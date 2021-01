Rostock

Die wichtigste Rostocker Warnow-Querung hat ihre Lebenszeit erreicht: Experten geben der Vorpommernbrücke – der meist befahrenen Brücke des Landes – höchstens noch sechs Jahre. Im Rathaus sind die Probleme bekannt.

Doch der Wirtschaft gehen die Planungen nicht schnell genug – und auch nicht weit genug: Die Industrie- und Handelskammer fordert nun eine „große Lösung“ für die wichtigste Ost-West-Verbindung der Hansestadt und will auch über einen neuen Tunnel nachdenken. Die CDU bringt einen alten Plan aus DDR-Zeiten ins Spiel – eine zweite Vorpommernbrücke.

Zweite Brücke wurde nie gebaut

Die Probleme mit dem Bauwerk sind nach Auffassung von Experten hausgemacht: Schon in den 1960er und 1970er Jahren war mit den Planungen für die Querung begonnen worden. Damals, so erklärt Bau-Experte Prof. Dr.-Ing. Carl Thümecke, waren aber zwei Brücken geplant – eine für den Verkehr stadteinwärts und eine für die Gegenrichtung. Gebaut wurde aber nur eine Brücke. Thümecke sieht den Grund dafür im Niedergang der DDR in den 1980er Jahren: Es fehlte unter anderem an Baumaterial.

Am Ende wurden die Spuren der einzig fertigen Brücke, die eigentlich für Radler und Fußgänger vorgesehen waren, doch für Lastwagen und Autos freigegeben. Die Folge: Das Bauwerk hält die Belastung nicht mehr aus, hängt in der Mitte der Fahrbahn mittlerweile fast 20 Zentimeter durch. Tendenz steigend. Für Lastwagen über 7,5 Tonnen ist die Brücke bereits gesperrt, ab Montag macht die Stadt nun werktags auch die beiden jeweils rechten Fahrspuren dicht – weil die Brücke im Inneren untersucht und das Tragwerk „nachgespannt“ werden soll. Vermutlich dauert das Ganze bis Mitte Februar.

IHK will Tunnel prüfen lassen

Die Wirtschaft fordert nun, schnellstmöglich über einen Ersatz für die Brücke nachzudenken – nicht über dem Fluss, sondern auch untendrunter: In einem Brief an Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) bringt die Industrie- und Handelskammer ( IHK) ebenfalls einen Tunnel als neue Warnow-Querung ins Gespräch – allerdings nicht nur im Bereich Vorpommernbrücke: „Es bietet sich die Chance zu einer Neugestaltung –beispielsweise als Tunnel mit Absenkung der L 22“, heißt es in dem Schreiben, das IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp und Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries unterzeichnet haben.

Nach OZ-Informationen wird in den Gremien der IHK bereits wieder die Idee diskutiert, die komplette Straße Am Strande „unter Tage“ verschwinden zu lassen – und zwar von der Kreuzung Verbindungsweg / Dierkower Damm auf der Ost-Seite der Warnow bis hin zum Kabutzenhof. Lediglich am Kanonsberg – am neuen Theater – soll es eine Ausfahrt geben.

Denkbar sei, sagen Insider, einen Tunnel in der Warnow zu bauen – im „Baukasten-Prinzip“. Die Tunnel-Elemente werden dafür an Land gebaut, dann im Fluss versenkt und zusammengefügt. Die bisherige Fläche der L 22 könnte dann entwickelt werden – mit neuen Wohnbauten am Wasser, neuen Büros, neuen Ansiedlungen. Mit dem Verkauf der Grundstücke könnte Rostock einen Teil der Baukosten für die neue Verkehrslösung wieder „reinholen“. Die dürften für die insgesamt rund drei Kilometer lange Röhre im hohen dreistelligen Millionen-Bereich liegen.

Einen ähnlichen Plan – die bisherige L 22 vom Verkehr zu befreien – hatte bereits Vize-Oberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) ins Gespräch gebracht. Allerdings sprach er sich für eine neue Straße, eine Ortsumgehung für die City, aus, damit der Durchgangsverkehr gar nicht mehr durch die Stadt muss.

IHK-Chef: „Keine Denkverbote“

IHK-Präsident Strupp bestätigt, dass es solche Überlegungen in den Gremien der Kammer gibt. „Es darf keine Denkverbote geben. Wir wollen alle Varianten prüfen – ausdrücklich auch einen Tunnel“, sagt er. Neu ist der Vorschlag nicht: Schon Ex-Oberbürgermeister Roland Methling hatte vor Jahren einen Tunnel für die Straße am Stadthafen ins Gespräch gebracht.

Das Problem mit der Vorpommernbrücke sei die Gelegenheit, endlich die großen Verkehrsprobleme anzupacken: „Wir dürfen nicht immer gleich die Kostenfrage stellen, sondern müssen erst mal genau wissen, was wir wollen – und was es Rostock bringen könnte“, so Strupp. Beispielsweise sei die Kreuzung zwischen L 22, Holzhalbinsel und der Neuen Warnowstraße ein „Flaschenhals“: Dort quert die Straßenbahn die meist befahrene Straße des Landes, bremst den Verkehr aus. „Ja, ein Tunnel könnte dafür die Lösung sein.“

CDU : DDR-Pläne neu untersuchen

Rückendeckung für die IHK und Kritik am Rathaus kommt aus der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft: Erst vor sieben Jahren war die Vorpommernbrücke saniert worden, das Problem des Durchhängens ist seit Ende der 1990er Jahre bekannt. „Wenn ab Montag jeweils eine Spur pro Fahrtrichtung gesperrt wird, bekommen die Menschen erneut die massiven Verkehrsprobleme zu spüren“, so Fraktionschef Daniel Peters. Der CDU-Wirtschaftspolitiker Helmut Schmidt ergänzt: „Es muss auch die Frage erlaubt sein, warum Verantwortliche nicht schon früher auf die bereits seit Jahrzehnten bekannten Bauwerksprobleme reagierten.“

Beide fordern, dass Bau- und Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) sich nicht ein Jahr Zeit lässt für Vorplanungen. Und: Das Rathaus soll auch die alte Zwei-Brücken-Lösung aus DDR-Zeiten prüfen. „Denn seitdem ist das Verkehrsaufkommen kontinuierlich gestiegen. Auch eine Tunnellösung und eine Querung der Straßenbahn-Gleise an der Kreuzung Warnowstraße/Holzhalbinsel ist explizit zu untersuchen“, sagt Peters.

