erst 1986 eröffnet – gibt immer weiter nach. In der Mitte der Fahrbahn hängt die Brücke bereits knapp 20 Zentimeter durch. Tendenz steigend. Mitte Dezember musste die Stadt die Querung bereits für alle Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht sperren. Ab einem Wert von 22,5 Zentimetern muss die wichtigste Warnow-Querung komplett dicht gemacht werden, heißt es aus dem zuständigen Amt für Verkehrsanlagen.

Sechs Jahre Lebensdauer geben Experten der Brücke noch – maximal. Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) will nun prüfen, ob es nicht doch noch Möglichkeiten gibt, die Vorpommernbrücke länger zu erhalten. Noch im ersten Halbjahr will er dafür Voruntersuchungen und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. An einem Neubau führe aber kein Weg vorbei: Ebenfalls noch in diesem Jahr will Matthäus deshalb Fachleute damit beauftragen, eine Behelfsumfahrung und einen Ersatzneubau zu planen. Kosten: geschätzt rund 30 Millionen Euro – Minimum.

Nachbesserungen im Inneren

Ab kommender Woche versucht die Stadt nun zunächst zu retten, was zu retten ist: Eine Spezialfirma soll im Inneren der Brücke das Tragwerk kontrollieren – und „nachspannen“. Bereits 1998 waren die Probleme mit dem Bauwerk nämlich erstmals aufgetreten und damals ließ die Stadt eine zusätzliche Spanntechnik einbauen, um das „Durchhängen“ zu verhindern. Diese Zusatzträger sollen nun neu gespannt werden, um Rostock Zeit verschaffen.

Während der Arbeiten in der Brücke müssen aber die jeweils rechten Fahrspuren gesperrt werden, heißt es in einem Papier der Stadt. Zwischen 6 und 17 Uhr steht damit sowohl stadtein- als auch stadtauswärts nur noch eine Spur zur Verfügung. Das Rathaus empfiehlt Pendlern ausdrücklich, den Bereich in diesen Zeiten weiträumig zu umfahren – und auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Denn mit Behinderungen und Staus sei fest zu rechnen.

Von Andreas Meyer